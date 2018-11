Apesar de parecer trabalhosa a ideia de preparar uma boa massa para a família no almoço de domingo, com a massa de pastel tudo fica mais fácil e você pode poupar tempo e trabalho preparando pratos deliciosos, de maneira rápida e bem simples.

Pensando nisso, hoje vamos ensinar como fazer torta com massa de pastel. O resultado será de uma mesa cheia de comida boa, mas sem que você precise passar horas na cozinha. Afinal, é fim de semana e ninguém merece ficar "esquentando a barriga no fogão" o dia inteiro, não é mesmo?

Torta de frango com massa de pastel

Ingredientes

500 g de massa para pastel grande

2 xícaras de muçarela ralada grossa

4 ovos

Sal

2 xícaras de leite

½ colherinha de noz-moscada ralada (opcional)

2 colheres (de sopa) cheias de amido de milho

½ xícara de azeitonas picadas

2 ovos cozidos e picados

½ lata de molho de tomate

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 lata de milho escorrida

Modo de preparo

Coloque numa panela o leite com amido de milho, o molho de tomate, o frango e leve ao fogo, misturando bem e mexendo sem parar até engrossar. Em seguida, retire a mistura do fogo e acrescente as azeitonas, os ovos crus batidos, os ovos cozidos, o milho, o sal e a noz-moscada e misture bem.

Unte um refratário com manteiga e disponha os discos de massa de pastel, cobrindo também as laterais e deixando sobrar nas bordas. Espalhe o recheio de frango ao fundo, seguido de uma camada de muçarela, e puxe as bordas que estão sobrando nas laterais.

Coloque mais uma camada de pastel e pincele por cima com azeite. Leve o refratário ao forno médio, pré-aquecido a uma temperatura de 180 °C, por 35 minutos ou até a torta dourar. Está pronta a sua torta com massa de pastel de frango! Pode servir à vontade, de preferência, ainda quente.



Torta de maçã com massa de pastel

Ingredientes

½ xícara (chá) de água

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de maisena

½ colher (chá) de canela em pó

1 maçã picada e sem casca

Suco de ½ limão (ou 1 limão, se você não gosta muito doce)

Modo de preparo

Coloque água em uma panela e dilua a maisena, sem levá-la ao fogo. Em seguida, acrescente a canela em pó, o açúcar e o suco de limão. Acenda o fogo e vá mexendo a mistura sem parar até obter um molho bem cremoso. Por último, acrescente a maçã picada. Abaixe o fogo e continue mexendo até que o molho cremoso diminua o volume e as maçãs fiquem macias.

Quando o recheio estiver frio, comece a montagem usando a massa de pastel. Unte um refratário com manteiga e coloque a os discos de massa de pastel, seguidos do recheio e mais outra camada de massa de pastel. Salpique canela em pó por cima e o açúcar. Leve ao forno médio, pré-aquecido a uma temperatura de 180 °C, por 35 minutos ou até a torta dourar.

Torta de queijo com massa de pastel

Ingredientes

500 g de massa de pastel

200 g de queijo muçarela cortado em pedaços médios

1 xícara (chá) de leite

100 g de queijo parmesão ralado

160 g de presunto de peru fatiado

2 ovos grandes inteiros

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Bata o leite, a muçarela, oparmesão e os ovos em um liquidificador e misture bem até obter um creme de queijo. Reserve. Em seguida, unte uma forma com margarina e forre com os discos de massa de pastel. Disponha 1/3 do creme de queijo, seguido de uma camada de presunto.

Repita o processo de montagem, exatamente nessa ordem, até acabarem os ingredientes e polvilhe o orégano. Feito isso, leve a forma ao forno alto, pré-aquecido a uma temperatura de 220 °C, e deixe a torta assar por cerca de 30 minutos. Está pronta a sua torta! Pode servir à vontade, de preferência, ainda quente.