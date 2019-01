Fazendo o próprio fermento para suas receitas

O resgate de técnicas tradicionais na cozinha é uma tendência em busca de mais sabor e, principalmente, saúde! O fermento natural é um dos itens que entra para a lista. Os lactobacilos vivos existentes nesse produto contribuem para a digestão do alimento e manutenção da flora intestinal; é livre de aditivos químicos (comuns aos fermentos secos); dura mais que outros fermentos e fácil de fazer, com a vantagem de ser superbarato.

Para fazê-lo é preciso um pouco de água e farinha de trigo. Somente isso. Também conhecido como fermento caseiro ou levain, ele é formado por micro-organismos (levedura) que se alimentam do açúcar resultante da combinação do amido da farinha e oxigênio da água, produzindo álcool e gás carbônico. É o álcool que dá o cheirinho característico de azedo, que evapora no calor do forno. O gás carbônico é responsável pelo crescimento e formação de alvéolos típicos do pão. Foto: Freepik

A massa preparada com fermento natural precisa de mais tempo de forno, mas por uma boa causa: ela demora mais para embolorar e, no caso do pão caseiro, a casquinha fica crocante.

Consultoria: Marcela Barros_Tudo Gostoso e Massa Madre (blog)

Confira o passo a passo de como fazer o fermento em casa.

1º Passo

Em um pote de vidro, coloque duas colheres (sopa) de água potável e mais 3 colheres (sopa) de farinha de trigo. Mexa bem durante cinco minutos, aproximadamente. Cubra o pote com um pano limpo e deixe descansar, por 24h, em local onde não bata sol;

2º Passo

No dia seguinte, acrescente outras duas colheres (sopa) de água potável e mais 3 colheres (sopa) de farinha de trigo. Mexa bem, cubra com o pano e deixe descasar por mais 24h;

3º Passo

Repita o processo e quantidades mais duas ou três vezes até começarem a aparecer bolinhas na mistura. Quando isso acontecer, feche o pote com tampa e mantenha-o na geladeira. Retire somente a porção que for usar na receita.

Dica: Deixe o fermento descansar em temperatura ambiente antes de utilizá-lo na receita.

Fonte: Tudo Gostoso (site)

Não deixe morrer

O fermento natural é formado por micro-organismos vivos que precisam se alimentar. A manutenção é fácil: basta acrescentar duas colheres (sopa) de água e três colheres (sopa) de farinha à mistura na geladeira, a cada dois dias (48h).

Se tiver muito, você pode tirar até 50% da mistura sem comprometer o fermento. Sem manutenção, o produto dura até 10 dias na geladeira.

Pão caseiro com fermento natural

Ingredientes

800 g de farinha de trigo

160 g de água morna

200 g de fermento natural

20 g de sal

20 g de açúcar

Modo de preparo

Em uma bacia grande, coloque a farinha de trigo e o açúcar e misture bem. Em outro recipiente, coloque o fermento, a água e dissolva bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo com o açúcar, até que desgrude das mãos.

Depois, coloque a massa em uma mesa ou bancada, acrescente o sal e misture bem. Sove por, no mínimo, 15 minutos ou até que a massa fique elástica e macia. Deixe a massa descansar numa vasilha polvilhada com farinha por 3 horas. Após esse tempo, coloque a massa numa bancada com farinha de trigo.

Abra-a com as mãos, formando um retângulo. Faça duas dobras no sentido do comprimento do retângulo, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Depois, enrole no outro sentido. Polvilhe farinha de trigo em cima e deixe descansar por mais 3 horas, em cima de papel-manteiga untado com azeite e polvilhado com farinha de trigo. Cubra com um pano.

Após isso, leve ao forno preaquecido a 230°C por 30 minutos e deixe assar por 15 minutos. Abaixe o fogo para 180°C e deixe por 40 minutos ou até dourar.

Fonte: Tudo Gostoso (site)

Broa de fubá com levain

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de levain (300g)

1 ¼ xícara (chá) de leite (300 ml)

750g de farinha de trigo especial aproximadamente

300 g de fubá

¾ xícara (chá) de açúcar (135g)

¼ xícara (chá) de manteiga sem sal (50g)

1 colher (sopa) rasa de sal (15g)

3 ovos

1 colher (sopa) de erva-doce

Leite (para pincelar sobre as broas)

Farinha e fubá em quantidades iguais (para polvilhar sobre as broas)

Modo de preparo

Em uma bacia, coloque o levain, o leite, 150 g de farinha e 150 g de fubá, aproximadamente. Mexa bem, cubra com plástico e deixe levedar – até formar bolhas. Junte, então, os outros ingredientes, deixando o restante da farinha, por último. Vá sovando bem e juntando mais farinha de trigo se for necessário.

Quando a massa estiver bem lisa e soltando das mãos, cubra a bacia com plástico e deixe em local bem protegido, até que a massa dobre de volume. Não pode ter pressa! Divida a massa em 4 porções, faça bolas e coloque em forma untada e enfarinhada deixando espaço entre elas. Espere crescer novamente.

Pincele leite e polvilhe com farinha e fubá. Faça cortes na superfície do pão e leve para assar em forno preaquecido a 200 ºC, por cerca de uma hora ou até dourar.

Se tiver que guardar o pão por mais que três dias, espere esfriar, embale em filme plástico e congele ou deixe na geladeira. Se não, basta manter em saco de papel ou de pano, que ele se conserva razoavelmente bem.

Dica: O fermento natural deve ser feito um dia antes do preparo da receita. Se, nos dias seguintes, a broa ficar um pouco seca, coloque as fatias na torradeira. A receita rende quatro broas.

Fonte: Come-se Blogspot

Bolo simples de chocolate com fermento caseiro

Ingredientes

250 ml de leite integral

250 ml de óleo vegetal

2 ovos caipiras

250g de chocolate em pó

250g de açúcar refinado

500g de farinha de trigo

250g de fermento caseiro

Modo de preparo

Em uma tigela, misturar o chocolate em pó com o açúcar, a farinha e o fermento. Em seguida, inserir o leite, o óleo e os dois ovos. Bater na batedeira por cinco minutos, até a massa ficar bem homogênea. Reservar. Em uma assadeira oval, untar com manteiga sem sal.

Despejar a massa na forma untada e a levar ao forno já preaquecido na temperatura média. Observar o processo e evitar abrir o forno. Tempo médio para assar: 30 minutos – dependendo do forno.

Dica: Acrescentar calda molhada, ou apenas polvilhar canela em pó misturada com açúcar confeiteiro. A receita leva 40 minutos.

Fonte: Chef Laura Borzani