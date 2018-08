Cenoura para enriquecer os pratos

A cenoura possui grande quantidade de nutrientes e faz um bem danado para a saúde. A começar pelo betacaroteno, um antioxidante que contribui para uma pele saudável, protege a visão, fortalece unhas e cabelos e é um grande aliado dos ossos e do sistema imunológico. Ela ainda é rica em vitaminas A, C, K e B8; ácido fólico; potássio; ferro e manganês, além de fibras solúveis, diminuindo os níveis de colesterol no sangue. A cenoura é um tubérculo e dela come-se apenas a raiz que, diga-se de passagem, é uma coringa na culinária: pode ser consumida crua, cozida, assada, ralada, temperada, servida como aperitivo, sopa, purê, acompanhamento ou como um bolo inteiro! Ela arrasa! Mas antes de colocar na panela é preciso lavá-la com uma escova, sob água corrente, e descascar – basta raspar a lâmina da faca sobre a casca, sem desperdiço.

Foto: Divulgação

Bolo de cenoura com brigadeiro

Ingredientes

Bolo

3 cenouras médias

3 ovos

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de óleo de canola ou coco

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 pitada de sal

Recheio

1 sachê de leite condensado (395 ml)

½ caixinha de creme de leite

4 colheres (sobremesa) de chocolate em pó

Cobertura (opcional)

1 barra de chocolate amargo (70% cacau) ou 100g

Modo de preparo

MASSA. Acenda o forno e, em seguida, descasque e rale as cenouras. Numa travessa ou batedeira, misture os ovos, o açúcar, o óleo e acrescente a cenoura ralada. Coloque a farinha de trigo, de preferência peneirada, e bata a mistura em baixa velocidade. Insira o fermento e use uma espátula ou colher para incorporá-lo à massa (nada de batedeira!), com movimentos de baixo para cima. Por fim, uma pitada de sal. Unte uma fôrma com fundo removível e despejar a massa. Leve ao forno médio por cerca de 40 minutos ou até a massa ficar dourada. RECHEIO. Faça um brigadeiro misturando o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó, em fogo baixo, até soltar do fundo da panela. Corte o bolo ao meio, espalhe o brigadeiro na parte de baixo e, ao finalizar, cubra com a parte de cima. Derreta a barra de chocolate por cerca de 30 segundos, em potência média, no micro-ondas, e cubra todo o bolo.

Dica. Não ligue a batedeira sem antes incorporar um pouco da farinha à massa, com uma espátula ou colher. Do contrário a farinha irá se espalhar para toda a cozinha. Uma boa dica para saber se a massa está no ponto é espetar um garfo ou palitinho. Se sair limpinho, pode desligar o forno. Se você quiser menos doce, opte somente por uma cobertura de brigadeiro sem o recheio. Também fica delicioso.

Fonte: Blog o que Tem na Geladeira Hoje_ Queijos Regina Foto: Divulgação

Panqueca de espinafre com peito de peru defumado e molho de limão

Ingredientes

Panqueca

1 maço de espinafre

2 ovos

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

400g peito de peru defumado Seara

1 pé de alface roxa

2 cenouras cortadas em palitos

2 pepinos cortados em palitos

Molho de limão

½ xícara (chá) de suco de limão

½ xícara (chá) de azeite

¼ xícara (chá) de ervas

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

PANQUECA. Lave as folhas de espinafre, coloque em uma panela e tampe. Deixe em fogo baixo por cerca de 5 minutos. Esprema as folhas com a ajuda de um espremedor de batatas, e retire todo o líquido e reserve. Em um liquidificador junte os ovos, o leite, o espinafre, a farinha de trigo e o sal a gosto, bata até ficar uma massa cremosa. Em uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite, acrescente ¼ de xícara de chá da massa, gire a frigideira para que a massa se espalhe pelo fundo, deixe por cerca de 2 minutos e vire para assar o outro lado por mais 2 minutos, deixando dourar ligeiramente. Repita a operação até acabar a massa. Reserve. MOLHO. Em uma tigela, misture todos os ingredientes até ficar cremoso e reserve. MONTAGEM. Em cada panqueca distribua as fatias de peito de peru, a alface roxa, as cenouras, os pepinos e regue com o molho de limão. Enrole a panqueca e sirva.

Fonte: Seara Foto: Divulgação

Carne de panela com legumes

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

400g de coxão duro em peça

½ cebola pequena picada

1 dente de alho picado

1 tomate pequeno picado

1 cubo de caldo de carne Knorr

2 xícaras (chá) de água fervente

1 batata cortada em 8 partes

½ cenoura pequena, em rodelas grossas

1 colher (chá) de salsa picada

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a carne e frite por 5 minutos, ou até dourar. Acrescente o alho e a cebola, e refogue rapidamente. Adicione o tomate e o cubo de caldo de carne dissolvido na água fervente. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio por 15 minutos, após início da pressão. Retire do fogo, espere sair toda a pressão e abra a panela. Junte a batata e a cenoura, e deixe cozinhar, em fogo baixo, com a panela semitampada, por 15 minutos, ou até que os legumes estejam “al dente”. Acrescente a salsa, retire do fogo e sirva em seguida.

Fonte: Knorr Foto: Guia da Cozinha_Divulgação

Palitos de cenoura assados

Ingredientes

2 cenouras grandes, cortadas em 8 palitos cada

1 colher (sopa) de azeite de oliva

½ colher (café) de orégano seco

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Salsa a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200°C. Em uma tigela, misture a cenoura cortada com o azeite, o orégano, o sal e a pimenta. Leve ao forno por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno, salpique a salsa e sirva.

Fonte: Matheus Motta_Vigilantes do Peso Foto: Freepik

Suco detox com cenoura e laranja

Ingredientes

2 cenouras

1 lasca de gengibre de 4 cm

200 ml de água

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter um suco homogêneo. Coe e sirva na mesma hora com cubos de gelo.

Fonte: Mundo Boa Forma (site) Foto: Pinterest

Alguns benefícios da cenoura

Betacaroteno

É um carotenóide antioxidante, inibe os radicais livres e previne o envelhecimento; contribui para a visão; dá elasticidade à pele prevenindo marcas do tempo; aumenta a imunidade do corpo e combate infecções; dá brilho ao cabelo; fortalece as unhas; favorece o metabolismo de gorduras. Nos dias de Sol, ajuda no bronzeamento saudável da pele.

Vitamina A

Protege a visão e previne a cegueira; contribui para renovação celular; aumenta a imunidade e combate infecções; favorece as mucosas dos sistemas respiratório e digestório.

Vitamina C

Turbina a imunidade e combate infecções; previne doenças cardiovasculares e como é antioxidante, previne o envelhecimento do organismo e da pele, além de regular o metabolismo; atua na queima de gordura; combatendo os efeitos do estresse.

Vitamina K

Essencial para o processo de coagulação do sangue; contribui para cicatrização.

Ferro

Responsável pela formação da hemoglobina (célula do sangue); previne anemia; essencial para manutenção e fortalecimento dos músculos; contribui para oxigenação do cérebro; previne a fadiga e regula o sono.

Fibras solúveis

Favorecem o bom funcionamento do sistema digestório; sensação de saciedade após as refeições; diminui os níveis de colesterol no sangue.