Forma de tomar café passa por mudanças

O brasileiro é tão apaixonado por café que já ficou marcado no calendário nacional de eventos. A data, 24 de maio ficou conhecida como o “Dia Nacional do Café” e simboliza o início da colheita em grande parte das regiões cafeeiras do País. O dia foi incorporado ao Calendário Brasileiro de Eventos em 2005, por sugestão da Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café) e é cultivado há mais de 290 anos em terras brasileiras.

O café está entre as bebidas mais consumidas no mundo, no entanto, a forma de consumo mudou ao longo dos anos. Segundo especialistas no tema, a busca da atualidade é conhecer o produto que se consome, ou seja, não basta apenas ingerir, é necessário saber apreciar a bebida.

De acordo com a diretora de marketing do Café Cassiano, Lia Lima Gatti Hofling, as pessoas com a propagação das redes sociais têm procurado cada vez mais conhecer os produtos consumidos e o café faz parte dessa situação. “Essa possibilidade de informação muda o conceito. Hoje com as redes sociais as pessoas conhecem o que é um bom café, veem dicas e seguem apreciadoras desse segmento. As pessoas querem saber e reconhecer na xícara o que é um café de qualidade”, afirma Lia.

Ela garante que essa procura é um movimento que valoriza o setor, já que as empresas estão comprometidas com a qualidade e podem dividir com seus clientes todas as propriedades da bebida. “Quem cuida da qualidade quer mais que as pessoas reconheçam os componentes de seus produtos. É muito bom que as pessoas saibam o que é ter um expresso na textura e cores corretas e isso só é alcançado com informações que as pessoas buscam”, garante a diretora de marketing.

Lia explica também que a forma de extração do café garante boa sensação ao paladar e relata que alguns produtos do Cassiano foram produzidos pensando nesse resultado.

O Brasil é o segundo maior País consumidor de café no mundo, com a marca de mais de 21 milhões de sacas no ano de 2017 e também o maior produtor e exportador. Tudo isso gera cinco milhões de empregos na cadeia produtiva, com um faturamento anual na marca de US$ 7,5 bilhões. O Brasil é superado apenas pelos Estados Unidos.