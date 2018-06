Friozinho sempre pede uma sopa

Foto: Herbalife Nutrition_Divulgação

Nutri Soup picante

Ingredientes:

1 dente de alho amassado

1 colher (chá) de azeite

½ tomate fresco sem semente e picado em cubos

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

50 ml de água

Pimenta-do-reino e pimenta calabresa a gosto

250 ml de leite semidesnatado

3 colheres (sopa) ou 1 sachê de Nutri Soup¹

Cheiro-verde, rodelas de cebola roxa e pimenta biquinho a gosto para finalizar

Modo de preparo:

Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente o tomate, o extrato de tomate, a água, a pimenta calabresa e a pimenta-do-reino a gosto, e refogue bem. Adicione o leite semidesnatado e vá misturando até ferver. Desligue o fogo, acrescente o pó da Nutri Soup¹ e misture bem. Coloque em um recipiente e decore com cheiro-verde, rodelas de cebola roxa e pimenta biquinho. Sirva quente.

Rendimento: 1 porção

Calorias: 273 kcal

Fonte: Herbalife Nutrition

Nutri Soup com cenoura e gengibre

Ingredientes:

¼ de cebola picada

½ colher (sopa) de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

1 cenoura cortada em rodelas

½ xícara (chá) de suco de laranja natural

250 ml de leite semidesnatado

3 colheres (sopa) ou 1 sachê de Nutri Soup¹

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde a gosto para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela pequena, refogue a cebola no azeite. Adicione o alho, a cenoura e o suco de laranja. Deixe a panela semi-tampada em fogo baixo e cozinhe até a cenoura ficar macia. Acrescente o leite semidesnatado e deixe esquentar sem ferver. No liquidificador ou mixer, bata a mistura junto com a Nutri Soup¹ até ficar com uma consistência cremosa. Tempere com sal, pimenta e gengibre. Decore com cheiro-verde e sirva.

Rendimento: 1 porção

Calorias: 331 kcal

Fonte: Herbalife Nutrition

Nutri Soup gratinada

Ingredientes:

½ cebola pequena cortada em rodelas finas

1 ramo de alecrim picado

250 ml de leite semidesnatado

3 colheres (sopa) ou 1 sachê de Nutri Soup¹

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em fogo baixo, refogue as cebolas com o alecrim por 3 minutos, pingando água para não queimar. Em seguida, despeje o leite semidesnatado, misturando sem deixar ferver. Acrescente a Nutri Soup¹ na panela e misture até ficar homogêneo. Coloque em um prato próprio para forno, salpique o queijo por cima. Leve ao forno preaquecido alto até gratinar.

Rendimento: 1 porção

Calorias: 265 kcal

Fonte: Herbalife Nutrition