Combinando queijo e cerveja: veja dicas!

Ideal para as noites mais frias, a combinação queijo e vinho é uma das mais apreciadas por quem gosta de receber amigos e parentes para uma degustação. Porém, você já foi convidado para uma noite de queijos e cervejas? Pode parecer estranho e pouco usual, mas especialistas não economizam elogios à bebida fermentada e a maneira como ela combina com os laticínios.

“A harmonia entre cerveja e queijo é fantástica por várias razões”, explicou Ana Paula Komar, sommelier especializada em cerveja. “A carbonatação tem o papel fundamental de limpar as papilas gustativas e de cortar a gordura do queijo. Aqui, a cerveja sai em vantagem em relação ao vinho, que não possui carbonatação”, ressaltou.

Além disso, o álcool, a acidez e o amargor equilibram a cremosidade e toques amanteigados do queijo, segundo Ana Paula.Outro ponto em comum é que as cervejas, assim como os pães, são feitos a partir de cereais, por isso tamanha semelhança de sabores. “Assim como os queijos combinam bem com pães, facilmente harmonizam com os sabores de malte, de cevada e trigo, utilizados nas cervejas”, apontou a especialista.

Foto: Christer Edvartsen / Creative Commons

Confira algumas dicas da sommelier na hora de combinar os alimentos:

– O ideal é iniciar a degustação com a cerveja, que prepara a boca. Em seguida, vem o queijo e novamente a cerveja para fechar o ciclo, ou abrir um novo;

– Junto com a doçura, o amargor é também responsável pelo equilíbrio da cerveja, além de torná-la cerveja refrescante;

– A água deve estar sempre presente durante a degustação. Ela será muito útil para limpar o paladar e amenizar o álcool;

– Cervejas leves combinam com queijos frescos como ricota, feta, mozarela, que são tão leves quanto elas. Já as cervejas escuras, do tipo Dunkel, Porter e stout, são bem harmonizadas com queijos duros como, grana padamo, parmesão e pecorino;

– As cervejas de trigos são ideias para harmonizar com queijos como o boursin, ricota, cottage, cream cheese e feta. Também os com casca natural como o chabichou e crotin de chavignol e os semimacios como chevrotin, roblochon e saint-paulin;

– Queijos defumados têm sabores complexos e combinam muito bem com cervejas do mesmo tipo, ou seja, produzidas a partir de maltes defumados;

– Os queijos do tipo branco mole como o Brie, Camembert e Sharpham, são queijos que combinam muito bem com geleias e por isso casam perfeitamente com as cervejas dos tipos fruit beer, lambic, weissbier, witbier e saison.