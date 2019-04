Coelhinho da Páscoa o que trazes para mim?

Para os apaixonados por chocolates, a Páscoa é a melhor época do ano. São centenas de opções de ovos e recheios para escolher e todo ano surge uma novidade. Este ano, os confeiteiros soltaram a criatividade de mesclaram doce com salgado, coloriram o chocolate e ainda recriaram a apresentação do próprio ovo de chocolate. Quanto aos recheios, a aposta é no brownie, biscoito oreo com brigadeiro e o clássico Ninho com Nutella. As cascas feitas com chocolate branco, incrementadas com cereais são tendência nesta Páscoa. Aprenda a fazer algumas dessas delícias sugeridas pela Sweet Skull Confeitaria, Pão de Lô, Lelia Doces e Mavalério. A gente avisa: vai ficar com água na boca!

Ovo brownie

Foto: Sweet Skull Confeitaria_ Divulgação

Ingredientes

Brownie

180g de açúcar

60g de farinha de trigo

80g manteiga

80g chocolate em barra

2 ovos

Doce de leite

1 lata de leite de condensado

Brigadeiro

1 lata de leite condensado

90g chocolate em barra

50g manteiga

Creme de leite (o quanto baste)

Casca

400g de chocolate (2 unidades)

Modo de preparo

BROWNIE. Derreta a manteiga, misture com chocolate derretido e os ovos. Junte o açúcar e, por último, a farinha. Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC, de 30 a 40 minutos.

DOCE DE LEITE. Em uma panela de pressão, coloque a lata de leite condensado fechada e cozinhe por 40 minutos na pressão.

BRIGADEIRO. Coloque os ingredientes na panela em fogo baixo, exceto o creme de leite, e cozinhe até ponto o brigadeiro (desgrudar do fundo da panela). Apague o fogo e deixe esfriar. Quando o brigadeiro estiver frio, acrescente o creme de leite e misture bem, até dar o ponto mais cremoso para o recheio.

CASCA. Faça o processo de temperagem do chocolate seguindo as instruções da embalagem. Quando pronto, passei o chocolate por toda a volta da forma para ovo de Páscoa e leve para geladeira para esfriar. Repita o processo mais duas vezes e deixe esfriar na geladeira até o chocolate soltar da forma.

MONTAGEM. Dentro da casca, comece fazendo uma camada de brigadeiro, seguida por uma camada de doce de leite e salpique amêndoas (opcional), intercalando as camadas com pedaços de brownie. Finalize com pedaços de brownie por cima.

Dica. O brownie é um bolo que não cresce e fica com um aspecto mais molhado. Deve-se tomar cuidado para não assar muito, pois senão a massa ficará seca.

Fonte: Sweet Skull Confeitaria

Ovo com casca especial de caramelo salgado

Foto: Pão de Lô_ Divulgação

Ingredientes

2 caixas de creme de leite

350g açúcar refinado

1 colher (sopa) bem cheia de manteiga/margarina

½ colher de (chá) de sal refinado ou 1 colher de (chá) de flor de sal

350g chocolate em barra

Forma de ovo (150g ou 200g)

Forminhas para bombom

Modo de preparo

Derreta o açúcar em fogo baixo. Quando o açúcar estiver com uma cor dourada, acrescente a margarina e mexa até que derreta por completo. Assim que chegar ao ponto, retire do fogo e acrescente 2 caixas de creme de leite. A calda irá empelotar no começo, mas continue mexendo até ficar liso. Adicione a meia colher de sal refinado, e misture. Deixe esfriar.

Derreta o chocolate e faça a temperagem de acordo com as instruções da marca escolhida. Molde 2 formas de cascas de ovos e coloque na geladeira até soltar. Com o restante do chocolate faça bombons moldando em forminhas de sua preferência, limpe o excesso e leve à geladeira.

Recheie com o caramelo salgado já frio e “feche” o bombom com o restante do chocolate. Leve novamente à geladeira até que os bombons soltem da forminha. Grude os bombons nas cascas dos ovos com um pouco de chocolate, junte as cascas e embrulhe em papel chumbo.

Fonte: Loraine T. Polizelli Ricci_Pão de Lô

Ovo gelado de frutas vermelhas

Ingredientes

Casca do ovo

400g de chocolate para cobertura premium sabor chocolate branco

Mousse

400g de leite condensado

15g de pó para preparo de sobremesa sabor frutas vermelhas

300g de creme de leite

12g de gelatina + 40 ml de água

100g de chocolate para cobertura premium sabor chocolate branco, picado

Montagem/decoração

200g de geleia de frutas vermelhas

Frutas vermelhas frescas

Cobertura à base de açúcar (açúcar gelado da Mavalério)

Modo de preparo

CASCA DO OVO: Em um recipiente derreta a cobertura branca em banho-maria ou micro-ondas. Coloque na forma de ovo de silicone seguindo as instruções da embalagem. Leve à geladeira até ficar opaca. Retire e reserve.

