Higienização correta de alimentos

Você é daquelas pessoas que costumam higienizar verduras e legumes antes de guardá-los na geladeira ou antes de consumi-los? Se não é, é melhor rever os seus conceitos. Os alimentos que vêm de cultivos em campos abertos costumam ter micro-organismos e pesticidas que podem colocar a saúde em risco. Ou seja, aquela alface bonita ou o tomate vermelhinho que você compra na feira ou no supermercado pode conter elementos que não fazem bem à saúde. A boa notícia é que limpar corretamente esses alimentos é bastante simples e rápido. Aprenda algumas dicas e garanta a saúde e os nutrientes adequados para a sua família.

Foto: Pexels

Para fazer no dia a dia

Atitudes simples / O uso de produtos adequados para lavar os alimentos e os procedimentos de secagem são importantes

LAVAR. É importante lavar frutas e hortaliças separadamente para evitar a chamada contaminação cruzada.

CASCA. Alimentos que possuam casca precisam ser limpos com escovinha ou bucha, específicas para esse uso, para que a sujeira superficial seja retirada por completo. Depois, basta enxaguar em água corrente potável.

DE MOLHO. Verduras folhosas devem ser deixadas de molho por 15 minutos em uma solução clorada, feita com 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Produtos à base de cloro próprios para isso também podem ser usados de acordo com as instruções do rótulo.

DETERGENTE. Nunca use detergente para higienizar os alimentos. Esse produto não tem atividade antimicrobiana e seus resíduos causam transtornos gastrointestinais e até alergias. Em muitas lojas e supermercados, também existem alguns produtos específicos para a limpeza. Basta seguir o modo de usar descrito na embalagem do produto.

VOCÊ SABIA

1 – As verduras e os legumes orgânicos também precisam ser lavados. Mesmo cultivados sem o uso de agrotóxicos, esse tipo de produto também pode conter elementos nocivos presentes no solo, como adubo, água de irrigação ou fezes de animais.

2 – Para higienizar os ingredientes antes de guardá-los na geladeira, basta retirar bem o excesso de água para que não estraguem rapidamente. No caso das folhas, seque em centrífugas apropriadas, disponíveis no mercado. Para frutas e legumes, utilize papel toalha.