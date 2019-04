Contagem regressiva para a Páscoa

Sua sobremesa favorita transformada em ovo de Páscoa. Esta é a sugestão da Aline Doces para a festa mais saborosa do ano. Sobremesas como bolo red velvet (veludo vermelho), bem-casado, o brownie e outras que ocupam o ranking das mais solicitadas da casa, ditam o sabor dos oito ovos de chocolate que compõem o cardápio pascoal de 2019.

“Selecionamos as receitas com mais saída e as transformamos em ovos”, comenta Aline Gonçalves, proprietária do Aline Doces. Nesta época do ano, o ovo de colher com maior saída é o de leite Ninho com Nutella. “E temos ainda [no cardápio] aqueles que não podem faltar, o brigadeiro de colher, o maracujá, o de chocolate belga e o brownie que é para quem gosta de chocolate meio amargo”, completa a empresária.

Outra opção que está em alta nesta Páscoa é o trio (três cascas recheadas), embalados em uma caixinha temática, ideal para presentear.

Ovo de colher de leite Ninho com Nutella

Foto: Aline Doces_Divulgação

Ingredientes

Brigadeiro

200g de leite condensado

100g de creme de leite pasteurizado

4 colheres (sopa) de leite Ninho

1 colher (sobremesa) de manteiga

Casca de chocolate

2 xícaras (chá) de chocolate ao leite para derreter

Montagem

3 colheres (sopa) de Nutella

Modo de preparo

CASCA DE CHOCOLATE. Após derreter o chocolate, faça a temperagem, se necessário, de acordo com as instruções da embalagem. Espalhe na forma de ovo e leve à geladeira por 10 minutos. Repita o processo até obter uma crosta grossa de chocolate. BRIGADEIRO DE LEITE NINHO. Misture o leite condensado, o creme de leite, o leite Ninho e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 5 minutos, para que o brigadeiro fique mais mole que o ponto de enrolar. Deixe esfriar completamente.

MONTAGEM. Desenforme a casca de chocolate e comece recheando com uma camada de Nutella e, em seguida, com o brigadeiro de leite Ninho. Decore com Nutella.

Dica. A receita rende uma casca de chocolate recheada de 500g Foto: Aline Doces_Divulgação

Red Velvet, inspirado no tradicional bolo, é elaborado com casca de chocolate branco, bolo red velvet, recheio de cream cheese e calda de frutas vermelhas Foto: Aline Doces_Divulgação

Kinder Bueno tem como inspiração o doce de Kinder na tacinha. Casca de chocolate ao leite crocante, creme de avelã, mousse de Nutella, ganache branco e Kinder Bueno Foto: Aline Doces_Divulgação

Bem casado, inspirado na sobremesa mais famosa dos casamentos, é preparado com casca de chocolate ao leite, massa de bem-casado, recheio de doce-de-leite e cobertura de leite condensado Foto: Aline Doces_Divulgação

Brownie, casca de chocolate meio amargo recheado com brownie (receita exclusiva Aline Doces), ganache de chocolate amargo, calda de frutas vermelhas e nozes Foto: Aline Doces_Divulgação

Trufado de maracujá, um dos preferidos do público adulto. Casca de chocolate ao leite, ganache ao leite e ganache de maracujá.