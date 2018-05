Hambúrguer pode ser saudável

Nesta segunda-feira (28) comemora-se o Dia do Hambúrguer, uma refeição que arrasta uma legião de fãs. No Brasil e em muitos países, trocar o jantar por um belo lanche é um hábito bastante comum e, nem sempre, “inocente”. Afinal, os ingredientes tradicionais dos hambúrgueres possuem altas concentrações de gorduras e são uma ameaça real a qualquer tipo de dieta.

Mas, não é por isso que você vai se privar de degustar um delicioso hambúrguer. O programa Vigilantes do Peso – que ajuda as pessoas na mudança de hábitos para terem mais qualidade de vida –, compartilhou algumas receitas de lanches saudáveis a partir da substituição de alguns ingredientes. Assim você “comemora a data em grande estilo e sem ‘enfiar o pé na jaca’”, garante o programa. Foto: Vigilantes do Peso_Divulgação

Hambúrguer vegetariano de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido e escorrido

½ xícara (chá) de arroz integral cozido

2 colheres (sopa) de farinha de rosca integral

3 colheres (sopa) de cenoura ralada

2 colheres (sopa) de salsa picada

3 colheres (sopa) de cebolinha picada

1 colher (sopa) de coentro picado

1 colher (chá) de raspas de limão

1 colher (chá) de sementes de coentro em pó

½ colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 clara de ovo

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em um processador e bata por 10 segundos, usando a função pulsar, 2 ou 3 vezes até obter uma consistência grossa. Adicione o arroz integral e bata por mais 10 segundos. Transfira a massa para uma tigela grande e misture com a farinha de rosca, a cenoura ralada, a salsa, a cebolinha, o coentro, as raspas de limão, as sementes de coentro em pó, o sal, a pimenta e a clara. Misture bem e leve à geladeira por pelo menos 10 minutos (o ideal é do dia para a noite). Divida a massa em 4 partes e modele os hambúrgueres. Grelhe em uma frigideira untada com óleo por 6 a 8 minutos cada lado, até ficarem dourados e crocantes. Sirva os hambúrgueres com a salada, temperada com o suco de limão e o azeite. Cada porção equivale a 1 unidade.

Rendimento: 4 porções

Fonte: Vigilantes do Peso Foto: Freepik

Hambúrguer de frango picante

Ingredientes

2 colheres (sopa) de molho barbecue

1 ½ colher (chá) de molho de pimenta

450g de peito de frango moído

½ xícara (chá) de cebolinha picada

2 dentes de alho amassados

½ colher (chá) de sal

4 fatias de queijo suíço light

4 pães de hambúrguer light

1 tomate em rodelas

1 cebola pequena em rodelas

4 folhas de alface

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o barbecue, o molho de pimenta, o peito de frango, a cebolinha, o alho e o sal. Divida a massa em 4 partes e molde os hambúrgueres. Aqueça uma frigideira antiaderente com um jato de óleo spray e grelhe os hambúrgueres, até ficarem dourados, por pelo menos 10 minutos. Coloque uma fatia de queijo sobre cada hambúrguer, até derreter levemente. Corte os pães de hambúrguer e monte com a carne, o tomate, a cebola e o alface.

Cada porção equivale a 1 unidade.

Dica. Esses hambúrgueres são perfeitos para quem gosta de comida apimentada. Experimente substituir o queijo suíço por gorgonzola para um sabor especial.

Rendimento: 4 porções

Fonte: Vigilantes do Peso Foto: Vigilantes do Peso_Divulgação

Hambúrguer com gorgonzola e cebolas ao shoyu

Ingredientes

450g de carne moída magra crua

1 dente de alho picado

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

¼ de xícara (chá) de queijo gorgonzola esfarelado

1 cebola pequena picada

½ colher (chá) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de shoyu light

4 pães de hambúrguer light

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a carne, o alho, o sal e a pimenta.

Aqueça uma frigideira e grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Espalhe o queijo gorgonzola sobre eles e deixe derreter levemente. Reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola picada, o azeite e o shoyu e deixe por 2 a 3 minutos. Abra os pães de hambúrguer e monte os hambúrgueres com a cebola por cima. Cada porção equivale a 1 unidade.

Dica. Experimente combinar diferentes tipos de queijo e descubra novos sabores.

Rendimento: 4 porções

Fonte: Vigilantes do Peso Foto: Pixabay

Batatas de forno

Ingredientes

500g de batatas, lavadas e cortadas em bastão

1 colher (sopa) de azeite de oliva

2 dentes de alho picadinhos

1 colher (chá) de orégano fresco picado

½ colher (chá) de sal

¼ de colher (chá) de pimenta-do-reino preta

1 colher (sopa) de salsinha fresca picada

1 colher (sopa) de cebolinha fresca picada

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200°C. Em um tabuleiro antiaderente pequeno, borrife óleo em spray. No tabuleiro, misture as batatas, o azeite, o alho, o sal e a pimenta. Asse, mexendo ocasionalmente, até que as batatas estejam douradas e macias, por 35-40 minutos. Acrescente a salsinha e a cebolinha.

Rendimento: 4 porções

Fonte: Vigilantes do Peso