Criança na cozinha: momento de diversão!

A maioria dos pais tem pouco tempo para dedicar-se aos filhos e cozinhar com eles pode ser um momento de aproximação e diversão. As criaças são curiosas por natureza adoram aprender coisas novas. Algumas receitas, além de deliciosas, são bem simples de serem feitas e ajuda a fortalecer o vínculo com os pequenos. Pensando nisso, o Mais Sabor separou algumas receitas bem gostosas e que ficam prontas de um jeito simples e descomplicado.

Foto: Road for two_Divulgação

Panquecas de pizza

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite em pó

2 ovos

1 colher (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

1 pitada de sal

1 xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de aveia flocos finos

1 colher (sopa) de fermento em pó

½ colher (chá) de orégano

½ xícara (chá) de queijo minas triturado

4 fatias finas de peito de peru trituradas

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite em pó, os ovos, o açúcar, a manteiga e o sal. Acrescente delicadamente a farinha de trigo, a aveia e o fermento em pó e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Junte o orégano, o queijo e o peito de peru e misture bem. Aqueça uma frigideira antiaderente, levemente untada com manteiga ou óleo, e despeje pequenas porções de massa, de forma circular, sem espalhar. Quando começar a formar furinhos na superfície, vire as panquecas e deixe dourar do outro lado. Retire e repita o procedimento até terminar toda a massa. Sirva a seguir.

Fonte: Nestlé Foto: Nestlé_Divulgação

Pão de queijo de frigideira com massa colorida de vegetais

Ingredientes

1 tomate médio, sem sementes, picado

½ colher (chá) de azeite

1 pitada de sal

½ xícara (chá) de polvilho azedo

1 colher (sopa) de iogurte natural integral

3 colheres (sopa) de queijo branco ralado

1 clara

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o tomate com 3 colheres de sopa de água formando um suco. Coloque em uma panela, junte o azeite e o sal e leve para ferver. Em um recipiente, coloque o polvilho e regue com a mistura fervente, mexendo bem para escaldar o polvilho. Junte o iogurte, o queijo branco e a clara, e misture bem, formando uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque a massa às colheradas. Para ficar com textura de pão de queijo, coloque uma camada grossinha (cerca de 0,5 cm de espessura). Quando desgrudar da frigideira vire e espere dourar do outro lado. Sirva a seguir. Se desejar, substitua o tomate por espinafre. Use meia xícara de chá de folhas de espinafre e bata com 3 colheres de sopa de água.

Fonte: Nestlé Foto: Nestlé_Divulgação

Sanduíche de rolinho

Ingredientes

1 cenoura pequena picada (bem picadinha)

1 tomate pequeno picado

½ colher (chá) de orégano

2 colheres (sopa) de leite em pó

2 fatias de pão de forma integral

2 fatias de peito de peru

2 fatias de queijo muçarela

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura e o tomate, adicione 3 colheres de sopa de água e leve ao fogo por cerca de 8 minutos, até que a cenoura fique macia. Retire do fogo, amasse com um garfo, adicione o orégano e o leite em pó e misture bem, formando uma pasta cremosa. Amasse os pães com um rolo de massa para afiná-los. Espalhe a pasta de cenoura, coloque uma fatia de peito de peru, uma fatia de queijo muçarela e enrole, formando rolinhos. Embrulhe em papel-alumínio e deixe na geladeira até o momento de servir.

Fonte: Nestlé Foto: PhotoMIX_Pexels

Frozen de morango

Ingredientes

1 xícara (chá) de morangos

½ xícara (chá) de suco de laranja (ou tangerina)

1 pote de iogurte natural integral

Modo de preparo

Coloque os morangos em um saco plástico próprio para alimentos e leve ao freezer até que esteja congelado (cerca de 2 horas). Coloque-os em um liquidificador e bata com o suco de laranja e o iogurte. Para que fique uma preparação bem cremosa, não bata em excesso. Sirva a seguir.

Fonte: Nestlé Foto: Pexels

Milkshake de maracujá

Ingredientes

1 banana-nanica madura

1 maracujá

4 colheres (sopa) de leite em pó

Modo de preparo

Coloque a banana, cortada em rodelas, em um saco plástico próprio para alimentos e leve ao freezer até que esteja congelado (cerca de 2 horas). Em um liquidificador bata a polpa do maracujá com 1 xícara de chá de água gelada (bata ligeiramente, o suficiente para a polpa se desprender das sementes). Passe por uma peneira. Volte ao liquidificador (já limpo), adicione a banana congelada e o leite em pó e bata até obter consistência cremosa. Sirva a seguir.

Fonte: Nestlé