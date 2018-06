Geleia é rica em sabor e saúde

A geleia é fácil de fazer e superversátil – é possível prepará-la a partir dos mais diversos ingredientes. Além de a geleia caseira ser 100% natural, se torna uma saborosa aliada para a saúde e o processo de perda de peso. Isso porque ela carrega consigo os nutrientes e fibras presentes na fruta da qual é feita. Substitui a manteiga e margarina e, acompanhada por biscoitos e torradas integrais, ajuda a manter a vontade de comer doce sob controle; ideal para começar o dia ou matar a fome no meio da tarde. Mas atenção: se acrescentar açúcar ou algum tipo de adoçante ao seu preparo, a geleia deve ser consumida com moderação.

Benefícios da geleia

* rica em fibras, contribui para o bom funcionamento do intestino. Quando consumida regularmente previne constipação e prisão de ventre;

* a fibra (em especial a presente nas cascas) também ajuda a manter sob controle a fome e aquela vontade louca por doces uma vez que as fibras dão saciedade por mais tempo. É uma boa aliada no processo de emagrecimento;

* melhora a disposição e aumenta a energia para as atividades do dia a dia devido à presença de carboidratos;

* a geleia caseira é livre de açúcares industrializados e uma excelente alternativa para pessoas com diabetes, contendo apenas o açúcar da própria fruta (frutose);

* acrescenta sabor à comida: geleia de pimenta com queijo, geleia de laranja com carne vermelha ou branca, geleia de frutas vermelhas no bolo de chocolate, geleia de framboesa na salada… as combinações são inúmeras.

Fonte: Taeq Foto: Pixabay_Divulgação

Geleia de goiaba

Ingredientes

600g de purê de goiaba

150g de açúcar

Suco de ½ limão

Modo de preparo

PURÊ. Com uma faquinha, remova a base e o topo das goiabas. Em seguida, descasque as frutas, corte em pedaços e passe num processador de alimentos ou liquidificador até obter um purê grosso. Passe o purê por uma peneira para eliminar as sementes. GELEIA. Numa panela de fundo grosso, leve ao fogo baixo o purê de goiabas, o suco de limão e o açúcar, mexendo sempre por 45 minutos até que ela ganhe consistência. Quando pronta, deixe esfriar um pouco e armazene em pote de vidro. Mantenha na geladeira até a hora do consumo.

DICA. Para saber se a geleia deu ponto, pingue um pouco em um prato, se escorrer é sinal de que precisa ficar um pouco mais no fogo.

Fonte: Blog CalordoFogao Foto: Freepik_Divulgação

Geleia de laranja

Ingredientes

8 laranjas

Suco de 1 limão

½ medida de xícara (chá) de açúcar*

Modo de preparo

Descasque as laranjas e corte em quatro partes. Use um mixer ou liquidificador para triturar os pedaços de laranja com o suco de limão. Leve ao fogo baixo e acrescente o açúcar. Mexa sem parar até obter uma espécie de purê de laranja. Desligue o fogo e deixe esfriar antes de passar a geleia para um pote. Conserve na geladeira.

DICA. *A quantidade de açúcar deve ser equivalente à metade do volume de purê de laranja obtido no liquidificador. Por exemplo, se obteve 1 xícara (chá) de purê de frutas, adicione ½ xícara (chá) de açúcar. É sempre a metade da quantidade de purê de fruta.

Fonte: Panela Terapia (site) Foto: Pixabay_Divulgação

Geleia de pimenta

Ingredientes

4 pimentas dedo-de-moça sem sementes picadas

1 maçã descascada e ralada no ralo grosso

1 xícara (chá) de açúcar

200ml de suco de laranja

2 dentes de alho descascados

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio por 20 minutos sem mexer. A geleia ganha consistência depois que esfria, então apague o fogo e observe a mudança linda que acontece. Retire os dentes de alho, transfira a geleia para um pote de vidro esterilizado e mantenha na geladeira

Fonte: Pitadinha (site)

Geleinha de pimenta express

Ingredientes

½ xícara (chá) de pimenta biquinho

¼ xícara (chá) de mel

Modo de preparo

Com um mixer ou liquidificador, bata a pimenta biquinho com o mel. Transfira o purê para um recipiente que possa ir ao micro-ondas e deixe por 1 minuto na potência máxima. Se quiser colocar na geladeira um pouco, a textura fica melhor ainda.

DICA. Experimente com fatias de queijo

Fonte: Pitadinha (site) Foto: Pixabay_Divulgação

Geleia funcional de pitanga

Ingredientes

200g de pitanga com caroço

50g açúcar demerara

1 colher (chá) de chia

1 colher (café) de suco de limão

Modo de preparo

Ferva as pitangas em panela com água suficiente para cobrir as frutas, isso ajudará no processo de retirada do caroço. Deixe o suficiente até amolecer a fruta. Passe as pitangas em uma peneira para retirar o caroço. Em uma panela, coloque a polpa com o açúcar, o suco do limão e a chia e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Quando pronto, deixe esfriar para consumir. Conserve na geladeira.

DICA. Você pode manter a casca da fruta para fazer a geleia, acrescentando fibra a iguaria.

Fonte: Panelinha Saudável (site) Foto: Pixabay_Divulgação

Geleia de ameixa e vinho do porto

Ingredientes

600g de ameixa vermelha

½ xícara (chá) de vinho do Porto

Suco de 1 limão

¾ de xícara (chá) de água

1 pau de canela

2 xícaras (chá) de açúcar cristal ou demerara

Modo de preparo

Corte as ameixas ao meio e retire o caroço. Disponha em uma panela funda e adicione o vinho do Porto, o suco de limão, a água e a canela. Leve em fogo baixo e deixe ferver. Quando as cascas das ameixas começarem a rachar, adicione o açúcar. Deixe cozinhar durante 15 a 20 minutos ou até chegar a consistência indicada no vídeo. Guarde em vidros esterilizados, tampe com papel-manteiga e feche bem com a tampa. Dura até 2 meses depois de aberto, na geladeira.

Fonte: Projeto Banquete (site) Foto: Divulgação

Geleia de banana com chocolate

Ingredientes

300ml de suco de laranja

300g de açúcar mascavo

1 canela em pau

1 kg de banana picada (cerca de 10 bananas)

1 limão siciliano (suco e raspas)

150g de chocolate meio amargo, picado em pedaços

Modo de preparo

Em uma panela de fundo grosso, coloque o suco de laranja, o açúcar mascavo, o pau de canela, a raspa e suco de limão e leve a fogo médio. Mexa até levantar fervura. Quando ferver, deixe por mais 5 minutos. Só então coloque as bananas. Misture bem e deixe cozinhar por uns 30 minutos, mexendo a cada 15 minutos para não grudar. Retire a mistura do fogo e jogue o chocolate dentro. Mexa bem. O calor da mistura fará o chocolate derreter naturalmente. Retire o pau de canela e deixe esfriar um pouco. Transfira para o recipiente destinado à geleia e conserve na geladeira.

Fonte: Trem Bom (site)