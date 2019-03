Dicas do chef para receitas gourmet

O consagrado chef de cozinha e escritor Daniel Bork selecionou algumas de suas principais receitas para compartilhar com os leitores. Ele ensina os segredinhos de pratos deliciosos como a tradicional focaccia, carne de panela com cerveja preta e até uma sobremesa de dar água na boca: brigadeiro cremoso de café com pacoça. Acompanhe o passo da passo de cada receita e prepare na sua casa pratos com um toque gourmet, seguindo as dicas do chef autor do livro A Cozinha de Daniel Bork (Editora Alaúde).

Foto: Antônio Rodrigues_Divulgação

Focaccia

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de água morna

¼ de xícara (chá) de azeite

1 tablete (15g) de fermento biológico fresco

100g de tomates cereja cortados ao meio

Alecrim, sal grosso e azeite a gosto

Modo de preparo

Para o preparo da massa, coloque na tigela da batedeira com a raquete (batedor próprio para massas não muito pesadas) a farinha com o açúcar e o sal. Ligue a batedeira e, aos poucos, adicione a água. Bata bem e junte o azeite e o fermento fresco. Bata por mais 5 minutos, até a massa ficar homogênea e pegajosa. Transfira a massa para uma tigela bem untada com azeite. Cubra com filme de PVC e deixe crescer, em lugar protegido, por cerca de 40 minutos, até dobrar de volume. Após esse período, transfira para uma assadeira de 24 × 32 cm forrada com papel-manteiga, molhado e escorrido. Com a ponta dos dedos faça pequenas depressões na superfície da massa. Espalhe os tomatinhos e o alecrim, polvilhe com sal grosso e regue com um fio de azeite. Deixe crescer novamente por mais 40 minutos e asse em forno a 180ºC, preaquecido, por cerca de 40 minutos, até dourar ligeiramente. Retire da fôrma e sirva cortada em pedaços. Foto: Antônio Rodrigues_Divulgação

Carne de panela com cerveja preta na cestinha

Ingredientes

Carne

3 colheres (sopa) de azeite de oliva ou óleo

1 peça de maminha bovina (cerca de 1,2 kg)

2 dentes de alho cortados ao meio

2 cubos de caldo de carne sabor costela

1 lata pequena de extrato de tomate

1 pacote de sopa de cebola

2 latas ou garrafinhas de cerveja preta

Legumes

Azeite a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

2 cenouras em rodelas pré-cozidas al dente

10 minibatatas pré-cozidas

½ maço de brócolis em buquês pré-cozidos al dente

1 galho de alecrim picado

1 colher (sopa) de gergelim

Sal a gosto

Modo de preparo

CARNE. Leve ao fogo alto uma panela de pressão com o azeite. Deixe aquecer bem e doure a carne de todos os lados. Acrescente o alho, o caldo de costela, o extrato de tomate, a sopa de cebola e a cerveja preta. Mexa bem e feche a panela de pressão. Cozinhe por cerca de 20 minutos, até a carne ficar macia. LEGUMES. Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite com a manteiga. Acrescente os vegetais, o alecrim e o gergelim. Tempere com sal a gosto.

Dica. Sirva a carne fatiada com os legumes. Foto: Antônio Rodrigues_Divulgação

Brigadeiro cremoso de café com paçoca

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (chá) de café solúvel

5 paçocas trituradas

Paçoca para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture todos os ingredientes e mexa bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a ferver, reduza a chama e cozinhe por 3 minutos até começar a engrossar. Retire do fogo, distribua o brigadeiro em copinhos e polvilhe com paçoca esfarelada. Sirva em temperatura ambiente.