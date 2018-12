Cinco motivos para comer ervilhas

Você sabia que a ervilha é considerada uma das leguminosas mais nutritivas por ter grande concentração de proteína, vitaminas, fibras e sais minerais? Sim, de acordo como o Benício Pereira, médico que se dedica à medicina do estilo de vida na Clínica de Vida Natural e consultor da Superbom, a ervilha é rica em nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.

Por essa razão, diz o especialista, o alimento é uma ótima opção para quem não consome proteínas de origem animal e busca uma alternativa à soja. Também pode substituir o feijão nas principais refeições e auxilia na recuperação muscular após a prática de exercícios físicos.

Em razão da qualidade do valor proteico, a ervilha tem ganhado cada vez mais espaço no mercado fitness e veggie, por ser uma alternativa à proteína de carne animal e ao whey protein, de acordo com o médico Benício Pereira. “Há suplementos que são feitos à base de ervilha, com baixo nível de carboidrato, ideal para quem deseja emagrecer. Além desses, existem produtos vegetarianos e veganos feitos com a proteína isolada da ervilha, destinados para todos os públicos”.

Confira 5 motivos para incluir ervilhas no cardápio, segundo Pereira: Foto: Pixabay

1 – A proteína da ervilha é boa para o organismo?

Sim. O alimento apresenta grande carga proteica, que contribui principalmente para a manutenção e ganho de massa muscular. As proteínas ainda são responsáveis pela produção de hormônios e anticorpos. “Para o organismo manter essas atividades reguladas é necessário consumir cerca de 50g de proteína diariamente. O consumo pode variar de acordo com as especificidades de cada pessoa”, diz o médico Benício Pereira.

2 – Quais vitaminas estão presentes no vegetal?

Na ervilha são encontradas cerca de cinco vitaminas como, por exemplo, E, C e K, que contribuem para fortalecer o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo. Já as do complexo B auxiliam na manutenção dos vasos sanguíneos, prevenindo doenças cardiovasculares.

3 – A ervilha também é composta por fibras?

Sim. As fibras alimentares da leguminosa contribuem para o trânsito intestinal e garantem a melhora da digestão e eliminação de toxinas do corpo. “As pessoas que estão em processo de emagrecimento e quem tem problemas de prisão de ventre podem se beneficiar com essa propriedade da ervilha”, observa o especialista.

4 – Quais sais minerais estão na composição do alimento?

Fósforo, ferro, zinco e magnésio são os principais sais minerais presentes na ervilha. Todos esses nutrientes são importantes para o funcionamento regular do sistema nervoso. A falta de magnésio, por exemplo, está associada a problemas como ansiedade, insônia e hiperatividade.

5 – Quais são os outros benefícios para a saúde?

A ervilha tem baixo teor de gordura e é uma ótima aliada para equilibrar os níveis de colesterol, gordura e sódio no sangue. Por fim, o especialista aponta que a leguminosa também auxilia a regular o nível glicose no sangue, prevenindo o aparecimento da diabetes e ajudando a controlá-la em pessoas que já possuem a doença.