Como inserir o cálcio na alimentação de intolerantes à lactose

O cálcio é essencial para diversas funções biológicas no organismo dentre elas a coagulação sanguínea em caso de cortes, a contração muscular, o batimento cardíaco, a transmissão de impulso nervoso. Participa ainda da formação dos ossos e, em conjunto com a vitamina D, previne a osteoporose (perda óssea).

De acordo com a nutricionista, Chirlei Raphaelli, 70% do cálcio alimentar é adquirido consumindo leite e seus derivados. Mas, e quem tem intolerância a lactose, como fica?! Pessoas com intolerância a lactose precisam reduzir o consumo do leite e seus derivados ou mesmo excluí-los da dieta a fim de evitar o mal-estar provocado pela ingestão dos mesmos. Foto: Pixabay

E até por isso, são pessoas que têm maior tendência para a deficiência de cálcio. Há uma luz: vegetais de cor verde-escuro e frutas secas também são fonte desse mineral.

“Intolerantes à lactose podem utilizar o gersal [combinação de gergelim e sal marinho], gergelim ou a chia”, diz a nutricionista. “Mas devem ser consumidos em refeições que não contenham carnes para a melhor absorção do cálcio. O ferro e o cálcio juntos não são absorvidos pelo organismo”, acrescenta.

Outras opções: Leites vegetais, sardinha, cereais integrais são boas alternativas para repor as necessidades de cálcio.

LEITES VEGETAIS

As bebidas à base de extratos vegetais (soja, arroz, milho, castanha, entre outros), chamados de leite vegetais, também são enriquecidos com cálcio.

IOGURTES

Outra opção são os leites ou iogurtes com lactose reduzida ou zero lactose – indicados apenas para indivíduos que possuem algum grau de intolerância –, que também contêm quantidade elevada de cálcio.

CEREAIS INTEGRAIS

Aveia e granola, frutas secas, como o damasco desidratado e as uvas-passas e oleaginosas (amendoim, castanha-do-pará e amêndoas) também fazem parte da lista de alimentos fontes de cálcio.

SARDINHAS

Os peixes frescos, como as sardinhas também possuem altas doses deste mineral.

Consultoria: Curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera de Pelotas

Alimentos ricos em cálcio

1 – Carnes magras: frango sem pele, sardinha

2 – Frutas: todas, em especial a tangerina (mexerica); frutas secas

3 – Legumes: brócolis, ervilhas, quiabo, espinafre, couve

4 – Chia, sementes de gergelim, quinoa, tofu, soja, grão-de-bico, amêndoas, linhaça, castanhas, etc

Fonte: Receita de Vida

Farinha de cálcio

Ingredientes

200g de gergelim

200g de semente de girassol

200g de linhaça

Modo de preparo

Triture os ingredientes. Preaqueça o forno e leve a mistura para torrar no fogo baixo por 15 minutos. Guarde a farinha em um vidro bem fechado. Consuma 1 colher de sopa por dia em sucos, iogurtes, vitaminas, sopas e saladas.

Dica

A farinha de cálcio pode ser consumida diariamente e, embora seja uma aliada, seu consumo não dispensa o acompanhamento de um profissional em nutrição.

Fonte: Cura pela Natureza (site)