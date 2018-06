Festa junina fitness

Nas festas juninas é comum cada família levar um prato de doce ou salgado para montar a mesa com delícias típicas das quermesses. Muitas pessoas se privam de participar desses eventos porque não querem sair da dieta, enquanto outras não resistem a gastronomia caipira e depois se culpam pelos excessos.

Porém, nada disso é necessário se você optar pelo cardápio fitness criando receitas leves e igualmente saborosas. A nutricionista da Bio Ritmo, Fúlvia Gomes Hazarabedian, junto com a equipe de nutricionistas do programa Bio Nutri, indica cinco sugestões de receitas elaboradas com ingredientes saudáveis para saborear na companhia dos vizinhos, amigos e familiares. Foto: Pixabay

Arroz doce

Ingredientes:

1 colher (café) de sal

1/2 xícara (chá) de arroz integral

Canela em pó para polvilhar

1 xícara (chá) de leite desnatado ou leite de amêndoa

1/2 xícara (chá) de canela, cravo e erva-doce

1 xícara (chá) de leite condensado diet

Modo de preparo:

Cozinhe o arroz em água e sal. Quando estiver macio, acrescente o leite, o chá e, por último, o leite condensado diet. Coloque em um prato individual e polvilhe canela.

Dica. Para dar uma cor e mais sabor à receita, coloque geleia light sobre cada porção Foto: Fotolia

Pé de moleque funcional

Ingredientes:

3 xícaras (chá) leite desnatado ou leite de amêndoa

4 colheres (sopa) de melaço ou agave

1 colher (sopa) óleo de coco

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 xícara (chá) de castanha-do-pará

Modo de preparo:

Em uma panela grande, coloque o leite, o melaço/agave, o óleo de coco e o bicarbonato de sódio e leve ao fogo. Reduza o fogo e deixe ferver por 1 hora e meia, mexendo sempre, até formar uma calda grossa. Enquanto isso, triture levemente a castanha-do-pará. Retire a calda grossa de leite do fogo e bata bem. Assim que começar a açucarar, coloque a castanha, misture e despeje em um mármore untado. Corte em forma de losangos e deixe esfriar antes de separá-los. Foto: Fotolia

Pamonha levinha

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de agave

1 ¼ xícara (chá) de leite desnatado

1 colher (sopa) de óleo de coco

Canela em pó para polvilhar

4 espigas de milho-verde

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Cortar os grãos do milho com uma faca, obtendo cerca de 3 ¾ xícaras e triturar no liquidificador. Acrescentar o leite, o óleo de coco, o sal e o agave e bater até misturar bem. Untar uma forma refratária com margarina light e colocar a massa de milho. Levar para assar em banho-maria, em forno moderado preaquecido, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Tirar do forno e polvilhar canela. Foto: Fotolia

Bolo de fubá com coco sem farinha

Ingredientes:

3 ovos

2 xícaras (chá) de fubá

200g de coco ralado grosso

1 xícara (chá) de leite desnatado ou leite de coco light

1 xícara (chá) de adoçante culinário

1 colher (sopa) de fermento

Erva-doce a gosto

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Acrescente os ingredientes no liquidificador, um a um, exceto o fermento. Bata por 2 minutos até ficar cremoso. Acrescente o fermento e a erva-doce, e misture delicadamente. Unte a forma com um furo no meio, untada com óleo de coco. Leve ao fogo médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Desenforme e polvilhe canela em pó. Foto: Fotolia

Paçoca com linhaça

Ingredientes:

300g de amendoim sem sal

1 colher (sopa) de linhaça dourada

1 colher (sopa) de óleo de coco

1 pitada de adoçante em pó

Modo de preparo:

Aqueça o amendoim em uma panela, misturando por 3 minutos. Jogue no liquidificador e bata até virar um pó. Acrescente a linhaça dourada, o óleo de coco e o adoçante em pó. Vá batendo no liquidificador, mas pare antes de virar pasta, ficando apenas um pó bem fino. Faça a paçoca no formato que quiser e coloque em uma forma para ir ao forno por 15 minutos.