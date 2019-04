Cupcakes para presentear na Páscoa ou servir como sobremesa

Você está buscando uma alternativa aos ovos de Páscoa para presentear? Que tal cupcakes! Diferentes e saborosos, os cupcakes são uma ótima opção de presente ou ainda para servir como sobremesa após o almoço especial de domingo. A cobertura é o toque principal desse docinho norte-americano e depende totalmente da criatividade do confeiteiro de plantão: pode ser feito com glacê, ganachê, massa americana, frutas e muito chocolate. Que tal um cupcake que simula uma plantação de cenouras ou um cestinho de ovos? A ideia é ousar e despertar a criança que existe dentro de você! Confira sete sugestões de receitas.

Cupcake de cenoura com brigadeiro

Foto: Aline Bolos_Divulgação

Ingredientes

2 ovos

2 cenouras médias (250g)

½ copo de óleo (200ml)

1 copo de açúcar

1 ½ copo de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

Recheio

100g de leite condensado

50g de creme de leite

10g de chocolate em pó 33%

Modo de preparo

Rale as cenouras e, em um liquidificador, bata com os ovos, o óleo, o açúcar e a farinha até obter uma massa homogenea. Transfira a mistura em um recipiente e acrescente o fermento. Mexa com um fouet até incorporar. Preencha 12 forminhas para cupcake e leve para assar em forno preaquecido a 200°C, por 40 minutos, aproximadamente. Reserve.

RECHEIO. Junte todos os ingredientes na panela, em fogo médio, e mexa por 3 minutos até começar ferver. Desligue o fogo e continue mexendo até que o recheio pare de borbulhar. Deixe esfriar. Preencha um saco de confeiteiro com o brigadeiro mole, faça furos no centro dos bolinhos, até a metade da massa, e preencha com brigadeiro. A cobertura pode ser feita com brigadeiro e confeitos, ganache ou pasta americana, como preferir.

Fonte: Aline Bolos e Doces

Cupcake de chocolate

Foto: Divulgação

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de óleo vegetal

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de açúcar

2 ovos

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de vinagre branco

Ganache

170g de chocolate meio amargo, em barra

1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo

Bata todos os líquidos na batedeira com o chocolate, acrescente a farinha. Misture o fermento ao vinagre e adicione na massa. Unte as formas de silicone para cupcake e com óleo ou margarina (não é necessário enfarinhar) e coloque a massa até ¾ da capacidade da forma, deixando espaço para o bolinho crescer. Leve ao forno preaquecido a 180ºC, por 15 minutos, ou até os bolinhos estarem assados (o tempo variará conforme o seu forno, por isso, faça o teste do palito para confirmar se os bolinhos estão assados).

GANACHE. Leve o chocolate picado e o creme de leite ao micro-ondas por 20 segundos. Retire e mexa. Se for necessário, leve a mistura de volta ao micro-ondas por mais 20 segundos. Quando estiver liso e uniforme, aplique sobre os cupcakes já frios. Decore como preferir.

Fonte: Euro Home

Cupcakes de limão com merengue

Foto: Real Food_ Divulgação

Ingredientes

100g de manteiga sem sal

100g de açúcar refinado

2 ovos

100g de farinha simples

¾ colher (chá) de fermento em pó

¼ colher (chá) de sal

Suco de 1 limão zested (sem a casca)

½ colher (chá) de extrato de limão siciliano

Coalhada de limão

160g de açúcar

Suco de 2 limões sicilianos (100ml)

70g de manteiga

2 ovos

1 gema

1 colher (sopa) de amido de milho

Raspas de 1 limão

Cobertura

200ml creme de leite fresco

25g de açúcar de confeiteiro, peneirado

150g de coalhada de limão

12 merengues/suspiros (pequenos)

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C. Forre uma forminha de muffin com 12 cupcakes de silicone. Em uma tigela, misture a manteiga e o açúcar até ficar leve e fofo. Adicione os ovos um de cada vez, batendo bem. Peneire a farinha, o fermento e o sal. Acrescente as raspas de limão, o suco e o extrato, e misture até ficar uma massa uniforme. Preencha as forminhas de muffin e leve ao forno, para assar, por 16 a 18 minutos. Retire do forno e deixe esfriar por 5 minutos.

COALHADA DE LIMÃO. Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar. Sem parar de bater, acrescente os ovos, a gema, o amido de milho e o suco de limão aos poucos. Desligue a batedeira, adicione as raspas do limão e misture tudo usando uma colher. Passe a mistura para uma panela pequena e leve ao fogo baixo, mexendo sempre (sem deixar ferver) até engrossar e tomar a consistência desejada. Deixe esfriar e reserve.

COBERTURA. Em uma tigela, bata lentamente o creme de leite por dois minutos, aproximadamente, antes de combiná-lo com o açúcar de confeiteiro. Use a mistura para cobrir cada bolinho (uma colher para cada muffin). Em seguida, cubra com um pouco de coalhada de limão e finalize com o merengue.

