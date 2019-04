Cooktop é opção para cozinha prática e moderna

Com projetos de arquitetura contemplando ambientes cada vez menores, muitos espaços da casa acabam passando por mudanças. Na cozinha, por exemplo, o cooktop vem ganhando destaque. Também conhecidos como fogões de mesa, ocupam pouco espaço no ambiente e, por isso, são muito usados em projetos de apartamentos compactos, por exemplo, e que precisam de eletrodomésticos funcionais.

Foto: Abobe Stock

Com diversos modelos e cores disponíveis no mercado, esses eletrodomésticos são ideais para quem quer trazer modernidade e personalidade para a cozinha de casa. Podem ser encontrados com acabamento em aço inox, vidro e vitrocerâmico e são muito práticos, já que atingem altas temperaturas em pouco tempo, acelerando o preparo dos alimentos. Foto: Adobe Stock

Tipos de cooktop

MODELOS. Existem vários tipos de cooktop no mercado. O mais comum é a gás, que funciona como um fogão convencional. Já o elétrico (vitrocerâmico) garante o preparo a partir do aquecimento de uma resistência elétrica que traz maior rapidez e precisão no preparo. Há também o modelo por indução, que possui uma tecnologia que transfere o calor direto para a panela. Foto: Adobe Stock

LIMPEZA. Uma outra vantagem do cooktop é a facilidade na hora de limpar. Não tem muito segredo: você vai precisar de utensílios e produtos simples, como um pano e uma esponja macia, água e detergente neutro. Confira a seguir algumas dicas de como manter seu cooktop sempre limpo.

1º Passo: Comece o processo desconectando o eletrodoméstico da tomada. Espere esfriar e retire as grades e as tampinhas pretas dos queimadores. Lave-as cuidadosamente com a parte amarela (ou mais macia) da esponja para não arranhar, detergente neutro e água até remover toda a sujeira;

2º Passo: Em seguida, limpe a mesa do cooktop com a esponja macia, detergente neutro e água. Lave bem até retirar toda a sujeira e gordura. Retire bem todo o sabão do eletrodoméstico com um pano úmido. Atenção aqui: se você não remover bem o detergente, seu produto pode ficar manchado. Para encerrar, seque a mesa do cooktop com um pano seco macio e recoloque as grades e queimadores já secos para não enferrujar. Nunca use esponja de aço para limpar a mesa do cooktop e nem as chapinhas.

OUTRAS DICAS. Para manter o cooktop sempre limpo, não esqueça de remover os restos de alimentos que caírem na mesa e nunca use produtos corrosivos ou inflamáveis na hora da limpeza. Os acendedores podem ser limpos com um pano úmido (apenas certifique-se de que o plugue de seu cooktop esteja desconectado da tomada para evitar acidentes).

Fonte: Consul