Doces especiais para mãe nenhuma colocar defeito

Com a proximidade do Dia das Mães, está na hora de pensar em um cardápio especial para surpreendê-la. Você já deve ser degustado ou mesmo preparado cookie, mas alguma vez comeu torta de cookie? É uma receita simples de faze e fica muito saborosa. A outra opção de doce é um bolo prestígio especial.

Foto: Divulgação

Torta cookie com creme de avelãs

Ingredientes

150g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de açúcar União Demerara Naturale

1 ovo

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (café) de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

150g de gotas de chocolate ou chocolate meio amargo picado

150g de creme de avelãs

Para forrar

Papel manteiga

Modo de preparo

Forre uma forma redonda média (20 cm de diâmetro) com papel manteiga e reserve. Em uma batedeira, bata a manteiga, o açúcar demerara e o ovo até obter um creme leve. Retire da batedeira e junte a essência de baunilha, a farinha, o bicarbonato, o sal e as gotas de chocolate e misture até formar uma massa homogênea. Embale a massa com filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Divida a massa em duas partes e cubra o fundo da forma com uma das partes, distribua o creme de avelãs e cubra com o restante da massa cobrindo todo o creme. Asse em forno preaquecido por 20 a 25 minutos ou até dourar levemente. Espere amornar para retirar da assadeira e sirva a seguir.

Dica.Experimente adicionar nozes ou avelãs picadas na massa.

Fonte: Cozinha Experimental de União Foto: Divulgação

Bolo prestígio especial

Ingredientes

Massa

2 gemas

¼ xícara (chá) de manteiga

1 xícara (chá) de adoçante culinário União Sucralose

½ xícara (chá) de cacau em pó

1 xícara (chá) de farinha de trigo

150 ml de leite

2 colheres (chá) de fermento em pó

2 claras em neve

Recheio

2 xícaras (chá) de coco fresco ralado

4 colheres (sopa) de adoçante culinário União Sucralose

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

Cravo-da-índia a gosto

Canela em pau a gosto

Cobertura

200g de chocolate meio amargo sem açúcar picado

1 caixa de creme de leite (200g)

Para untar

Manteiga

Farinha de trigo

Para decorar

Coco ralado

Modo de preparo

MASSA. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Unte e enfarinhe uma forma redonda (20 cm de diâmetro). Reserve. Na batedeira, bata as gemas com a manteiga até obter um creme fofo. Em uma tigela, misture o adoçante culinário sucralose, o cacau e a farinha. Diminua a velocidade da batedeira e adicione a mistura delicadamente, alternando com o leite. Desligue a batedeira e junte o fermento e as claras em neve. Coloque na forma reservada e asse por 30 minutos ou até que ao espetar um palito este saia limpo. Desenforme morno, reserve até esfriar e corte o bolo em duas camadas. RECHEIO. Em uma panela, coloque o coco ralado, o adoçante culinário sucralose, o leite, a manteiga, o cravo e a canela e leve ao fogo baixo, mexendo algumas vezes, até engrossar. Retire o cravo e a canela e reserve até esfriar. COBERTURA. Em uma tigela, junte o chocolate com o creme de leite e derreta em banho-maria ou no micro-ondas misture bem até obter um creme liso e homogêneo. Reserve até esfriar. MONTAGEM. Distribua a cocada sobre uma das partes do bolo reservado e cubra com a outra parte de bolo. Espalhe a cobertura de chocolate, decore com coco ralado e sirva a seguir ou deixe na geladeira até o momento de servir.

Fonte: Cozinha Experimental de União