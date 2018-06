Duas receitas para inspirar o menu para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados se aproxima e é bom pensar no cardápio para comemorar essa data especial. Você sabia que morango é um ingrediente também utilizado para elaborar pratos salgados? Então confira essas dicas e prepare um jantar com sabor exótico e romântico para degustar ao lado de quem se ama.

Especialista em pratos sofisticados, o chef Melchior Neto do Bistrô 558, preparou duas opções classificadas por ele como “inovadoras e criativas” para tornar a noite ainda mais especial e um jantar inesquecível. “Muito além da pitada de amor, o prato deve ser bem escolhido para surpreender o parceiro”, comenta o chef. Foto: Divulgação

Risoto de morango com gorgonzola

Ingredientes

200g de arroz arbóreo

1 caixa de morango

½ cebola picada

100g de gorgonzola

100g de parmesão ralado

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

1 litro de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola no azeite até ficar transparente, coloque o arroz arbóreo e mexa bem colocando o caldo aos poucos e mexendo sempre, para que o arroz solte o amido e deixe sua receita mais cremosa. Prove até que fique ao dente, acrescente o parmesão e o gorgonzola e misture bem até derreter. Coloque a colher de manteiga e mexa para dar o brilho. Para finalizar coloque os morangos lavados e fatiados. Misture bem, apague o fogo e sirva.

Fonte: Chef Melchior Foto: Divulgação

Pappardelle ao molho de morangos e manjericão

Ingredientes

500g de massa pappardelle

1 caixa de morango fresco

1 lata de tomate pelado picado

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara de chá de água

½ cebola

1 maço de manjericão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Lave, fatie os morangos e reserve. Em uma panela coloque o azeite e a manteiga. Refogue rapidamente a ½ cebola com o corte para baixo. Acrescente o tomate pelado, a água, o morango, sal e pimenta a gosto e um ramo de manjericão. Deixe apurar por 10 minutos em fogo médio, desligue e tampe. Cozinhe o pappardelle em 2 litros de água fervente com um pouco de sal e um fio de azeite por 8 minutos ou até ficar ao dente. Deixe escorrer. Destampe o molho e remova a cebola e o manjericão. Jogue a massa no molho, misture e sirva.

Dica. Monte os pratos decorando com folhas de manjericão e um morango inteiro fatiado.

Fonte: Chef Melchior