Dica. A cobertura somente deverá ser adicionada quando o bolinho estiver frio

Fonte: Real Food e Mococa

Cupcake plantação de cenouras

Foto: Real Food_ Divulgação

Ingredientes

1 embalagem de mistura para bolo sabor chocolate (450g)

4 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

¼ xícara (chá) de leite

3 ovos

20 biscoitos de chocolate (sem recheio)

Cobertura

1 embalagem de cobertura pronta sabor chocolate (ou brigadeiro de panela)

Para as cenouras

24 morangos, lavados e secos

2 colheres (chá) óleo de coco

400g de pastilhas de chocolate de cor laranja

Hortelã fresca (enfeite opcional)

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 160°C. Prepare duas formas para cupcakes de tamanho padrão, próprias para ir ao forno. Com uma batedeira, bata a mistura para bolo e a manteiga até formar uma massa grossa. Adicione o creme de leite e o leite, misture bem. Junte os ovos e bata por 1 minuto em velocidade média. Preencha as formas para cupcakes e leve ao forno por 20 minutos ou até os cupcakes crescerem. Deixe os bolinhos esfriarem nas panelas por 5 minutos e depois transfira para outro suporte para esfriar completamente. Enquanto isso, esmague os biscoitos recheados (descartando qualquer recheio) e reserve.

CENOURAS. Derreta o óleo de coco (no micro-ondas ou banho-maria) e adicione as pastilhas de chocolate, misturando sem para até que o chocolate derreta e forme uma calda homogênea de cor laranja. Retire do fogo e mergulhe os morangos, mexendo para remover o excesso de chocolate. Deixe os morangos secarem em uma bandeja forrada com papel manteiga. Encha um saco de confeitar ou de plástico com o restante do chocolate derretido e regue os morangos endurecidos.

MONTAGEM. Faça um pequeno buraco no centro de cada cupcake, o suficiente para receber a “cenoura”. Com uma espátula, espalhe um pouco de cobertura pronta para bolos no topo dos bolinhos e polvilhe o biscoito triturado. Assim que as “cenouras” estiverem secas, “enterre” uma a uma nos cupcakes. Decore com hortelã.

Dica. Você pode triturar os biscoitos em um processador de alimentos ou colocá-los dentro de um saco plástico e amassá-los passando um rolo de massa sobre eles. Os cupcakes devem ser consumidos em até três dias.

Fonte: Life Made Simple Bakes

Minicupcakes de baunilha

Foto: Reprodução Garnish & Glaze

Ingredientes

1 ⅔ xícara (chá) de farinha de trigo

½ colher (chá) de fermento em pó

¼ colher (chá) de bicarbonato de sódio

½ colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de manteiga derretida

1 xícara (chá) de açúcar

¾ xícara (chá) de leite integral

¼ xícara (chá) de creme azedo (sour cream)

2 colheres (chá) de baunilha

2 claras de ovos

Cobertura

⅔ xícara (chá) de chocolate branco derretido

9 colheres (sopa) de cream cheese em temperatura ambiente (150g)

3 colheres (sopa) de manteiga à temperatura ambiente (50g)

½ colher (chá) de extrato de baunilha

1 ¾ xícara (chá) de açúcar em pó

2 colheres (sopa) de leite

Para decorar

30g de casca de chocolate de amêndoa

Mini ovinhos de chocolate

Modo de preparo

CUPCAKES. Preaqueça o forno a 160°C. Prepare as forminhas para cupcake. Em uma tigela, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e o sal. Em outra tigela, derreta a manteiga e misture o açúcar, o creme de leite, o creme azedo e a baunilha. Adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture até combinar. Reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve e misture aos demais ingredientes. Preencha as forminhas para cupcake com a massa e leve para assar por 15 minutos ou até ficarem prontos (fure com um palito, se sair limpo, o cupcake está pronto).

COBERTURA. Coloque o chocolate branco no micro-ondas para derreter, com intervalos de 20 segundos, mexendo em cada intervalo até que derreta por completo. Deixe o chocolate esfriar por 2 minutos, aproximadamente. Em uma tigela, bata a manteiga e o cream cheese em velocidade média por 1 minuto. Adicione o chocolate derretido e a baunilha e bata por mais um minuto. Acrescente um pouco de açúcar e volte a bater a massa. Adicione o restante do açúcar lentamente, sem parar de mexer, até virar uma massa leve e macia. Se necessário, despeje 1 colher (sopa) de leite enquanto bate a massa, para alcançar a consistência desejada. Coloque em um saco de confeiteiro com ponta para cupcakes e comece a decorar os bolinhos.

DECORAÇÃO. Usando um descascador de legumes, corte o chocolate para criar raspas longas. Finalize com os ovinhos de chocolate.

Dica. Para esta receita foram utilizadas 6 formas de tamanho regular para minicupcake, rendendo 24 bolinhos. Se não for consumir os cupcakes em 24 horas, guarde-os na geladeira. Retire-os 30 minutos antes de consumi-los.

