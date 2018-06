Está na hora de inovar nas receitas com leite em pó

Ele é considerado “comfort food” (do inglês comida confortável), termo utilizado nas redes sociais para alimentos ou receitas que nos remetem a boas lembranças e nos trazem bem-estar. E pudera, leite em pó tem sabor de infância. É o ingrediente que aquece o coração e, sem dúvida, deixa gostinho de quero mais. Sua versatilidade permite a criação de bolos, recheios e coberturas; tortas; brigadeiros, docinhos e bombons; pudins; mousse e a lista vai longe, dependendo apenas da criatividade de quem utiliza o ingrediente (há quem o polvilhe sobre a pipoca!). Separamos nove receitas com leite em pó para você, leitor, experimentar em casa e tirar qualquer dúvida sobre essa delícia da confeitaria.

Rocambole duas cores

INGREDIENTES

1 lata de achocolatado em pó

1 lata de leite em pó

2 latas de leite condensado

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, misture o achocolatado com metade do leite em pó. Despeje metade do leite condensado, aos poucos, até homogeneizar e desgrudar das mãos. Reserve. Em outra tigela, misture o leite em pó e o leite condensado restante até homogeneizar e desgrudar das mãos. Embrulhe as massas em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Abra as massas com um rolo e divida cada uma em 2 partes. Disponha uma massa de chocolate sobre uma massa branca e enrole como rocambole. Para o segundo rocambole, disponha a massa branca restante sobre uma massa de chocolate restante e enrole como rocambole. Embrulhe cada rocambole em filme plástico e leve à geladeira por 1 hora e 30 minutos. Retire, corte em fatias, transfira para uma travessa e sirva.

Cocada de leite em pó

INGREDIENTES

2 copos de água (tipo requeijão)

1 kg de açúcar

400g de leite em pó

100g de coco ralado

MODO DE PREPARO

Em uma panela misture a água e o açúcar. Leve no fogo. Deixe ferver até formar uma calda de fio (como calda de cocada). Apague o fogo junte o leite em pó, o coco ralado, mexa até engrossar. Despeje em uma forma untada com margarina. Cortar enquanto estiver quente.

Bolinho de chuva com leite em pó

INGREDIENTES

3 xícaras (chá) de farinha trigo

1 xícara (chá) de leite em pó

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) pó royal

2 colheres (sopa) cheia de margarina

3 ovos

MODO DE PREPARO

Misturar os ingredientes secos peneirados. Adicionar a margarina e mexer bem. Fazer um “vulcão” no meio da massa e colocar os três ovos batidos no meio da massa. Cobrir os ovos com a farinha e amassar até o ponto que a massa desgrude das mãos. Enrolar e cortar como nhoque toda a massa e só depois começar a fritar, pois o processo de fritura é muito rápido. Fritar em óleo quente e fogo bem baixo. Polvilhar açúcar e canela em pó.

Pudim de leite em pó com calda de chocolate

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

3 xícaras (chá) de leite

4 ovos

8 colheres (sopa) de leite em pó

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água

Cobertura de chocolate

2 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de leite

MODO DE PREPARO

Para a calda, em uma panela, leve ao fogo baixo o açúcar e a água, sem mexer, até formar um caramelo dourado. Espalhe em uma forma de buraco no meio de 24 cm de diâmetro e reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o leite, os ovos e o leite em pó até ficar homogêneo. Despeje na forma com a calda e leve ao forno médio, preaquecido, em banho-maria, por 50 minutos ou até firmar. Retire, deixe esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Para a cobertura de chocolate, leve todos os ingredientes ao fogo baixo até formar uma calda levemente grossa. Desligue e deixe esfriar. Desenforme o pudim e cubra com a cobertura de chocolate. Sirva.

Travessa de leite em pó e chocolate

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

400g de creme de leite

2 xícaras (chá) de leite em pó

Creme de Chocolate

300g de chocolate meio amargo picado

400g de creme de leite

Para decorar

Raspas de chocolate meio amargo

MODO DE PREPARO

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar levemente e deixe esfriar. CREME CHOCOLATE. Derreta o chocolate em banho-maria, adicione o creme de leite e misture até ficar homogêneo. MONTAGEM. Em um refratário médio, intercale camadas do creme de leite em pó e creme de chocolate, terminando em creme branco. Decore com raspas de chocolate e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Dica. Se preferir, durante a montagem, acrescente biscoitos maizena entre as camadas de creme.

