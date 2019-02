Confira 5 receitas de hambúrguer de frango

Quer aprender como preparar deliciosas receitas de hambúrguer de frango saudáveis e fáceis? É bem verdade que podemos encontrar com facilidade hambúrgueres de frango industrializados e até que saborosos. Mas, nada se compara aos preparados em casa, não é mesmo? Dê uma olhada nessas receitas superfáceis de preparar e com guarnições saborosíssimas!

Hambúrguer de frango simples

Ingredientes

1 kg de peito de frango cortado em cubos

1 cebola grande cortada em cubos

2 dentes de alho

½ xícara (chá) de salsinha

1 colher (café) de sal

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Bata no processador a cebola, o alho, a salsa e triture bem. Junte o frango, o suco de limão e bata até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 1 h. Faça bolas com a massa e modele os hambúrgueres com 1 cm de espessura aproximadamente, mantenha-os sobre filme plástico e leve à geladeira por 30 min para que fiquem bem firmes.

Você poderá assá-los por 15 min no forno pré-aquecido 250°C, fritá-los ou grelhá-los cerca de 5 min de cada lado. Monte os hambúrgueres com folhas de alface, rodelas de tomate e queijo. Uma dica? Sirva com ketchup de goiaba, uma delícia a parte!

Hambúrguer de frango com aveia

Ingredientes

600 g de peito de frango sem pele contado em cubos

1 cebola cortada em cubos

½ xícara (chá) de salsinha

Sal a gosto

4 colheres de sopa de farinha de aveia ou aveia em flocos finos

Modo de preparo

Leve ao processador os 4 primeiros ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Coloque em uma vasilha, acrescente a farinha de aveia e misture muito bem. Leve à geladeira por 1 h. Modele os hambúrgueres, coloque-os sobre filme plástico e volte à geladeira por 30 min. Se você quiser congelá-los, esta é a etapa apropriada, lembrando que eles devem ficar entre 2 camadas de filme plástico.

Grelhe os hambúrgueres em frigideira antiaderente regada com um fio de azeite por aproximadamente 5 min de cada lado. Monte os hambúrgueres como os tradicionais ou sirva com salada de rúcula, agrião e maionese de abacate.

Hambúrguer de frango com mix de legumes

Ingredientes

1 xícara (chá) de cenoura cozida

1 xícara (chá) de couve-flor cozida

500 g de peito de frango sem pele cortado em cubos

1 cebola cortada em cubos

1 colher (sopa) de mostarda

1 xícara (chá) de cebolinha e salsinha picada

1 ovo

Aproximadamente 4 colheres (sopa) de farinha de rosca

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Coloque no processador os 7 primeiros ingredientes e bata até obter uma mistura lisa. Transfira para uma vasilha, tempere com o sal e pimenta, acrescente a farinha de rosca aos poucos até obter uma massa que não grude nas mãos, mas que seja macia.

Modele os hambúrgueres e deixe na geladeira por 1 h. Grelhe os hambúrgueres em frigideira antiaderente regada com azeite por aproximadamente 5 min de cada lado, ou leve ao forno 250°C por 15 a 20 min. Monte os hambúrgueres como os tradicionais acrescentando uma fatia de queijo branco ou sirva com arroz de espinafre e legumes assados.

Hambúrguer de frango empanado

Ingredientes

600 g de peito de frango sem pele cortado em cubos

1 cebola grande cortada em 4

1 dente de alho

Suco de 1 limão

1 ovo

2 colheres (sopa) de farinha de rosca

Sal, pimenta e cebolinha a gosto

Farinha de rosca para empanar

Modo de preparo

Bata os 5 primeiros ingredientes no processador até obter uma massa lisa. Coloque em uma vasilha, tempere com sal e pimenta, acrescente a cebolinha, coloque a farinha de rosca e mexa até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 30 min. Modele os hambúrgueres, passe levemente por farinha de rosca e volte à geladeira por mais 30 min.

Leve os hambúrgueres ao forno em assadeira levemente untada com azeite por 15 a 20 min em forno pré-aquecido 200°C ou doure-os em grelha bem quente por 5 min de cada lado. Sirva o hambúrguer acompanhado de alface, rodelas de tomate, molho de soja e batatas rústicas ao forno.

Hambúrguer de frango com espinafre

Ingredientes

1 kg de peito de frango sem pele cortado em cubos

1 cenoura grande descascada

Folhas de 1 maço de espinafre

1 cebola grande cortada em 4

2 dentes de alho

Suco de 1 limão

1 clara

½ xícara (chá) de salsinha picada

½ xícara (chá) de cebolinha picada

2 colheres (sopa) de linhaça

2 colheres (sopa) de chia

4 colheres (sopa) de farinha de aveia

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Bata os 7 primeiros ingredientes no processador até obter uma massa homogênea. Transfira para uma vasilha, acrescente sal, pimenta, cebolinha e a salsinha. Junte, aos poucos, as farinhas e misture até obter uma massa lisa. Leve à geladeira por 1 h. Modele os hambúrgueres, coloque sobre filme plástico e leve de volta à geladeira por 30 min.

Asse os hambúrgueres em forno pré-aquecido 220°C por 20 min ou grelhe em frigideira antiaderente untada com azeite por 7 min de cada lado. Sirva o hambúrguer com 1 fatia de mozzarella, alface americana, tomate e cebolas caramelizadas, que tão um toque gourmet fantástico!