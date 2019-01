Importância das castanhas e nozes nas receitas

A presença das oleaginosas na refeição é uma herança da Roma antiga e simboliza o desejo de fartura, sorte e prosperidade. Castanha-do-pará e de caju, macadâmia, amêndoas, nozes e pistaches são alguns exemplos dos alimentos que, além de combinarem com diversos pratos típicos dessa época do ano, são ótimos para a saúde.

“Elas são ricas em proteínas, vitaminas, fibras, gorduras insaturadas e ômega 3. As oleaginosas são conhecidas por ajudar no funcionamento do organismo, prevenir diabetes, regular o colesterol e diminuir as possibilidades de doenças cardiovasculares”, afirma a nutricionista Esther Vitorazzi, do Armazém Fit Store. Para aproveitar todos os benefícios trazidos por ela, a nutricionista recomenta o consumo diário, seja em pequenas porções ou incluídas nas refeições como, por exemplo, na farofa ou saladas. Confira algumas receitas criativas e recheie o seu cardápio.

Dicas sobre frutas secas e oleaginosas

Foto: Reprodução_Cozinha da Helô

1 – As oleaginosas como nozes, castanhas e amêndoas são fonte de gorduras boas como ômega 3, 6 e 9, além de contribuir para o controle do colesterol. “Essas oleaginosas também produzem uma sensação de saciedade maior no organismo. Mas, elas são altamente calóricas, por isso o ideal é comer com parcimônia”, explica Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Superbom.

2 – Frutas secas como o damasco, ameixa e uva são apontadas como outras opções nutritivas para as receitas. “A polêmica uva-passa, por exemplo, auxilia no combate da anemia, enquanto a principal função da ameixa é regular o intestino. Já o damasco tem alta concentração de vitamina A, que é ótima para a saúde dos olhos”, detalha Cyntia. Ela sugere como um prato diferenciado, uma salada de cereais com essas frutas.

Farofa de castanhas

Ingredientes

500g de farinha de mandioca

50g de manteiga ghee

1 cebola cortada em cubos

50 amêndoas torradas e picadas

50g de pistache torrado e picado

50g de castanha-do-pará torrada e picada

50g de castanha-de-caju torrada e picada

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, doure a cebola na manteiga ghee. Adicione a farinha aos poucos e mexa bem até tostar. Acrescente as castanhas, o pistache, as amêndoas, o cheiro-verde, a pimenta e o sal. Sirva em seguida.

Fonte: Armazém Fit Store

Mousse de chocolate com frutas desidratadas

Mousse com mix de oleaginosas e frutas desidratadas

Ingredientes

150g de chocolate amargo (75% cacau)

50g de oleaginosas e frutas desidratadas

4 gemas

4 claras

¼ de xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Com a ajuda com uma faca, pique as oleaginosas e as frutas desidratadas em pedaços pequenos e reserve-as. Corte o chocolate em pequenos pedaços. Transfira-o para um recipiente refratário e leve-o ao micro-ondas para derreter.

O tempo para derreter o chocolate pode variar de forno, teste a cada minuto até que ele amoleça. Reserve o refratário com o chocolate para que ele fique em temperatura ambiente. Em uma tigela, bata as gemas com a ajuda de um garfo, acrescente o chocolate e misture tudo. Na batedeira, em velocidade baixa, bata as claras até que fiquem levemente firmes. Acrescente o açúcar, aumente a velocidade, e bata até que as claras fiquem em ponto de neve.

Adicione 1/3 das claras em neve à mistura de chocolate e gemas, e misture rapidamente. Acrescente o restante das claras, mas incorpore-as cuidadosamente para que a mistura fique aerada. Se preferir, incorpore também o mix de oleaginosas e frutas, ou deixe para decorar as mousses antes de servi-las. Transfira a mistura para potinhos e deixe-os na geladeira por cerca de 4h. Sirva-as geladas.

Fonte: Gourmetice Foto: Divulgação

Panetone nutritivo

Ingredientes

Pré – fermentação

1 colher (sopa) de fermento biológico seco instantâneo

½ xícara (chá) de suco de laranja

1 colher (sopa) de açúcar de coco

1 xícara (chá) de farinha de arroz

Massa

3 ovos

½ xícara (chá) de óleo de coco

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de essência de panetone

½ xícara (chá) de farinha de aveia sem glúten

1 xícara (chá) de polvilho doce

1 colher (chá) de CMC ou goma xantana

¾ de xícara (chá) de açúcar mascavo

½ colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de chocolate amargo 70% picado

1 xícara (chá) de uva-passa

1 xícara (chá) de oleaginosas (castanhas, amêndoas e nozes)

Modo de preparo

PRÉ-FERMENTAÇÃO. Dissolva o fermento no suco de laranja, acrescente o açúcar de coco e ¾ de xícara de farinha de arroz. Deixe descansar por 1 hora e reserve.

MASSA. Bata os ovos em uma batedeira até esbranquiçarem, adicione o óleo de coco, o vinagre e a essência de panetone e, em seguida, os ingredientes secos (farinha de aveia, polvilho doce, CMC ou goma xantana, açúcar mascavo e sal) peneirados, juntamente com a esponja (a massa após pré-fermentação).

Incorpore o chocolate (cacau 70%), as uvas-passas e as oleaginosas à massa e acomode a mistura em formas de mini panetone, cobrindo até a metade e deixando-as descansar por 10 minutos. Coloque os panetones em uma assadeira e asse-os a 180˚C por 30 minutos, em média.

Faça o teste do palito: se ao colocá-lo na massa ele sair limpo, significa que já está assado. Por fim, decore como preferir com laços e frutas secas ou frescas.

Dica. Esta receita pode ser consumida da forma que preferir: gelado ou em temperatura ambiente acompanhado de um café

Fonte: Karla Maciel, consultora nutricional da E4

Bolo com frutas secas

Ingredientes

4 claras

4 gemas

1 xícara (chá) de manteiga ghee

1 xícara (chá) de açúcar de coco

400ml de leite de amêndoas

5 colheres (sopa) de biomassa de banana-verde

1 xícara (chá) de farinha de arroz integral

½ xícara (chá) de fécula de batata

½ xícara (chá) de farinha de amêndoas

1 xícara (chá) de frutas secas (tâmara, damasco, cranberry, uva-passa e ameixa)

1 xícara (chá) de oleaginosas (nozes, castanha-do-pará e castanha de caju)

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo

Ferva o leite vegetal e coloque no liquidificador com a biomassa de banana-verde e 4 colheres de sopa de açúcar de coco. Bata até obter um creme, deixe esfriar e reserve. Na batedeira coloque a manteiga ghee com o restante do açúcar, as gemas, o creme batido no liquidificador e misture até a completa homogeneização.

Acrescente as farinas, as nozes, a canela e as frutas secas. Bata as claras em neve e vá misturando à massa com uma espátula, delicadamente. Por último, acrescente o fermento e leve ao forno preaquecido por, aproximadamente, 40 minutos a uma temperatura de 180°C. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme e decore com frutas e nozes.

Fonte: Armazém Fit Store