Brigadeiro de leite em pó com creme de avelã

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

5 colheres (sopa) de leite em pó

1 colher (sopa) bem cheia de manteiga sem sal

70g de chocolate branco em gotas (ou picados)

100g de creme de avelã

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de glucose ou mel

Para finalizar

Açúcar de confeiteiro

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes (menos o creme de avelã) na panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar até dar o ponto de brigadeiro. Leve para gelar. Passe um pouco de manteiga na mão e abra bolinhas achatadas no centro da palma da sua mão e coloque meia colher de chá de Nutella no centro desta bolinha e feche dobrando as bordas. Enrole a bolinhas e passe no açúcar de confeito. Coloque em forminhas e sirva!

Dica. Se você deixar o creme de avelã na geladeira por uma hora, ela fica mais durinha e é mais fácil para pegar e enrolar as bolinhas.

Pastelzinho de leite em pó com chocolate (assado)

INGREDIENTES

3 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ½ xícara (chá) de margarina com sal

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de leite ninho

½ xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de creme de avelã

Óleo para untar

Leite em pó para empanar

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, misture com as mãos a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar e a manteiga até formar uma massa que despedaça. Junte a água até dar liga (não precisa colocar tudo). A massa deve desgrudar das mãos. Se ficar muito grudenta, acrescente mais farinha e se ficar muito dura, adicione mais água. Cubra com um plástico-filme e deixe ela descansar por 20 minutos. Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma com óleo. Abra pedaços de massa com as mãos, recheie com 1 colher (café) de creme de avelã e molde um pastel (se preferir, corte com um cortador de biscoito redondo ou com um copo). Feche as laterais com um garfo, formando o pastelzinho. Coloque na forma untada e leve ao forno médio (180°C) por cerca de 15 minutos ou dourar. Retire e, ainda quente, passe sobre o leite ninho. Bom apetite!

Mousse de leite em pó

INGREDIENTES:

500ml de creme de leite fresco

3 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de mel puro

8 colheres (sopa) de leite em pó

3 folhas de gelatina sem sabor hidratada

Calda de fruta de sua preferência

MODO DE PREPARO:

Bata o creme de leite fresco na batedeira. Quando começar a ficar expeço, coloque o açúcar. Continue batendo até o ponto de chantilly mole. Desligue a batedeira. Misture o leite ninho e o mel. Aqueça a gelatina hidratada por 30 segundos no micro-ondas e incorpore ao mousse. Coloque nas tacinhas e leve à geladeira. Decore com calda de fruta de sua preferência.

Rendimento: 10 porções

Fonte: Bar do Nico

Barrinha de leite em pó e brownie

INGREDIENTES

Brownie

3 colheres (sopa) bem cheias de margarina ou manteiga

3/4 de xícara (chá) chocolate em pó

3/4 de xícara (chá) farinha de trigo sem fermento

1 xícara (chá) açúcar

2 ovos

1 colher (chá) extrato ou essência de baunilha

100g de chocolate meio amargo em barra

Brigadeiro de leite ninho

2 latas de leite condensado

10 colheres (sopa) de leite ninho

1/2 colher (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO

BROWNIE. Em uma batedeira bata os ovos e o açúcar e depois agregue os demais ingredientes (menos o chocolate em barra) até formar um creme uniforme. Derreta o chocolate em barra no micro-ondas e adicione a massa misturando com uma espátula. Despeje numa assadeira forrada com papel manteiga (ou untada com manteiga e farinha) e leve ao forno médio por 15-20 minutos. O brownie está pronto quando a parte de cima está levemente crocante e ao se espetar um palito o mesmo está levemente úmido (devido ao chocolate derretido. Deixe esfriar. BRIGADEIRO. Misture todos os ingredientes do brigadeiro em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver e desgrudar dá panela. Ainda quente espalhe em um potinho ou forma retangular untada com margarina. MONTAGEM. Corte o brownie em cubinhos e vá colocando no brigadeiro e apertando para que eles entrem. Leve ao congelador por 40 minutos. Retire do congelador desenforme e corte em cubos.

Fonte: Amando Cozinhar (blog)