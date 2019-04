Harmonizações dos pratos tradicionais da Páscoa com cerveja e vinho

Bacalhau, peixes e massas estão entre os pratos típicos do domingo de Páscoa, além das sobremesas que levam chocolate como ingrediente (bolos, tiramisu, tortas, etc). A refeição ganha ainda mais sabor quando harmonizada com a bebida certa, sendo o vinho e a cerveja excelentes pedidas para o momento.

Especialistas ensinam como harmonizar os pratos típicos da Páscoa e brindar com as melhores bebidas. A Cervejaria Berggren indica a Porter para acompanhar sobremesas e chocolate ao leite, meio-amargo e amargo.

A variação de aromas torrados entre café, chocolate e biscoito toffe, traz equilíbrio ao seu amargor fazendo desta, uma combinação inusitada e extremamente saborosa. “O chocolate branco, que apesar de ser bastante doce, quando apreciado com uma cerveja Porter, gera um terceiro sabor na boca, que lembra doce de leite”, ressalta o beer sommelier Robson Vergillio.

Para quem gosta de vinho, a pedida são os vinhos tintos. A indicação do vinho do Porto é obrigatória. “Ele pode ser servido em uma tacinha antes da refeição como aperitivo, bem como para acompanhar o chocolate na sobremesa”, comenta o sommelier e sócio do Grand Cru Campinas, André Dian.

“O Porto branco é clarinho e licoroso, vai extremamente bem com chocolate branco e os zero lactose. Servido resfriado, recém-retirado da geladeira, apresenta um sabor de amêndoas memorável junto com o chocolate”, indica Dian. Foto: Gran Cru_Divulgação

BACALHOADA. “O pescado branco com baixo teor calórico costuma ser uma opção leve e de sabor delicado, portanto, a bebida não pode sobrepor o sabor do prato”, aconselha o beer sommelier, Robson Vergillio.

Cerveja: para quem aprecia uma boa cerveja em datas comemorativas, a sugestão é Witbier. De coloração amarelo-palha e espuma leve, esse tipo de cerveja possui raspas da casca de laranja e limão que conferem um toque de criticidade à bebida. Além do bacalhau, salmão, tilápia e linguado também são peixes comuns à data. Para estes a melhor combinação será a cerveja tipo American Pale Ale. “No aroma, o lúpulo surge em primeiro plano trazendo notas cítricas e, no sabor, o amargor é equilibrado pelo dulçor do malte”, explica Vergillio. Já o camarão harmoniza com as Weissbier.

para quem aprecia uma boa cerveja em datas comemorativas, a sugestão é Witbier. De coloração amarelo-palha e espuma leve, esse tipo de cerveja possui raspas da casca de laranja e limão que conferem um toque de criticidade à bebida. Além do bacalhau, salmão, tilápia e linguado também são peixes comuns à data. Para estes a melhor combinação será a cerveja tipo American Pale Ale. “No aroma, o lúpulo surge em primeiro plano trazendo notas cítricas e, no sabor, o amargor é equilibrado pelo dulçor do malte”, explica Vergillio. Já o camarão harmoniza com as Weissbier. Vinho: para os apaixonados por vinho, os brancos do estilo Albariño (Espanha) e Alvarinho (Portugal) são excelentes para acompanhar os pescados. “A acidez característica da bebida contrabalanceia bem com a gordura do azeite, muito comum neste prato”, ressalta o sommelier André Dian. Quem prefere os tintos pode apostar nos vinhos portugueses mais leves ou Pinot Noir com boa acidez para que o sabor do vinho não se sobressaia ao do peixe.

Foto: Freepik

MASSAS. As massas são opções que costumam aparecer à mesa, principalmente quando há vegetarianos ou veganos na família.

Cerveja: para massas ao molho pesto, as cervejas mais indicadas são as IPAs de coloração escura e espuma cremosa. “O lúpulo surge em primeiro plano tanto no aroma, trazendo notas florais e cítricas, quanto no sabor. De corpo médio e amargor intenso é uma cerveja de personalidade forte”, observa Vergillio. Já as massas com molho à base de carne vermelha pedem as American Larger, mais leves e com baixo amargor.

para massas ao molho pesto, as cervejas mais indicadas são as IPAs de coloração escura e espuma cremosa. “O lúpulo surge em primeiro plano tanto no aroma, trazendo notas florais e cítricas, quanto no sabor. De corpo médio e amargor intenso é uma cerveja de personalidade forte”, observa Vergillio. Já as massas com molho à base de carne vermelha pedem as American Larger, mais leves e com baixo amargor. Vinho: Os rótulos italianos são ideias para acompanhar massas com molhos vermelhos ou lasanhas. Segundo André Dian, essas opções apresentam boa estrutura, acidez e notas de frutas vermelhas que evidenciam amora e framboesa. “Essas características harmonizam com as gorduras do queijo e do azeite, sempre presentes nos pratos citados, e proporcionam uma ótima experiência”, explica.

COLOMBA PASCOAL. Também conhecida como “bolo de Páscoa”, a colomba é feita com farinha e frutas secas ou chocolate, com leve toque cítrico na massa. É uma sobremesa única e típica da Páscoa.