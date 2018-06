Erros e acertos na educação alimentar

Não é preciso colocar a criança em uma redoma para que ela siga uma alimentação saudável. Na verdade, o pequeno pode fazer suas escolhas naturalmente se for apresentado aos alimentos de forma adequada. Sabe aquelas crianças que preferem comer um tomate a uma bolacha recheada? Elas existem e o segredo está justamente no período de introdução alimentar que ocorre entre os 0 e 2 anos de idade.

“É uma fase de grande oportunidade para os pais que desejam ajudar seus filhos a construírem uma relação saudável e prazerosa com a comida”, diz a nutricionista infantil Ariane Bomgosto. Nessa fase é importante que os pais abdiquem dos alimentos industrializados, ricos em açúcares, sal, conservantes e outros compostos que podem prejudicar ou, melhor dizendo, “viciar” o paladar da criança. A especialista dá as dicas do que fazer e o que evitar nessa fase. Confira: Foto: Pixabay_Divulgação

1. A melhor maneira de ajudar no desenvolvimento do paladar nesta fase é investir em papinhas caseiras, com alimentos frescos e naturais, sem adição de açúcar, sal em excesso ou outros aditivos industrializados;

2. Os alimentos industrializados perdem características como frescor, cor, textura e cheiro natural dos alimentos. Essa distância com o alimento real causa danos ao desenvolvimento do paladar e olfato da criança, que estará mais propensa a rejeitar a comida do que experimentá-la;

3. Alimentos industrializados têm prejuízo no valor nutricional em relação aos alimentos naturais. Com isso, a quantidade de nutrientes necessária nessa fase da vida pode ficar deficitária. Outro fator preocupante é o potencial desses alimentos para desencadearem alergias e problemas de sobrepeso;

4. Uma boa introdução alimentar contribui para a formação de orgãos e sistemas mais saudáveis no organismo da criança. “Os alimentos frescos e naturais influenciam na criação de um organismo otimizado e com funcionamento saudável”, diz a especialista;

5. E o mais importante: há relação direta entre a qualidade da alimentação e a ativação ou “silenciamento” de genes do DNA da criança. A comida industrializada, nesta fase, pode contribuir para “ativar” genes com predisposição para o desenvolvimento de quadros de sobrepeso ou obesidade na infância ou na vida adulta.

Fonte: projeto Nutrição Comportamental Infantil e Obesidade Infantil Foto: Pixabay_Divulgação

Aposte nos alimentos coloridos

É, nem toda criança contribui na hora de experimentar um alimento. Ainda assim, os pais devem insistir, oferecer o alimento em momentos diferentes e mesmo de formas diferentes (ora como papinha, raspando com a colher, ora cortado em pedaço bem pequeninos, se já tiver dentição). A ideia é experimentar, acrescentando o máximo de alimentos saudáveis à refeição.

Quando não é possível evitar o alimento industrializado – por exemplo, oferecer um biscoito polvilho como lanchinho no trajeto até a casa da vovó – algumas substituições são essenciais para manter a alimentação do pequeno saudável, sem escorregar. Confira as sugestões da nutricionista Cyntia Maureen:

COLORIDOS. Abuse das cores dos alimentos e faça um prato bem colorido. Isso irá estimular a curiosidade do pequeno para o alimento e ajudará a obter o maior aporte de nutrientes possíveis.

INTEGRAL. “A farinha integral tem muito mais nutrientes, minerais e fibras se comparada a farinha branca. A versão integral ainda contribui para o bom funcionamento intestinal, reduz o risco de doenças do coração, AVC, infarto, diabetes, obesidade e até mesmo câncer”, explica a especialista;

SALGADINHOS. Os salgadinhos tradicionais podem dar lugar aos snacks saudáveis com redução de sódio e açúcar. Cookies integrais são boas alternativas às bolachas recheadas, chocolates, etc. Mas atenção ao rótulo! Certificar-se de que os ingredientes utilizados são realmente saudáveis;

REFRIGERANTE. Exclua os refrigerantes do cardápio. São bebidas com excesso de açúcar, sódio e baixo valor nutricional. Prefira os sucos naturais, ricos em vitaminas e nutrientes. “Convém ainda variar as frutas para que a criança se acostume a diversas cores e sabores”, recomenda Cyntia; Foto: Pixabay_Divulgação

Quantidade certa…

Iniciar a alimentação com frutas ou alimentos salgados? Tanto faz, a ideia é optar por alimentos naturais e com alto teor nutricional. Uma dica é começar com alimentos que tenham menos potencial alergênico e mais fáceis de digerir, levando em consideração a maturidade da criança. E qual a quantidade certa? É importante ressaltar que cada criança é um indivíduo único e singular, ou seja, a quantidade adequada para o seu bebê dificilmente será igual a de outra criança da mesma faixa etária. A observação é o melhor exercício para que os pais entendam qual a quantidade ideal para o filho. “O bebê dará sinais indicando sua fome ou saciedade. Se ela se recusa a comer tudo o que foi posto no prato ou se ainda ela pede mais do que foi oferecido”, diz a nutricionista infantil Ariane Bomgosto. Sintomas como gases e estufamento abdominal podem indicar quantidades exageradas de comida para a criança.