Dicas para emagrecer em família

O que não faltam no Vigilantes do Peso são histórias de associados que, em busca de uma vida mais saudável, acabaram influenciando companheiros, filhos e amigos. Agora imagine começar essa revolução envolvendo toda a sua família?

Preparamos algumas dicas para que todos em sua casa entrem nessa onda cheios de motivação. Veja esses truques para colocar em prática já. Foto: Divulgação

1. Lista colaborativa

Reúna todo mundo para montar a lista de compras da semana/mês. Isso vai ajudar a entender o que cada um gosta mais de comer. Com os ingredientes definidos, montar o cardápio fica mais fácil.

2. Substituições

Façam substituições inteligentes de ingredientes e pratos. Substituam frituras por assados, por exemplo.

3. Dias temáticos

Que tal criar o dia das frutas? Ou o dia do jantar colorido? Estabeleça pequenas regras divertidas e varie refeições que incluam sempre algo essencial. Tentar criar sempre um prato novo com determinado ingrediente é desafiador e pode motivar todo mundo a ser mais criativo.

4. Todos na cozinha

Chega de solidão! Convoque seu time para a cozinha, cada um pode ajudar em uma tarefa – inclusive as crianças! O que não falta é opção: descascar legumes, fazer alguma mistura, ficar de olho no forno e até arrumar os pratos e talheres que serão utilizados.

5. Hora de sentar à mesa

Com a correria do dia a dia, muitas famílias esquecem da importância de sentar à mesa para aproveitar o momento. Esqueçam a TV, os celulares e os problemas. Reservem um momento juntos – seja no café da manhã, almoço ou jantar.

6. Abra exceções

Agrade todo mundo de vez em quando com uma sobremesa gostosa ou um prato um pouco mais elaborado. Variar e tentar atender aos gostos de todos de vez em quando é importante. Se alguém estiver sempre insatisfeito, pode se sentir excluído e desistir da nova dinâmica alimentar. Foto: Divulgação

Peito de frango assado com ervas

Ingredientes

1 spray breve de óleo

480g de peito de frango sem pele e sem osso cru

½ colher de chá de sal

¼ colher de chá de pimenta-do-reino preta moída

1 colher de chá de azeite de oliva

2 colheres de chá de suco de limão

2 colheres de chá de alecrim fresco, picado

2 colheres de chá de salsa fresca, picada

¼ xíc. de água

½ unid. limão. Cortado em rodelas

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200°C. Unte uma assadeira pequena com óleo spray. Tempere os dois lados do frango com sal e pimenta. Arrume os filés na assadeira e regue com o azeite e o suco de limão. Salpique o alecrim e a salsa e coloque a água no fundo da assadeira. Leve ao forno e asse por aproximadamente 35 minutos ou até o frango ficar dourado, virando na metade do tempo. Sirva com as rodelas de limão.

Tiras de carne

Ingredientes

340 g filé-mignon magro cru

1 colher (café) azeite de oliva

1/2 colher (café) sal

1 1/2 colher (café) cominho moído

1 colher (café) orégano seco

1 pimentão amarelo, fatiado

1 pimentão vermelho, fatiado

1 pimentão verde, fatiado

1 cebola-roxa, fatiada

1 xícara folhas de coentro frescas

Modo de preparo

Preaqueça uma frigideira antiaderente grande. Em uma tigela, misture a carne com o azeite, o sal, o cominho e o orégano. Espalhe a carne na frigideira e refogue por 5 minutos ou até dourar. Retire a carne da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, acrescente os pimentões e a cebola e cozinhe por 2 a 3 minutos, até que fiquem macios. Misture os pimentões com a carne e sirva com o coentro por cima.