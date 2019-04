Chás que aquecem o corpo e a alma

Quando o tempo dá aquela esfriada os chás acabam sendo uma opção das mais desejadas, seja para começar bem o dia, para acompanhar um saboroso pedaço de bolo no chá da tarde ou ainda para aquecer as noites frias. Entretanto, a nutricionista Raquel Henrique Segobia, chama a atenção para a hora do preparo dos chás. Raízes como a canela e o chá de gengibre devem ser acrescentados a água e levados à fervura por, aproximadamente, 15 minutos. Flores como o chá verde, o hibisco e a camomila devem ser adicionadas em torno de 1 colher (sopa) da erva à água, abafando e consumindo após 15 minutos. A água deve estar quente, mas sem iniciar fervura. “O consumo dos chás pode ser fracionado ao longo do dia”, ressalta a especialista. Raquel reforça também a importância de não adoçar a bebida com nenhum tipo de edulcorante, açúcar ou mel. “Isso faz com que o chá perca suas propriedades”.

Chá de hibisco

Foto: Boa Forma_Divulgação

Ingredientes

1 litro de água

2 colheres (sopa) de hibisco seco (ou 2 sachês)

Modo de preparo

Leve um 1 litro de água ao fogo. Assim que começar a levantar as primeiras bolhinhas, acrescente 2 colheres de sopa cheias do hibisco seco ou 2 sachês. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos (10 no máximo). Coe em seguida. Evite voltar a aquecer para não diminuir os efeitos terapêuticos da planta.

Fonte: Boa Forma

Chá de canela

Foto: Pexel

Ingredientes

Canela em pau

1 xícara (chá) de água ou 200ml

Modo de preparo

Quebre as cascas em pequenas partes e coloque em uma caneca. Ferva a água e coloque na caneca com as cascas de canela. Cubra com um pires e aguarde 10 minutos. Basta servir.

Fonte: Green.Me

Chá verde

Foto: Pexels

Ingredientes

1 litro de água

2 colheres (sopa) de chá verde

Modo de preparo

Coloque a água para ferver e assim que surgirem as primeiras bolhas de ar (antes de começar o processo de ebulição), apague o fogo. Acrescente a erva (o ideal são 2 colheres de sopa para 1 litro de água, mas comece com apenas 1 colher, pelo menos até você se acostumar com o sabor do chá) e abafe por 2 ou 3 minutos. Depois é só coar e tomar.

Fonte: Boa Forma