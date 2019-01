Clássicos para vegetarianos

Quem segue uma dieta vegetariana, livre de produtos como carne vermelha e aves, não precisa se privar de comer alguns pratos deliciosos e tão queridos da nossa culinária. Quitutes como quibe, mousse e coxinha, por exemplo, ganharam versões alternativas justamente para esse público e o melhor: sem perder em nada no sabor. O Mais Sabor separou algumas receitas simples e fáceis de fazer por quem é vegetariano e quer continuar se deliciando com pratos tão adorados.

Quibe vegetariano de forno

Foto: Tudogostoso

Ingredientes

2 xícaras (chá) de trigo para quibe

2 xícaras (chá) de soja granulada/texturada

½ xícara (chá) de cebola picada

½ xícara (chá) de hortelã picada

½ xícara (chá) de cenoura ralada

1 tomate picado

Sal e pimenta a gosto

Molho shoyo a gosto

Modo de preparo

Colocar o trigo e a soja (separadamente) de molho por 45 minutos em água quente. Peneire o trigo e separe. Peneire a soja e separe. Depois, misture bem o trigo com a soja. Acrescentar os outros ingredientes e amassar com a mão. Untar a forma com azeite e coloque na forma retangular a receita. Cortar em quadrados e colocar azeite por cima. Levar ao forno médio (180°) por 40 minutos.

Fonte: Guia da Semana Foto: Encefalica

Coxinha de legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal a gosto

Para empanar

1 recipiente com farinha de trigo

1 recipiente com caldo de legumes

1 recipiente com farinha de mandioca

Recheio

Legumes e temperos refogados e picados de sua preferência (cebola, alho-poró, cenoura, berinjela, abobrinha, brócolis, couve-flor, pimentão, etc).

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Junte o azeite de oliva e o caldo de legumes em uma panela. Quando estiver quente, adicione a farinha de trigo e mexa muito bem. Deixe a mistura esfriar. Quando estiver manuseável, tire da panela e leve para uma superfície lisa. Sove até a massa ficar bem lisa. Corte-a massa em pedaços iguais. Cada um deles se transformará em uma coxinha. Molde primeiro em forma de bolinha. Depois, coloque os polegares no meio da bolinha e comece a moldar na forma de uma cestinha funda. Coloque o recheio dentro da cestinha e puxe as bordas unindo-as e modelando um “biquinho”. Empane as coxinhas, passando cada uma primeiro pela farinha de trigo, depois pelo caldo de legumes e finalmente na farinha de rosca. Depois é só fritar.

Fonte: Guia da Semana

Cuscuz marroquino

Foto: Porta a porta organicos

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

½ xícara (chá) de cuscuz marroquino

¼ xícara (chá) de salsinha picada

½ xícara (chá) de cenoura e outros legumes de sua preferência

Raspas de 1 limão

½ colher (chá) de sal

Pimenta a gosto

Modo de preparo

Ferva a água com sal e pimenta do reino, desligue o fogo e adicione o cuscuz marroquino, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Tire a tampa, adicione a salsinha, cenoura, raspas de limão e misture bem. Se necessário corrija o sal e a pimenta do reino.

Fonte: Guia da Semana

Mousse vegana de chocolate

Foto: Da minha cozinha

Ingredientes

1/2 abacate

2 bananas maduras

2 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até que tenha um creme homogêneo. Despeje em potinhos e sirva gelado com folhas de hortelã.

Fonte: Guia da Semana

Quiche de brócolis

Ingredientes

Massa

330g farinha de trigo

200g manteiga

1 ovo

Sal e pimenta a gosto

Recheio

4 ovos

250ml de leite

250ml de creme de leite

200g de brócolis cozido

50g de queijo parmesão

Modo de preparo

Junte a farinha com manteiga até formar uma massa arenosa, coloque sal, pimenta e ovo. Sove até formar uma massa uniforme. Deixe repousar na geladeira com papel filme por 30 minutos. Esfrie no refrigerador as formas individuais de 10 cm. Depois abra a massa e forre as formas. Cozinhe em forno a 190º, até que deixe de brilhar para obter uma massa perfeita. Bata os ovos e agregue leite frio, creme de leite sal e pimenta. Dentro das formas com a massa coloque os pedaços de brócolis cozidos. Em seguida coloque a preparação batida e em cima o queijo parmesão. Cozinhe em forno a 180º, por uns 30 a 40 minutos.

Fonte: Guia da Semana