Delícias com panetone

O panetone é um prato típico do Natal, que nasceu no norte da Itália e logo conquistou o mundo inteiro. O pão, com uma fragrância leve de baunilha e recheado com frutas secas ou cristalizadas, agrada os mais variados paladares, e já ganhou versões ainda mais adoradas, como o de gotas de chocolate. Mas o diferente é que esse mesmo pão pode ser usado em uma série de receitas natalinas, que vão deixar sua festa e sua ceia muito mais saborosas.

Foto: Laticínios Regina_Divulgação

Pudim de panetone e leite condensado

Ingredientes

1 sachê de leite condensado

2 1/2 xícaras (chá) de leite integral

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

3 ovos

1 colher (café) de canela em pó ou canela em pau

2/3 de panetone ou chocotone (pouco mais de 300g)

1 xícara (chá) de açúcar, para calda

Modo de preparo

Comece batendo, no liquidificador, o leite integral, o leite condensado, a manteiga sem sal e os ovos. Se você usar canela em pó na receita, misture com os demais ingredientes no liquidificador. Se preferir a canela em pau, acrescente após mexer e deixe perfumando a mistura por cerca de 10 minutos. Em seguida, retire e reserve. Para a calda, coloque, na boca do fogo, a forma com o açúcar. Deixe em fogo baixo, mexendo de vez em quando para não queimar.

Quando a calda estiver dourada, desligue o fogo e mexa a forma para que a calda se espalhe. Em seguida, corte o panetone (ou chocotone) em fatias finas e cubra as laterais e o centro com esta delícia, pressionando com as pontas dos dedos. Sobre esta “caminha” de panetone, despeje a mistura do liquidificador. Cubra com papel-alumínio e levar ao forno (médio), por cerca de 45 minutos. É essencial que o pudim cozinhe em banho-maria, na grade superior do forno, para alcançar o ponto ideal. Depois de pronto, deixe na geladeira de um dia para o outro (no mínimo umas 6 horas), para ele ficar bem firme. Na hora de desenformar, um truque: coloque a forma por alguns segundos na chama do fogo. Assim, o caramelo derreterá e o pudim sairá com mais facilidade. Em seguida, passe uma faquinha nas laterais, para soltar o açúcar caramelado, ponha um prato em cima e vire.

Fonte: Laticínios Regina

Panetone com recheio cremoso de laranja

Foto: Divulgação

Ingredientes

1 kg de panetone de frutas

200g de laranja cristalizada cortada em cubos pequenos

250g de chantili

80ml de calda das cerejas ou vinho do porto para umedecer o panetone

100g de cerejas ao maraschino

200g de chocolate meio amargo derretido

Laranja kinkan em calda e cerejas para decorar

Creme de gemas

500ml de leite integral

6 gemas peneiradas

6 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Modo de preparo

CREME DE GEMAS. Bata por cinco minutos todos os ingredientes com um mixer ou no liquidificador. Leve a mistura ao fogo e mexa constantemente até obter um creme firme e bem cozido. Deixe esfriar e bata por 3 minutos em batedeira com o batedor para massas. Reserve. MONTAGEM. Escave o panetone com cuidado, deixando uma borda de 3 cm. Reserve. Misture as laranjas cristalizadas no creme de gemas e faça camadas no panetone reservado intercalando creme de gemas, panetone, uma pequena porção de calda ou vinho do porto, chantili, cerejas. Repita as camadas finalizando com panetone. Cubra com o chocolate e deixe secar. Decore ao seu gosto.

Fonte: Abimapi

Panetone recheado

Foto: Marcos Fernandes_Divulgação

Ingredientes

1 panetone sabor creme de avelã (550g)

250ml de leite

30g de maisena

3 gemas

200g de leite condensado

120g de creme de leite fresco

50g de nozes sem casca

60g de frutas cristalizadas

200g de chocolate meio amargo

50g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em uma panela coloque o leite, a maisena, as gemas e o leite condensado. Cozinhe em fogo médio até engrossar. Retire do fogo e adicione o creme de leite fresco e as frutas cristalizadas. Reserve até que esteja em temperatura ambiente e, então, adicione as nozes picadas em tamanho médio. Corte a tampa do panetone. Retire todo o miolo e misture com o creme (em temperatura ambiente). Depois, coloque o creme preparado de volta ao panetone, preenchendo todo o interior. Em uma panela esquente o restante do creme de leite (50g) e adicione ao chocolate (já derretido em banho-maria). Cubra o panetone com a mistura de chocolate, de modo que não apareça o corte feito anteriormente. Leve para gelar por pelo menos seis horas.

Fonte: Arcor

Pudim com panetone

Foto: Marcos Fernandes_Divulgação

Ingredientes

1 panetone de frutas (500g)

50g de uva-passa branca sem caroço

50ml de vinho do porto

20g de amêndoas laminadas

1/2 fava de baunilha

3 gemas

60g de açúcar

450g de creme de leite fresco

1 ovo

Modo de preparo

Em uma panela ferva as passas com o vinho do porto e deixe descansar por 2 horas. Em um recipiente, misture as gemas sem pele, o açúcar, o creme de leite, o ovo e a fava de baunilha. Mexa até que tudo esteja bem incorporado. Reserve. Corte o panetone em fatias de 2 cm de espessura. Em uma forma redonda, forrada com papel-manteiga, coloque as fatias de panetone com a casca para baixo. Espalhe as uvas-passas entre as fatias, regue tudo com o creme e finalize com as amêndoas laminadas. Cozinhe em forno a 150°C, em banho-maria, por uma hora. Leve para gelar. Depois é só servir.

Fonte: Arcor Foto: Receitas do Céu_Divulgação

Panetone de chocolate

Pré-fermentação

1 xícara (chá) de água morna

1 colher (sopa) de açúcar demerara

1 colher (sopa) de fermento biológico seco instantâneo (10g ou 1 sachê)

Massa

1 1/2 xícara (chá) de farinha de arroz

1/2 xícara (chá) de farinha de Teff (pode ser de amaranto, linhaça, berinjela ou quinoa)

1 1/2 xícara (chá) de goma de tapioca hidratada ou polvilho doce

1/2 xícara (chá) de açúcar demerara

1 colher (chá) de canela em pó

1/2 colher (café) de goma xantana

Pitada de sal

3 ovos orgânicos pequenos

1/4 xícara (chá) de óleo vegetal

1 colher (café) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de essência de panetone

Espuma do fermento

Gotas de chocolate 63% de cacau

Modo de preparo

Dissolva na água morna o açúcar e o fermento. Deixe reservado em local fechado por 10 minutos, vai formar uma espuma. Misture os ingredientes secos. Na batedeira (pá em raquete ou em gancho) bata ligeiramente os ovos, e acrescente o óleo, a essência e o vinagre. Pare de bater e adicione a espuma do fermento que estava reservada e os secos. Bata em baixa velocidade e depois aumente. A massa fica leve, mas gruda na pá. Por fim, adicione as gotas de chocolate e incorpore com uma espátula. Deixe descansar por 20 minutos em local fechado. Preaqueça o forno a 180°C. Asse por 40 minutos.

Dicas. Para armazenar deixe, depois de frio, embalado em saco plástico na geladeira. Na hora de comer é só aquecer10 segundos no micro-ondas.

Fonte: Chef Paula Martins