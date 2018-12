Espumante ideal para a sua festa

Foto: Pexels

As festas de final de ano já se aproximam e é hora de pensar nas bebidas para harmonizar com os pratos da ceia. Para te ajudar a escolher o espumante ideal, o Mais Sabor buscou dicas com especialistas no assunto. Dentre tantas opções nos supermercados e lojas especializadas, a dica da sommelière gaúcha Deisi da Costa é preferir os espumantes que estejam guardados na vertical (em pé), para que a rolha não fique molhada e úmida. “Se isso acontecer, ela perde sua elasticidade e, quando abrirmos o espumante, ela estará murcha”.

O ideal, ainda segundo a especialista, é procurar pelas variedades que mais agradam o seu paladar. “Para quem gosta de vinho seco, a dica é procurar pelos termos Brut, Extra Brut e Nature. Já para os amantes de bebida doce, os espumantes indicados são Moscatel ou Demi-Sec”, explicou.

Mas essas não são as únicas opções. “Se você gosta de espumante leve e refrescante, tente achar no rótulo ou contra-rótulo o termo ‘Método Charmat’, que produz um vinho com características jovens e frescas”. Para os apreciadores de espumante estruturado e complexo, melhor escolher um rótulo que informe “Método Tradicional” ou “Champenoise”, que apresenta uma bebida mais “cremosa” e intensa.

Qual a diferença entre espumante e champanhe?

É comum confundir espumantes com champanhes. As bebidas são diferenciadas por algumas especificações, como o método de elaboração, quantidade de açúcar residual na garrafa e a região em que a bebida foi produzida. O espumante, de um modo geral, apresenta carbonatação (ou seja, gás carbônico, que gera as borbulhas), proveniente da refermentação da bebida. Por outro lado, é chamado de champanhe apenas o espumante produzido na região de Champagne, no nordeste da França.

Dicas para a mesa

Renan Brait, do Brait Sempre Tem, selecionou algumas opções de espumantes, dos mais variados preços e para todos os tipos de paladares, para você servir na sua ceia de final de ano: Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Veuve du Vernay Ice Rose:

Bebida originária da França, é uma ótima pedida para o final de ano brasileiro, caracterizado pelos dias mais quentes. Diferente da maioria, esse espumante pode ser consumido com gelo.

Indicação: pode ser acompanhado de frutas e hortelã.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Freixenet Brut Rosado:

Essa deliciosa bebida de origem espanhola, é produzida na região da Catalunha com uvas diferenciadas, como, por exemplo, a espécie Xarel-lo. Tem uma coloração rosada e paladar suave.

Indicação: combina com pratos à base de frutos do mar.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Amitié Brut:

Espumante desenvolvido na Serra Gaúcha, esse espumante nacional foi elaborado com base nas clássicas uvas Chardonnay e Pinot Noir.

Indicação: é uma boa opção para as entradas ou refeições à base de carnes brancas.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Affeto Brut Rosé

É um espumante elaborado com a uva Grenache, cultivada em vinhedos próprios, vinificado pelo método Charmat na região tropical do Vale do São Francisco, na Bahia.

Indicação: excelente como aperitivo, harmoniza com comida leve, saladas de folhas, peixes, massas e pizzas vegetarianas.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Fausto Brut Rosé:

Bebida produzida pelo método tradicional, o mesmo utilizado pelos fabricantes na região de Champagne, tem aroma de frutas vermelhas e, na boca, sensação de frutas frescas.

Indicação: harmoniza com entradas, frutos do mar, carnes brancas e sobremesas com pouca doçura.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Casa Perini Moscatel:

Elaborado com as uvas moscatéis da região da “Indicação de Procedência de Farroupilha”, famosa e reconhecida por sua excelência na produção desta variedade no Brasil.

Indicação: com paladar macio e delicado, mesclando doçura e frescor, combina com refeições leves e pratos doces.