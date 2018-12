Ceia de Natal em até 40 minutos

Foto: Divulgação

Salada de polenta com presunto parma e ricota

Ingredientes

500g de polenta pronta

1 xícara (chá) de queijo coalho picado em cubos

2 cabeças de alface

100g de presunto parma

4 folhas de manjericão

4 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

1 xícara (chá) de ricota

Sal a gosto

Modo de preparo

Pique a polenta em cubos de 2 cm e frite em óleo bem quente até ficar dourada. Retire e coloque em uma travessa com papel toalha. Reserve. Frite o queijo coalho picado em cubos de 2 cm até que fiquem dourados. Retire e coloque em uma travessa com papel toalha. Reserve. Pique a alface, o presunto e as folhas de manjericão em tiras. Misture e reserve. Em um recipiente a parte, faça um molho adicionando o azeite, o vinagre e a ricota, tempere com um pouco de sal e mexa até formar um creme. Misture a alface picada, o molho e os cubinhos de polenta e de queijo. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 8 pessoas

Fonte: Yoki Foto: Divulgação

Farofa com castanha

Ingredientes

30g de uva-passa preta

30g de uva-passa branca

3 colheres (sopa) de molho inglês

¼ xícara (chá) de manteiga

50g de damascos secos picados

60g de nozes-pecã picadas

60g de castanhas-do-pará

60g de castanhas de caju picadas

2 ½ xícaras (chá) de farofa tradicional

1 colher (chá) de cebolinha verde desidratada

1 pitada de canela-da-china em pó

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, junte as uvas-passas, o molho inglês e hidrate por 10 minutos. Em uma panela, aqueça a manteiga, acrescente as uvas já hidratadas, o damasco, as nozes, as castanhas e a farofa pronta. Misture bem. Adicione a cebolinha, a canela e a noz-moscada e misture novamente. Retire do fogo, transfira para uma travessa e sirva a seguir.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 6 pessoas

Fonte: Yoki Foto: Divulgação

Arroz de festa com champanhe

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada em cubos

2 dentes de alho picados

2 xícaras (chá) de arroz lavado

1 ½ xícara (chá) de champanhe ou espumante

1 ½ xícara (chá) de água

¼ xícara (chá) de uvas-passas

2 xícaras (chá) de batata palha extrafina

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite, junte a cebola e o alho. Refogue até a cebola murchar. Junte o arroz e frite um pouco. Acrescente o champanhe, a água e cozinhe. Antes de terminar o cozimento, adicione as passas e volte a cozinhar até o líquido secar por completo. Desligue o fogo e solte o arroz com um garfo. Transfira o arroz para uma travessa e misture a batata palha extrafina. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 pessoas

Fonte: Yoki Foto: Divulgação

Shimeji no vinho branco e batata palha

Ingredientes

½ cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de margarina

200g shimeji branco (lavado e picado)

1 xícara (chá) de pimentão amarelo picado

1 xícara (chá) de pimentão verde picado

½ cenoura grande ralada

½ xícara (chá) de nozes picadas

2 colheres (sopa) de vinho branco suave

1 pacote de batata palha extrafina (120g)

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, refogue a cebola e o alho com a margarina. Adicione o shimeji e refogue por mais 5 minutos. Junte os pimentões e a cenoura. Adicione o vinho e cozinhe por mais 5 minutos ou até secar todo o líquido. Desligue o fogo, adicione as nozes picada e a batata palha. Misture e sirva em seguida.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 4 pessoas

Fonte: Yoki Foto: Manuela Alves_Divulgação

Escalope com cebola caramelizada

Ingredientes

2 bifes médios (120g) de filé mignon

2 cebolas cortadas em pedaços médios

1 ramo de alecrim

1 colher (sobremesa) de azeite

4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

1 copo de água

Sal marinho ou rosa e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena coloque o azeite, o alecrim e as cebolas e refogue por 5 minutos em fogo baixo. Acrescente o vinagre e a água e deixe reduzir por 10 minutos, até que a cebola fique adocicada. Retire o ramo de alecrim e descarte. Em uma frigideira grelhe os filés temperados com sal e pimenta. Disponha-os em um prato e por cima coloque a cebola.

Tempo de preparo: 25 minutos

Rendimento: 2 pessoas

Fonte: nutricionista Patricia Davidson_Glamour