Dicas para substituir os embutidos

Os alimentos embutidos estão sempre na mesa dos brasileiros. Afinal, quem não gosta de um pão com mortadela, uma macarronada com salsicha e até mesmo aquela linguiça para abrir o apetite? O problema é que esses alimentos altamente industrializados, quando consumidos em excesso, podem fazer mal à nossa saúde. Os embutidos foram criados como uma maneira de conservar as carnes por mais tempo, em uma época em que não haviam métodos de conservação, como a geladeira.

Hoje, o processo ainda é muito parecido: as carnes são processadas e adicionadas de ingredientes conservantes, como o sal. A diferença é que, com a descoberta de novos compostos químicos, outras substâncias foram sendo acrescentadas às receitas. Confira algumas receitas para fazer em casa e ter uma alimentação mais saudável. Foto: Vigilantes do Peso

Conservantes e sal

Esses alimentos normalmente são preparados com carne de boi, porco ou frango. Ricos em gorduras saturadas, sal e conservantes químicos, devem ser consumidos em pequenas quantidades. O excesso de sal, por exemplo, pode causar a retenção de líquidos e o aumento da pressão sanguínea. Já os conservantes favorecem o aparecimento de câncer no sistema digestivo. Além disso, se engana quem pensa que as salsichas, linguiças e frios produzidos à base de frango ou peru são mais saudáveis. Eles também podem conter muito sal em sua composição.

Faça trocas saudáveis

Uma dica do Vigilantes do Peso, grupo de ajuda a manutenção de uma vida mais saudável, é substituir os embutidos por peito de frango desfiado, atum e rosbife. Enquanto 100g de mortadela contêm 1212mg de sódio, a mesma quantidade de atum em conserva de água possui 250mg, por exemplo.

Sanduíches de atum com rúcula

Ingredientes:

200g de atum em conserva de água, drenado

½ cenoura pequena ralada

2 colheres (sopa) de iogurte natural desnatado

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 cebola pequena picada

1 colher (sopa) de suco de limão

½ colher (chá) de pimenta-do-reino

4 fatias de pão de forma integral light

½ xícara (chá) de rúcula

Modo de preparo:

Misture o atum, a cenoura, o iogurte, a salsa, o suco de limão e a pimenta-do-reino em uma tigela pequena. Em uma frigideira, aqueça as fatias de pão de forma integral light. Monte os sanduíches colocando metade do recheio em cada um, junte com as folhas de rúcula. Cada porção equivale a 1 sanduíche.

Fonte: Vigilantes do Peso

Sanduíche de rosbifeSanduíche de rosbife e salada de repolho

Ingredientes:

2 ½ colheres (chá) de maionese light

½ colher (chá) de pasta de raiz-forte

1 pitada de pimenta-do-reino

2 fatias de pão de centeio light

85g de rosbife

2 folhas de alface

4 fatias de tomate

1 fatia fina de mozarela light

1 xícara (chá) de mix de repolho (repolho verde, repolho roxo e cenoura)

1 cebolinha picada

2/3 colheres (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (chá) de azeite de oliva

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Misture a maionese com a raiz-forte e uma pitada de pimenta e espalhe sobre as fatias de pão. Monte o sanduíche fazendo camadas com o rosbife, o alface, o tomate e a mozarela. Misture o mix de repolho com a cebolinha, o vinagre, o azeite, o sal e a pimenta e sirva com o sanduíche.

Fonte: Vigilantes do Peso Foto: Dani Mayumi / Divulgação

Sanduíche de frango com ricota

Ingredientes:

1 peito de frango

1 cenoura em cubos grosseiros

1 cebola em quartos

1 cabeça de alho cortada na largura

Algumas folhas de tomilho

150g de ricota

50g de requeijão

4 ceboletes

Modo de preparo:

Cozinhe o frango com a cenoura, cebola, alho e tomilho, cobrindo com água. Quando ele estiver cozido, retire do caldo e desfie imediatamente (quanto mais frio, mais fácil vai ser desfiar), e leve para a geladeira. A ricota será feita em creme. É algo que você pode, e deve ter preparado na geladeira pois fica ótimo com pão na manhã, com pastinha à tarde e com uma massa à noite. Para preparar basta juntar no processador a ricota, o requeijão, a cebolete e algumas pitadas de sal. Quando o frango estiver gelado, junte com a ricota e recheie um pão de forma integral, uma ciabatta quentinha ou um pão árabe.

Fonte: Gulab