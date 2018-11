Costela de boi: variações para um clássico

É claro que uma das opções mais deliciosas do boi não poderia ficar de fora das nossas especialidades. Popular e deliciosa, a costela de boi é um corte de carne quase sempre associado à comida caipira, mas vai bem além disso. Com o molho e acompanhamento certos, faz bonito e prova que é um clássico da culinária brasileira.

Foto: Academia da Carne Friboi

Costela com molho agridoce e purê de batata

Ingredientes

800 g de costela bovina com osso

Sal e pimenta a gosto

3 colheres (sopa) de óleo

1 cebola média cortada em rodelas grossas

3 tomates sem pele e sementes cortados em cubos médios

¼ xícara (chá) de açúcar mascavo

½ xícara (chá) de molho inglês

½ xícara (chá) de mostarda

4 colheres (sopa) de vinagre

2 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de vinho branco

3 ramos de cebolinha picada

Ingredientes para o purê

4 batatas grandes

Sal a gosto

1 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Coloque as costelas em uma assadeira, tempere com o sal e a pimenta. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite, doure rapidamente a cebola, junte o tomate, o açúcar, o molho inglês, a mostarda, o vinagre, a água e o vinho e deixe ferver.

Despeje esse molho sobre as costelas, cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC durante 30 minutos, ou até a carne ficar bem macia. Retire o papel alumínio e deixe dourar, regando com o molho.

Desligue o fogo e polvilhe a cebolinha.

Modo de preparo do purê

Cozinhe as batatas na água com sal até ficarem bem macias, escorra e ainda quente passe-as no espremedor. Junte leite, a manteiga e leve ao fogo mexendo bem por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o queijo ralado.

Montagem do prato

Sirva a costela com o molho e o purê. Foto: Academia da Carne Friboi

Costela de panela com molho de laranja e melaço

Ingredientes

1 kg de costela de boi desossada cortada de duas em duas partes

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de pimenta-do-reino moída grossa

2 colheres (sopa) de melaço

1 ramo de alecrim picado

3 colheres (sopa) de azeite

300 ml de suco de laranja natural

1 xícara (chá) de vinho branco seco

3 laranjas com casca cortadas em gomos

Ramos de alecrim

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o sal, a pimenta, o melaço e o alecrim. Com essa mistura, besunte a carne. Na panela de pressão aqueça o azeite e doure a carne. Acrescente o suco de laranja, o vinho e cozinhe por 30 minutos após o início da pressão. Retire da panela, disponha em uma travessa, regue com o caldo, que se formou, distribua os gomos de laranja, os ramos de alecrim e sirva em seguida. Foto: Academia da Carne Friboi

Ensopado de costela com ragu de legumes

Ingredientes

400 g de costela

Sal e pimenta a gosto

Suco de ½ limão

2 colheres (sopa) de azeite

1 lata de molho de tomate

1 xícara (chá) de caldo de carne

Ingredientes para o ragu de legumes

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de curry

1 colher (chá) de pimenta do reino moída na hora

1 cenoura cortada em pedaços médios

1 abobrinha cortada em pedaços médios

1 pimentão amarelo cortado em cubos médios

Salsa picada a gosto

Modo de preparo

Tempere a carne com o sal e a pimenta e o suco de limão. Na panela de pressão aqueça o azeite e doure a carne. Junte o molho, o caldo de legumes e cozinhe por 50 minutos após o início da pressão.

Modo de preparo do ragu

Em uma frigideira, aqueça o azeite junto com o curry e a pimenta, junte os legumes e cozinhe por 3 minutos, pingando um pouco de água, se necessário. Coloque a carne em uma travessa com o molho e por cima o ragu de legumes. Sirva em seguida. Foto: Academia da Carne Friboi

Costela com tomates e figos

Ingredientes

600 g de costela bovina desossada

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de ketchup

1 colher (sopa) de mostarda

2 xícaras (chá) de caldo de legumes

4 figos cortados em quatro

200 g de tomate cereja cortados ao meio em quarto

1 buquê de ervas

1 colher (sobremesa) de açúcar

Modo de preparo

Tempere a carne com o sal, a pimenta, o catchup e a mostarda. Coloque em uma panela de pressão, regue com o caldo de legumes, cozinhe por 50 minutos após o início da pressão. Deixe sair a pressão, abra a panela e verifique se a carne está macia. Reserve.

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite, coloque os figos, os tomates, as ervas e polvilhe o açúcar. Deixe caramelizar e sirva com a carne. Foto: Academia da Carne Friboi

Churrasco de costela com abobrinhas recheadas

Ingredientes

1 peça de costela de 1,5 kg

Suco de 2 limões

Sal grosso a gosto

Celofane para churrasco

Ingredientes para as abobrinhas recheadas

6 mini abobrinhas

1 xícara (chá) de trigo para quibe

2 tomates sem sementes cortados em cubos

100 g de pepino em conserva escorrido e picado

1 cebola roxa cortada em cubos

Hortelã picado a gosto

Sal e pimenta a gosto

Azeite a gosto

2 potes de iogurte integral

Modo de preparo

Coloque a costela sobre o celofane, esfregue o sal grosso e regue com o suco de limão. Enrole sete voltas de celofane, amarre as pontas e coloque a carne na churrasqueira acesa com antecedência. Asse lentamente virando de 30 em 30 minutos até ficar no ponto desejado.

Preparo das abobrinhas

lave e corte as abobrinhas ao meio, com uma colher retire o miolo. Deixe ferver com um pouco de sal por 3 minutos. Escorra e deixe esfriar. Deixe o trigo de molho na água por 15 minutos, escorra e esprema bem com as mãos. Em uma tigela, misture o trigo, o tomate, o pepino, a cebola, a hortelã e tempere com o sal, a pimenta e o azeite. Recheie as abobrinhas. Sirva com o iogurte temperado com sal, pimenta e azeite. Foto: Academia da Carne Friboi

Costela de ripa com molho barbecue

Ingredientes

2 kg de costela de ripa

Sal

1 xícara (chá) de vinho branco

Ingredientes para o molho barbecue

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

½ xícara (chá) de açúcar mascavo

½ xícara (chá) de vinagre de vinho branco

2 colheres (sopa) de molho inglês

2 xícaras (chá) de catchup

1 folha de louro

1 colher (sopa) de pimenta do chilli em pó

1/2 xícara (chá) de água

Sal a gosto

Ingredientes para o acompanhamento

300 g de batatas pequenas cozidas com casca

1 ramo de alecrim

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo

Tempere a carne com o sal. Coloque em uma assadeira e regue com o vinho. Cubra com papel alumínio e deixe marinar por 1 hora na geladeira. Retire da marinada, embrulhe no papel alumínio, coloque na churrasqueira e asse por 40 minutos.

Preparo do molho barbecue

Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola com o açúcar. Junte o vinagre, o molho inglês, o catchup, o louro, a pimenta, a água e o sal. Cozinhe por 10 minutos no fogo baixo ou até engrossar. Retire o papel alumínio da costela, pincele o barbecue e volte à churrasqueira, pincelando mais duas vezes a carne. Asse até o ponto desejado.

Para o acompanhamento

em uma frigideira, aqueça o azeite e a manteiga com o ramo de alecrim. Coloque as batatas, tempere com o sal e deixe dourar. Sirva a costela com as batatas.