Fonte: Garnish & Glaze

Cupcakes de abacaxi tropical

Foto: Danielle Occhiogrosso_Pinterest

Ingredientes

¾ xícara (chá) de farinha de trigo

¾ xícara (chá) de farinha integral

¾ xícara (chá) açúcar mascavo

½ colher (chá) bicarbonato de sódio

½ colher (chá) de canela em pó

½ colher (chá) de sal

2 ovos grandes, levemente batidos

⅓ de óleo vegetal

½ colher (chá) de extrato de baunilha puro

½ xícara (chá) de abacaxi esmagado em suco

2 bananas grandes, amassadas

½ xícara (chá) nozes torradas picadas

Cobertura

1 pacote de abacaxi liofilizado (encontrado em loja de produtos naturais)

1 embalagem de cream cheese, à temperatura ambiente

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente



3 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de extrato de baunilha puro

Flores de abacaxi

1 abacaxi grande, descascado e sem caroço

12 mirtilos grandes

Modo de preparo

CUPCAKES. Preaqueça o forno a 160°C. Prepare uma forma para 12 cupcakes e reserve. Em uma tigela grande, misture as farinhas, o açúcar, o bicarbonato de sódio, a canela e o sal. Em uma segunda tigela, misture os ovos, o óleo e a baunilha. Junte o abacaxi, as bananas e as nozes. Acrescente os ingredientes secos e mexa bem até formar uma massa homogênea. Preencha a forma para cupcakes com a massa e leve para assar de 27 a 30 minutos, aproximadamente. Deixe esfriar por 10 minutos e depois, transfira para uma bandeja para esfriar completamente.

COBERTURA. Em um processador de alimentos, triture o extrato de abacaxi até virar pó. Em uma batedeira, bata o cream cheese e a manteiga em velocidade baixa. Adicione o açúcar e bata novamente em velocidade baixa até misturar. Passe o pó de abacaxi por uma peneira de malha fina e misture à massa. Coloque também a baunilha. Cubra o recipiente com um guardanapo limpo e leve à geladeira até engrossar (cerca de 1 hora). Espalhe a cobertura sobre os cupcakes.

FLORES DE ABACAXI. Corte o abacaxi em anéis de ¼ de polegada de espessura; corte cada anel em 8 fatias. Faça uma flor com os pedacinhos de abacaxi sobre cada bolinho, colocando um mirtilo no centro e em torno de 4 pétalas de abacaxi.

Fonte: Woman´s Day Kitchen

Aumonière de Pâque (trouxinha de Páscoa)

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

Ingredientes

Uma receita de massa filo de sua preferência

Uma receita de brownie de sua preferência (4 porções)

50g de chocolate meio amargo ou ao leite

Açúcar refinado a gosto

Manteiga derretida a gosto

Amido de milho (para abrir a massa)

Cacau em pó (para decorar)

Ganache

200g de chocolate amargo ou ao leite, picado

50g de creme de leite culinário

50g de avelã torradas e sem pele

Modo de preparo

Faça uma receita de massa filo e uma receita de brownie.

TROUXINHA DE PÁSCOA. Salpique um pouco de amido de milho em uma superfície e abra a massa filo de modo que fique bem fina. Se precisar, salpique amido de milho sobre a massa para não grudar (atenção: coloque 2 ou 3 massas abertas, uma em cima da outra, e abra junto para conseguir uma massa bem fina). Numa assadeira ou usando o fundo falso da forma de torta, passe um pouco de manteiga derretida e deposite uma primeira “folha” de massa. Passe manteiga derretida sobre a massa, polvilhe um pouco de açúcar refinado e coloque uma segunda “folha” de massa. Repita o processo até que tenha acrescentado 5 folhas. Com as mãos, amasse uma porção de brownie em forma de “ovo” e coloque no meio das folhas de massas. Feche a massa em trouxinhas, levantando as bordas ao redor do recheio de brownie, preservando o formato de “ovo”. Use uma tirinha de massa para amarrar as pontas da trouxinha. Quando fechada, passe uma última camada de manteiga derretida sobre a trouxinha e polvilhe o açúcar refinado. Repita todo o processo para obter quatro porções. Leve as trouxinhas para assar a 200°C, durante 7 minutos até dourar.

GANACHE. Derreta os pedaços de chocolate. Acrescente o creme de leite, as avelãs picadas e misture bem.

MONTAGEM. Depois de assada, deposite a trouxinha num canto do prato e polvilhe um pouco de chocolate em pó. Sirva com o ganache de avelã e um pouco de geleia.

Dica. Quando fizer a receita de massa filo, substitua 10% da quantidade de farinha por chocolate em pó. Ou seja, se a receita pede 200g de farinha de trigo, utilize 180g de farinha e 20g de chocolate em pó. Dessa forma, a massa ficará com um leve sabor de chocolate.

Rendimento: 5 trouxinhas

Fonte: Frédéric Starck_Café e Doceria Chez Fred