MOUSSE GELADO DE FRUTAS VERMELHAS. Hidrate a gelatina em 40 ml de água e derreta conforme instruções do fabricante. Bata na batedeira o leite condensado, o pó de frutas vermelhas e o creme de leite até ficar aerado. Ainda batendo acrescente, aos poucos, a gelatina hidratada e derretida. Desligue, acrescente a cobertura branca picada e mexa. Leve à geladeira.

MONTAGEM/DECORAÇÃO. Na casca do ovo, faça camadas com o mousse gelado intercalando com a geleia de frutas vermelhas, terminando com a mousse. Finalize com frutas vermelhas e peneire o açúcar gelado.

Fonte: Mavalério

Ovo trufado aerado com biscoito de chocolate

Ingredientes

Casca do ovo

600g de chocolate para cobertura premium sabor chocolate branco

Biscoito de chocolate triturado

Recheio trufado aerado

300g de chocolate para cobertura premium sabor chocolate meio amargo

200g de cobertura premium sabor chocolate ao leite

200g de creme de leite

40ml de licor de chocolate

Montagem/decoração

50g de cobertura premium sabor chocolate branco

Modo de preparo

CASCA DO OVO. Em um recipiente derreta a cobertura branca em banho-maria ou micro-ondas. Coloque em formas de ovos de silicone seguindo as instruções do fabricante. Leve à geladeira até ficar opaca. Retire e reserve. Coloque o biscoito de chocolate triturado no restante da cobertura branca derretida, espalhe na casca do ovo e deixe secar.

RECHEIO TRUFADO AERADO. Em um recipiente derreta as coberturas meio amarga e ao leite, em banho-maria ou micro-ondas, acrescente o creme de leite e por último o licor de chocolate, mexa bem. Deixe descansar, coloque o recheio na batedeira e deixe bater bem.

MONTAGEM/DECORAÇÃO. Recheie a casca do ovo com o recheio trufado aerado, feche com a cobertura derretida. Deixe secar. Derreta a cobertura branca em banho-maria ou micro-ondas, preencha uma bisnaga para confeiteiro ou use uma colher para fazer risquinhos sobre a cobertura, deixe secar antes de embalar.

Fonte: Mavalério

Ovo coelho divertido

Ovo coelho divertido recheado com minipastilhas coloridas de chocolate e coelhinho feito com pasta americanaIngredientes

Casca do Ovo

400g de chocolate para cobertura premium sabor chocolate branco

Corante para chocolate cor azul (ou de sua preferência)

Tranfers decorados (folhas para culinária)

Montagem/Decoração

Minipastilhas de chocolate coloridas

Pasta americana

Corante em gel azul (ou de sua preferência)

Modo de preparo

CASCA DO OVO. Em um recipiente, derreta o chocolate para cobertura branca em banho-maria ou micro-ondas. Tinja o chocolate com o corante próprio para chocolate na cor azul. Coloque o transfer nas forminhas de ovos (seguindo as instruções do fabricante) e passe o chocolate em todo fundo e laterais da forma. Leve à geladeira até ficar opaca. Retire e reserve.

MONTAGEM/DECORAÇÃO. Coloque as minipastilhas na casca do ovo, reserve. Com a pasta americana modele um coelho e, para fazer os detalhes, tinja a pasta com o corante em gel azul. Coloque o coelho sobre as minipastilhas como se estivesse mergulhado.

Fonte: Mavalério

Ovo toca do coelho

Foto: Marcelo Rocha_Divulgação

Ingredientes

200g de chocolate ao leite + 50g para colar as cascas

80g a 100g de chocolate branco (um tablete)

Corante para chocolate cor laranja e verde

Pastilhas de chocolate coloridas

Modo de preparo

Derreta o chocolate e faça a temperagem de acordo com as instruções do fabricante. Passe o chocolate nas laterais e fundo de uma forma para ovo de 150g. Leve à geladeira até ficar opaca. Retire e reserve. Com o restante do chocolate, utilize uma tampa plástica para fazer a base. Leve para esfriar e reserve.

COELHINHO. Derreta o chocolate branco em banho maria ou micro-ondas e preencha uma forminha de coelho de sua preferência. Leve para esfriar e reserve.

CENOURA. Separe um pouco de chocolate branco em duas cumbucas. Em uma delas, adicione o corante de cor laranja e na outra, o corante de cor verde. Misture e preencha duas bisnagas para confeitar. Use as bisnagas para depositar o chocolate colorido na forma das cenourinhas. Derreta 50g de chocolate e passe nas bordas e junte as cascas. Deixe secar de modo que elas colem uma na outra. Quando seco, use uma faca aquecida para cortar um buraco em uma das cascas. Feito isso, desenforme a base de chocolate e passe um pouco de chocolate derretido e posicione o ovo para que grudem. Com a ajuda de uma colher, deposite um pouco de chocolate no interior do ovo e posicione o coelhinho de chocolate, a cenourinha e decore com pastilhas de chocolate coloridas.

Dica. Aqueça um pouco de água em fogo alto, mergulhe a lâmina da faca e deixe esquentar um pouco. Seque a lâmina com um guardanapo e utilize a faca para cortar a casca de chocolate. Repita o processo o quanto for necessário para fazer o buraco na casca.

Fonte: Leila Doces