Dicas para comprar o melhor hortifruti

O sabor e o valor nutricional de um prato são garantidos pela qualidade dos alimentos usados no preparo. Quanto mais fresco o legume, a fruta ou a verdura, maior é a sua contribuição para a receita e, principalmente, para a saúde física e mental. Saber escolhê-los pode gerar economia para o bolso e evitar desperdícios.

No entanto, é um desafio: como saber se estão bons para o consumo ou envelhecidos? Melhor comprar o alimento maduro ou um pouquinho verde? Confira as dicas dos especialistas para comprar o melhor hortifruti. Foto: Adobe Sotck

Consultoria: Brait Sempre Tem e Oba Hortifruti.

4 dicas de ouro

A compra do hortifruti deve observar quatro pontos: cor, casca, cheiro e textura. O alimento maduro possui cor viva, cheiro e textura característicos. A casca é a única barreira contra micro-organismos externos e, por isso, deve estar íntegra, sem furos, cortes, rachaduras, manchas ou líquido. Para mais economia, dê preferência aos alimentos da época.

Mais economia

“Frutas e legumes da época, além de mais baratos, também são mais saudáveis pois costumam trazer menor teor de agrotóxicos e mantém suas propriedades nutricionais”, ressalta Rozeli Brait, do Supermercado Brait Sempre Tem.

Verde ou madura?

Essa é uma dúvida que sempre aparece no momento da compra e que depende unicamente de quando se pretende comer o alimento. Se a intenção é o consumo imediato (até três dias da compra), opte por frutas e legumes maduros – são mais saborosos e nutritivos.

Se planeja consumir ao longo da semana, a preferência deve ser dos alimentos que não estão tão maduros. “A utilização também vai influenciar na melhor forma de escolher a fruta. Para vitaminas e bolos, por exemplo, recomendo frutas bem maduras, para realçar o sabor e deixar a receita naturalmente mais docinha”, sugere a nutricionista Renata Guirau, do Oba Hortifruti.

Comprando frutas

Frutas frescas são as mais indicadas. Para avaliar o seu grau de frescor, o ideal é observar detalhes como cor (dê preferência àquelas com cores mais vivas,) peso (frutas mais frescas costumam ser mais pesadas do que as mais velhas) e aroma mais agradável.

“Evite comprar frutas descascadas, pois o contato com o ar oxida a polpa, eliminando a maioria dos nutrientes”, observa Rozeli. Porém, para frutas com casca mais grossa, como melancia e melão, uma dica é comprá-las abertas (corte pela metade) para que se possa ver a coloração da polpa, sugere Renata.

No caso do abacaxi, quanto mais amarela a coloração na parte de baixo da fruta, mais maduro está. Frutas que amadurecem mais rápido, como a banana, devem ser compradas em quantidades menores e em diferentes estágios de amadurecimento. No caso da banana, corte o talo separando uma a uma para que não estraguem.

A fruta madura é parcialmente firme (nem dura, nem mole demais). As de cores vivas são mais doces, suculentas e nutritivas. “Se achar que não vai consumi-la no tempo certo, é possível extrair a polpa e congelar para que não estrague”, sugere.

Comprando verduras

Como a durabilidade delas é menor, dê preferência às verduras cultivadas por produtores mais próximos para garantir o máximo frescor. Se for comprar em supermercados, procure saber a procedência das verduras e quando elas costumam chegar, assim é possível comprá-las fresquinhas. As folhas são as mais frágeis e, por isso, devem ser consumidas logo. Procure as mais verdinhas.

Aspecto amarelado, queimado nas pontas ou murcho, indicam que a hortaliça já está ficando velha. Insetos, lesmas e caracóis em meio às folhas não é um bom sinal. “Verduras de cultivo orgânico ou hidropônico são mais saudáveis, pois tem menor contato com pragas e não utilizam produtos industrializados como fertilizantes e pesticidas”, explica Rozeli.

Comprando legumes

Assim como as frutas, deve-se evitar os legumes que tenham as cascas manchadas ou machucadas. Apertar levemente a casca para sentir a firmeza e textura é importante para saber se está no ponto certo para o consumo – mas atenção para não estragar o alimento ou a casca.

Se estiverem murchos ou com coloração diferente da normal é sinal que já estão velhos. Se for comprar tubérculos como batatas, cará e inhame, observe se estão bem firmes, se a casca está intacta e não haja brotos. Quanto aos pimentões, dê preferência àqueles de tamanho médio e que tenham as cores mais vivas.

Frutas, legumes e verduras de janeiro

Frutas: abacaxi, carambola, coco verde, figo, framboesa, fruta do conde, laranja-pera, mamão, maracujá, melancia, nectarina e uva;

Verduras: alface, cebolinha, couve e salsa;

Legumes: abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo e tomate.