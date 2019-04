Ideias de receitas para domingo de Páscoa

Receber amigos e familiares em casa para um bom almoço é sempre um momento de alegria. E esse ato torna-se ainda mais interessante quando trata-se de um domingo, como o de Páscoa. Porém, passar bons momentos ao lado de pessoas queridas e colocar o papo em dia requer também um menu à altura. Por isso, o Mais Sabor separou duas opções de pratos principais bem elaborados e muito saborosos: com medalhão de filé-mignon ou à base camarão caso os convidados não consumam carne vermelha.

Foto: Divulgação

Medalhão de filé com alho-poró no azeite

Ingredientes

250g de alho-poró fatiado

100g de azeite extra virgem Cardeal 0,4

50ml de vinho branco seco (Cardonnay)

4 medalhões de filé-mignon

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Páprica doce a gosto

Modo de preparo

Refogue o alho-poró com o azeite até murchar completamente, junte o vinho e ferva para evaporar. Tempere com sal, pimenta e páprica. Reserve. Tempere com sal e pimenta os medalhões de filé-mignon. Doure até o ponto desejado os medalhões com azeite. Sirva o filé junto com o refogado de alho-poró e acompanhado com batatas rústicas.

Dica. Esta receita também fica ótima substituindo o alho-poró por cebola roxa

Fonte: Cardeal Foto: Divulgação

Camarões à provençal

Ingredientes

12 unidades de camarões rosas grandes limpos e só com a casca da ponta do rabo

3 dentes de alho picado

150 ml de azeite extra virgem Cardeal 0,4

Sal a gosto

Pimenta branca moída a gosto

Limão siciliano espremido a gosto

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Tempere os camarões com o sal, a pimenta e algumas gotas de limão siciliano espremido. Reserve. Em uma frigideira grande misture o alho com o azeite. Aqueça aos poucos até o alho começar a fritar. Aumente a chama. Escorra bem os camarões e imediatamente junte ao azeite quente. Cozinhe rapidamente dos dois lados. Salpique bastante salsinha picada e sirva quente.

Dica. Sirva acompanhado por arroz branco com salsinha, esta é a guarnição clássica.

Fonte: Cardeal