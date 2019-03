Conheça mitos e verdades por trás dos vinhos e espumantes

Foto: Pixabay

Por muito tempo o vinho foi visto como uma bebida exclusiva para pessoas com certo poder aquisitivo e especialistas. Muitas lendas foram criadas em torno dele por puro desconhecimento – e para manter o acesso ainda mais restrito –, como segurar a garrafa pelo côncavo do fundo (que é um perigo e pode causar acidentes).

Apesar de toda a ciência por trás de seus aromas, fermentação e cultivo das uvas, o vinho é uma das bebidas mais populares do mundo e deve ser apreciado por todos, sem medo de passar vergonha. Especialistas ajudam a desvendar os principais mitos e também as verdades em torno da bebida dos “deuses”. Renan Brait, da adega Brait Sempre Tem, esclarece – por exemplo, que os vinhos não safrados, ou seja, os mais comuns, não precisam ser guardados na posição horizontal. “Essa é uma questão para os vinhos de guarda, com potencial de envelhecimento”, cita o especialista. E você sabia que a maioria dos vinhos é produzida para consumo imediato? São frutados e macios pertencentes às safras mais recentes, com até cinco anos.

10 dúvidas principais:

1 – Vinho deve ser mantido na geladeira depois de aberto.

Verdade. Manter o vinho em temperatura mais baixa que o ambiente diminui o processo de oxidação, o que pode ajudar na durabilidade do vinho aberto. Entretanto, os vinhos não duram muito depois de abertos, pois o contato com o oxigênio oxida e estraga a bebida. Foto: Freepik

2 – O vinho deve ser guardado na horizontal.

Depende. A questão tem relação com o oxigênio. Ao mesmo tempo que uma pequena quantidade de oxigênio garante uma boa evolução do vinho, quando em excesso, o líquido oxida e estraga. Manter o vinho deitado faz com que a rolha permaneça úmida, e tenha menor entrada de oxigênio na garrafa com o tempo. “Essa é uma questão para os vinhos de guarda, com potencial de envelhecimento. Os vinhos não safrados e mais ‘comuns’ não precisam desse cuidado”, explica Renan Brait, da adega Brait Sempre Tem.

3 – Vinho com bolinhas são sempre espumantes.

Mito. Existem diversos tipos de fabricação de vinhos que resultam em borbulhas e que não são espumantes. É o caso dos frisantes, lambruscos, as sidras e os filtrados.

4 – Espumante e champagne são a mesma coisa.

Mito. Todo champanhe é um espumante mas nem todo espumante é champanhe. Apenas o espumante produzido na região de Champagne, na França, pode ser denominado champanhe. O método de fabricação desse vinho é repetido em outras partes do mundo, incluindo a França, no entanto, não podem ser denominados champanhe. Um exemplo é o espumante Cava, produzido na Espanha.

5 – Vinho tinto é mais forte que o vinho branco.

Mito. São vinhos de características diferentes. Os vinhos tintos tendem a ser mais encorpados que os brancos, mas isso não significa que ele seja mais forte, necessariamente.

6 – Quanto mais velho o vinho, melhor.

Mito. Apenas vinhos como Barolo, Brunello de Montalcino e Pinot noir (da Borgonha) ficam melhores quando envelhecidos. O gosto é bastante amadeirado e com o passar dos anos eles ficam mais caros – há quem ganhe dinheiro com isso.

“Mas a maioria dos vinhos é produzida para consumo imediato. São vinhos de safras mais recentes (de até cinco anos), frutados, macios e fáceis de beber”, diz Natália Cacioli, sommelier do Evino. Foto: Freepik

7 – Vinho fechado com rosca ou rolha sintética não são bons.

Mito. Segundo Renan Brait, vedar uma garrafa com screwcap, rolha sintética ou rolha natural é uma questão muito mais técnica (de acordo com as escolha do enólogo produtor) do que demonstrativo de qualidade.

8 – Vinho branco combina com peixe e vinho tinto com carne vermelha.

Depende. Mais do que o tipo de vinho (tinto, branco, rose, espumante, etc), a uva é um fator de combinação. Existem, por exemplo, uvas tintas que vão muito bem com peixe. “A harmonização enogastronômica envolve muito mais aspectos como acidez, amargor, doçura, taninos e álcool do que simplesmente combinações simples como essa”, ressalta Brait.

9 – Vinho bom é vinho caro.

Depende. O valor pode até ser um dos itens de avaliação de qualidade do vinho, mas não é fundamental. Claro que a produção de um vinho safrado, com uvas selecionadas, com produção limitada tem um custo maior do que os vinhos de entrada, mas o valor não deve ser o único critério.

10 – Prosseco e vinho tinto seco são a mesma coisa.

Mito. Prosseco, é exclusivo da Itália, da região do Veneto. O país patenteou o termo ‘prosseco’ e, por isso, só pode ser usado na produção italiana, exclusivamente nas regiões de Friuli e Veneto. Diferentemente dos champagnes e dos cavas, os prossecos são elaborados pelo método charmat (a segunda fermentação ocorre em grandes tanques de aço inox e não na própria garrafa).