Comece a semana sem carne

Segunda-feira é o dia mundial das mudanças. É geralmente nessa data que começamos uma dieta, entramos para a academia, tomamos uma decisão importante, e assim por diante. E sendo um dia propício para mudanças, que tal aderir ao movimento “Segunda Sem Carne”?

Para quem não conhece, a campanha é realizada no mundo todo com o objetivo de conscientizar a população sobre os impactos ambientais causados pelo consumo de origem animal. É também um convite àqueles que flertam com a dieta vegetariana, mas não sabem como começar.

O movimento propõe experimentar novos sabores e evitar o consumo de carnes (bovina, suína, aves e peixes), ovos, leite e demais produtos que possam conter substâncias de origem animal. Você sabia que ficar sem comer carne por um dia na semana contribui para a redução da emissão de poluentes na atmosfera e nos rios e ajuda a preservar as matas ciliares e nativas?

Se você simpatiza com a causa, o Mais Sabor separou duas receitas para fazer em casa e aderir à data. Outras receitas como bolo de chocolate, hambúrguer de quinoa e smoothie energético, por exemplo, podem ser consultadas pelo site www.segundasemcarne.com.br/receitas. Foto: Editora Alaúde_Divulgação

Nhoque de abóbora com brócolis e cebola roxa

Ingredientes

500g de nhoque de abobora comprado pronto

1 colher (sopa) de azeite

2 cebolas roxas medias cortadas em 6 pétalas

60g de manteiga

1 dente de alho amassado

2 colheres (chá) de tomilho fresco

200g de brócolis cortados ao meio no sentido do comprimento

40g de queijo de cabra (macio) esfarelado

Modo de preparo

Cozinhe os nhoques em uma panela grande com agua fervente, sem tampar, até ficarem macios. Escorra, reservando ¾ de xicara (180 ml) do líquido do cozimento.

Espalhe-os sobre uma assadeira, formando uma camada única. Leve uma frigideira grande ao fogo alto. Esquente o azeite e refogue a cebola, mexendo de vez em quando, até ela murchar. Retire-a da frigideira. Devolva a frigideira ao fogo alto com metade da manteiga; junte metade da quantidade de nhoques; refogue-os na manteiga por 3 minutos até dourarem. Retire-os da frigideira.

Repita o processo com o restante da manteiga e dos nhoques. Na mesma frigideira, desta vez em fogo médio, devolva a cebola refogada e junte o alho, o tomilho e os brócolis; refogue, mexendo sempre, até os brócolis ficarem quase macios. Devolva os nhoques à frigideira junto com um pouco da água do cozimento, o suficiente para cobri-los. Tempere com sal a gosto. Espalhe o queijo de cabra por cima e sirva.

Dica: Ao devolver os nhoques à frigideira, substitua a agua do cozimento por ⅔ de xicara ou 160ml de creme de leite fresco.

Dica 2: As hortaliças crucíferas, como os brócolis, têm papel importante na alimentação, oferecendo uma gama de nutrientes e antioxidantes que ajudam a prevenir o câncer. Você pode substituir os brócolis por couve, que é da mesma família.

Rendimento: a receita serve quatro pessoas.

Fonte: livro Quase Vegetariano (Editora Alaúde) Foto: Editora Alaúde_Divulgação

Cuzcuz de couve-flor com homus de cenoura assada

Ingredientes

900g de couve-flor (sem folhas e talos) picada grosseiramente

1 colher (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de cominho em pó

½ colher (chá) de cardamomo em pó

⅓ de xicara de pistache sem casca torrado sem sal picado

⅓ de xicara de pignoli tostados (sementes vendidas em casa especializada em produtos naturais)

½ xicara (chá) de sementes de romã

1 xicara (chá) de salsinha fresca picada 1 xicara (chá) de hortelã fresca picada grosseiramente

½ xicara (chá) de physalis desidratada (ver dicas)

1 colher (sopa) de casca de limão-siciliano bem picada

1 limão-siciliano médio (140g) cortado em quatro

Homus de cenoura

3 cenouras médias picadas grosseiramente

2 colheres (chá) de azeite

300g de homus (ver dicas 2)

1 colher (chá) de casca de laranja ralada fina

Modo de preparo

HOMUS DE CENOURA. Bata a couve-flor no processador até ficar com aspecto de cuscuz marroquino. Leve uma panela grande ao fogo médio e acrescente o azeite. Mexendo sempre, refogue a couve-flor por 5 minutos ou até começar a murchar.

Adicione o cominho e o cardamomo; cozinhe por 1 minuto ou até o refogado começar a soltar seu aroma. Tempere com sal a gosto. Em uma tigela grande, misture a couve-flor refogada, o pistache, os pignoli, as sementes de romã, a salsinha, a hortelã, as physalis e a casca de limão. Sirva com o homus e o limão.

HOMUS DE CENOURA. Preaqueça o forno a 180°C. Coloque as cenouras em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com um fio de azeite. Asse por 40 minutos ou até as cenouras ficarem macias. Deixe esfriar um pouco. Bata as cenouras no liquidificador ou processador com os ingredientes restantes até formar um creme liso e homogêneo. Tempere com sal a gosto.

Dicas: A physalis, quando fresca, e do tamanho de um tomate-cereja e vem naturalmente enrolada em uma folha parecida com papel. Desidratada, tem sabor azedinho e cítrico. E rica em proteínas (considerando que é uma fruta), fibras e antioxidantes. Caso não encontre, pode substituir por cranberries desidratadas ou 1 laranja media descascada e cortada em gomos.

Dicas 2: Homus é um alimento típico da cultura árabe preparado à base de grão-de-bico cozido e espremido, thaine (creme feito com sementes de gergelim), azeite, suco de limão, sal e alho

Fonte: livro Quase Vegetariano (Editora Alaúde)