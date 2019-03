Cuidado com a comida enlatada!

Trabalho, estudos, filhos, tarefas domésticas… O brasileiro tem uma rotina cada vez mais acelerada e, em muitos casos, essa agitação do dia a dia acaba refletindo na sua alimentação. Muitas pessoas procuram por alternativas mais rápidas na hora das refeições e, assim, os alimentos enlatados parecem uma boa saída, pois possuem um prazo de validade maior e estão sempre à mão.

Porém, vale ressaltar que alguns mitos e verdades rondam a utilização desse tipo de alimento no cotidiano. Para quem busca uma alimentação saudável, por exemplo, é imprescindível saber quais os benefícios ou malefícios que cada produto pode oferecer, além de optar por alternativas mais saudáveis e nutritivas. É preciso, por exemplo, ter cuidado com a concentração de sódio presente nesse tipo de produto além de outras informações valiosas que você confere nesta matéria. Foto: Pixabay

Alimentos enlatados

O que você deve saber

Comida pronta em conserva é prejudicial à saúde? Leia essas informações e decida se esse tipo de alimento deve fazer parte de sua dieta

CONSERVANTES

Alimentos em conserva como legumes ou peixes (atum e sardinha, por exemplo) são livres de conservantes. Eles têm esse nome devido ao hermético acondicionamento do produto, somado ao processo de esterilização, que permite que os alimentos se mantenham conservados por mais tempo.

Além disso, a lata de aço pode manter as propriedades nutricionais de um alimento por até cinco anos, sem nenhum aditivo químico;

VALOR NUTRICIONAL

Alimentos enlatados têm valor nutricional próximo ao produto in natura e podem sim fazer parte de uma dieta saudável, desde que utilizados de forma correta. No atum, por exemplo, o ideal é descartar o óleo que vem na conserva.

Os legumes in natura têm mais nutrientes que os processados, mas não se pode mantê-los estocados por muito tempo. Resta ao consumidor fazer a escolha ideal para seu tipo de rotina;

SABOR

Talvez esse seja o ponto no qual os alimentos enlatados mais perdem pontos. Produtos como milho, ervilha e a seleta de legumes podem absorver muito o sabor da conserva, mascarando o gosto do alimento em si. Nesse quesito, o molho de tomate é um dos vilões, pois apresenta um sabor muito mais ácido do que o alimento natural;

SÓDIO

Em contrapartida, os alimentos enlatados possuem uma quantidade maior de sódio quando comparados às respectivas versões in natura. O teor de sódio no atum fresco, de 30mg a cada 100g, por exemplo, chega a 370 mg no enlatado. Na ervilha é ainda pior: uma porção de 100g do alimento in natura contém 0,1 mg de sódio, enquanto a enlatada chega a 372 mg. Vale lembrar que o excesso de sódio no organismo pode resultar em doenças como hipertensão;

BOTULISMO

O botulismo é uma doença rara causada por uma bactéria que pode entrar no organismo por meio de machucados ou pelo consumo de alimentos contaminados e mal conservados. Alimentos enlatados em geral não causam botulismo se foram produzidos seguindo os padrões de qualidade. Porém é preciso ter um cuidado especial com o palmito.

Compre somente palmito de marcas conhecidas e em estabelecimentos de confiança. Lembre-se que o botulismo pode levar à morte e tomar precauções em relação à procedência do produto é muito importante.

LATA AMASSADA

Provavelmente, já se ouviu falar que uma lata amassada pode comprometer a qualidade dos alimentos ou interferir na composição nutricional dos produtos. Mas, de acordo com a Abeaço (Associação Brasileira de Embalagem de Aço), isso não passa de mito.

Com a evolução da tecnologia para embalagens, a lata de aço se tornou mais resistente, prática e segura e protege o seu conteúdo mesmo em caso de amassamento.

Você sabia: A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que enlatados e embutidos são alimentos que contêm gorduras, sal, nitratos e nitritos, devendo ter um consumo criterioso, já que são considerados como responsáveis pela contaminação alimentar e causadores de doenças como hipertensão e infecção pulmonar, além de botulismo (alimentos de procedência duvidosa).