Croissant: uma delícia europeia

Embora seja bastante relacionada aos franceses, a receita do croissant nasceu em outro canto da Europa, mais precisamente em Viena, capital da Áustria. Os franceses, aliás, ainda hoje chamam este tipo de pão amanteigado de viennoiserie. O fato é, independentemente da origem, o croissant é “admirado” em todo o mundo, inclusive no Brasil. É possível prepará-lo em casa, mas a receita requer a dedicação, tempo e paciência. O processo é longo, mas não desista: o resultado é um prato delicioso!

Foto: Marco Verch_Creative Commons

O que você precisa saber

– A temperatura da manteiga (sem sal) é um dos fatores mais importantes para o sucesso da massa. Ao longo de todo o processo, a manteiga deve estar fresca, isto é, nem fria e dura demais, nem quente e derretida;

– Antes de irem ao forno, os croissants devem descansar à temperatura ambiente. Se o local estiver quente demais, você pode colocá-los por alguns minutos na geladeira para que a massa volte a ficar firme;

– Você verá que a receita deu certo quando eles ficarem fofos e crescidos, em camadas finas e crocantes. Para isso, é importante que a manteiga seja distribuída uniformemente;

– Além do sabor, o croissant é característico pelo seu formato. Para montar da maneira correta, estenda a massa num formato retangular e, em seguida, faça um corte longitudinal. Depois, corte triângulos ao longo da massa. Dê um corte na base do triângulo, enrole até formar o croissant e vire ligeiramente as pontas para dentro.

Dicas para recheios:

A receita básica do croissant pode ser incrementada com vários tipos de recheios, doces ou salgados. Confira algumas ideias para rechear sua receita:

NUTELLA. Para dar um gostinho mais doce ao seu croissant, coloque uma colher de chá de Nutella ou creme de avelã no centro dos triângulos feitos com a massa. Enrole formando um canudo, dobre as pontas para o recheio não vazar e leve ao forno;

DOCE DE LEITE. Abra a massa do croissant e deixe com, aproximadamente, 0,5 cm de espessura. Corte tiras de 5 cm de largura e passe uma camada fina de doce de leite sobre cada uma. Enrole a massa com delicadeza. Coloque em forminhas de muffin e leve para o congelador por pelo menos 30 minutos. Asse em forno preaquecido a 200˚C por cerca de 30 minutos. Retire do forno, polvilhe açúcar de confeiteiro sobre eles e leve-os de volta ao forno, dessa vez a 250˚C, até que o açúcar caramelize por completo;

PRESUNTO E QUEIJO. Típica receita brasileira: abra a massa e corte em triângulos. Coloque uma fatia de presunto e uma de queijo e enrole a massa para que ela fique no formato tradicional. Se quiser, coloque orégano.

Foto: Visualhunt

Croissant tradicional sem recheio

Ingredientes

500g farinha sem fermento

140 ml água

140 ml leite semidesnatado

55g açúcar em pó

40g manteiga sem sal (à temperatura ambiente)

11g de fermento de padeiro

12g sal

280g de manteiga sem sal

1 gema de ovo

Modo de preparo

MASSA. Sobre uma bancada lisa e ampla, coloque a farinha formando um montinho e, em seguida, faça uma cova no meio. Adicione o leite lentamente. Acrescente a manteiga e o fermento, agregando todos os ingredientes aos poucos. Envolva os ingredientes em movimentos concêntricos. Amasse com as duas mãos até que fique homogênea. Forme uma bola e coloque-a num recipiente fundo e largo. Cubra com papel filme e deixe a vasilha à temperatura ambiente entre 15 a 30 minutos.

MANTEIGA. Corte a manteiga sem sal em fatias e coloque-as alinhadas entre duas folhas de papel vegetal. Passe o rolo de massa até formar um retângulo com 1 mm de altura. Reserve a manteiga entre as folhas de papel vegetal num local fresco.

MONTAGEM. Abra a massa sobre a bancada enfarinhada. Coloque a manteiga sobre a massa e retire a folha de papel vegetal. Dobre a massa em quatro partes e volte a estender e a dobrar a massa 5 a 6 vezes, criando camadas finas. Atenção: a massa não deve encolher e a manteiga não deve derreter. Caso isto aconteça, volte a colocar a massa na geladeira por, no máximo, 30 minutos. Descarte as laterais da massa e observe as camadas finas – o sucesso da massa está na fusão perfeita da massa com a manteiga. Corte a massa e monte-a no formato de croissant.

FINALIZANDO. Coloque os croissants numa assadeira forrada com papel vegetal e deixe descansar de 30 a 40 minutos. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno, a 180ºC, durante 20 minutos ou até ficarem dourados.

Fonte: Pingo Doce