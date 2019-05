Dicas de livros para mamãe que curte cozinhar

O Dia das Mães será comemorado na próxima semana e você não vai deixar para comprar o presente dela na última hora, não é mesmo?! Que tal esse ano você surpreendê-la com um livro de gastronomia. Se ela é daquelas pessoas que adora inventar novas receitas e se preocupa com a saúde e a qualidade de vida, com certeza irá adorar o presente. Separamos três opções para você escolher a que mais atende ao perfil da sua mamãe.

Foto: Divulgação

Livro: Receitas para Esportistas

Página: 160 | Preço: R$ 47

Esse livro é sob medida para as mães que praticam atividades físicas ou pretendem iniciar uma rotina de exercícios. Confira a resenha da editora: O rendimento dos esportistas, independentemente se amador ou não, está diretamente vinculado com a alimentação. O livro Receita para Esportistas está ai para acabar com as dúvidas quanto ao que comer antes, depois de um treino ou como se preparar para provas de longas distâncias. O projeto que conta com a consultoria e fotos da nutricionista Bruna Pavão é um verdadeiro guia de alimentação para quem pratica atividades físicas.

Foto: Divulgação

Livro: Quase vegetariano

Página: 240 | Preço: R$ 69,90

Sua mãe é vegetariana? Então essa dica é para você! O livro “Quase Vegetariano” apresenta, de modo gradativo, uma alimentação com menos carne e mais legumes. Segundo a editora, a obra é ideal para quem quer seguir uma alimentação mais saudável e sustentável. Recheado de receitas que vão desde pratos com pouca carne até totalmente veganos, o livro ensina aos leitores como fazer essa transição gradual e de forma saborosa, deixando qualquer um com água na boca pelas fotos que ilustram cada prato apresentado.

Foto: Divulgação

Livro: Da horta à mesa

Conteúdo: 120 receitas / Preço: R$ 39,90

Sua mãe sempre está em busca de busca variar o cardápio e torná-lo mais simples? Se for esse o caso, este é o livro perfeito para ela! Da horta à mesa traz mais de 120 receitas, dicas sobre as variedades de cada alimento e preparações para atender ao paladar de intolerantes à lactose e glúten, além de opções veganas e vegetarianas. Dividido por tipo de preparo, unidades ProPontos – sistema criado pelo Vigilantes do Peso que atribui um número a cada alimento – e ingredientes utilizados, o livro contém informações nutricionais completas. Também traz informações sobre a época certa de comprar os alimentos, armazenamento e seus benefícios. Livro disponível na loja.vigilantesdopeso.com.br.