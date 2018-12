Cardápio saudável para crianças

Foto: Cassiano Barletta_Divulgação

Especialistas são unânimes em apontar que uma alimentação saudável na infância ajuda a proteger o organismo de doenças durante a vida toda. Produtos industrializados, como salgadinhos, refrigerantes ou biscoitos, por sua vez, são alimentos pobres do ponto de vista nutricional e devem ser evitados. Em entrevista ao site Obesidade Infantil Não, a chef de cozinha, escritora e apresentadora Bela Gil falou da importância de uma alimentação saudável e deu dicas de receitas para o dia a dia.

“Eu acredito na mudança individual, ambiental e social através da alimentação. Quero mostrar para as pessoas que, comendo bem, vivemos melhor”, disse a especialista. “Não quero comer bem só para viver mais tempo e, sim, para viver melhor, sem dores, sem doenças, sem perturbações”, ressalta.

De acordo com Bela, as pessoas estão cozinhando cada vez menos e comendo cada vez mais. “Por isso, quero que elas entendam e saibam o que estão comendo. Ter crianças crescendo com essa consciência é superimportante. Para isso, acho legal inserir as crianças no universo alimentar, levando-as à feira, pedindo que cortem e lavem os alimentos ou façam a lista de ingredientes”, aponta.

Foto: Delphine Hourlay_Pexels

Creme de chocolate com painço

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de painço (cereal nutritivo)

1 1/2 xícara (chá) de água

120g de chocolate 70% cacau

1 1/2 xícara (chá) de leite de coco

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (chá) de baunilha

Modo de preparo

Numa panela média coloque o painço, o açúcar, o leite de coco e a água. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 20 minutos. Mexa bem e reserve. Numa tigela de vidro média, coloque o chocolate para derreter em banho-maria e reserve. Em um processador adicione o painço cozido e o chocolate derretido. Processe até virar um creme homogêneo.

Dica. Sirva ainda quente ou morno porque se esfriar o creme endurece.

Fonte: Bela Gil

Foto: Pexels

Vitamina de banana, aveia e canela

Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de aveia (hidratada em 750 ml de água por 6 horas)

3 bananas d’agua congeladas

1 colher (café) de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a aveia hidratada com a própria água. Adicione o restante dos ingredientes e bata novamente. Sirva, em seguida.

Fonte: Bela Gil Foto: Gastrolândia_Divulgação

Hamburguinho de grão-de-bico

Ingredientes

2 cenouras raladas

Salsinha picada a gosto

Uma pitada de sal

1/2 xícara (chá) de aveia em flocos

1 abobrinha ralada

1/2 cebola picada

1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido

Azeite de oliva a gosto

1 colher (sopa) de semente de girassol

Modo de preparo

Em uma frigideira, refogue a cebola em fogo médio. Acrescente a cenoura e a abobrinha e refogue bem. No processador, pulse o grão-de-bico cozido com a salsinha picada até ficar homogêneo. Num bowl, junte todos os ingredientes. Com as mãos, misture bem até que a massa fique bem homogênea. Se ficar grudenta, acrescente um pouco de farinha (de grão-de-bico, trigo integral ou comum) para deixar a massa um pouco mais seca, mas sem exagerar. Molde os hambúrgueres e grelhe em fogo médio por cerca de 5 minutos cada lado.

Fonte: Segunda sem Carne Foto: Pexels

Suco verde

Ingredientes

½ copo de agrião picado (com os talos)

½ maçã cortada em cubos

1 colher (chá) de mel

1 copo de água gelada

½ limão sem casca

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador e sirva. A quantidade de ingredientes usados na receita rende dois copos.

Fonte: Obesidade Não Foto: Divulgação

Canja caipira

Ingredientes

1⁄4 do frango inteiro com a pele (se for caipira) ou sem pele (se não for caipira)

2 dentes de alho

1 limão

1⁄4 cebola picada grosseiramente

3 cenouras cortadas em rodelas

2 talos de aipo cortados na diagonal

2 colheres (sopa) de salsinha picada

1 xícara (chá) de arroz integral

2 litros de água

Sal marinho

Modo de preparo

Tempere o frango com sal, alho e limão. Coloque a galinha na panela e adicione a água, a cenoura, o aipo e o sal. Tampe. Quando ferver, abaixe o fogo. Se o frango for caipira, cozinhe por uma hora. Acrescente o arroz e deixe cozinhar por mais 30 minutos. Se o frango não for caipira, o tempo total de cozimento é de 40 minutos e o arroz deve ser colocado junto com a galinha e a água. Desligue e deixe descansar para apurar o sabor antes de servir.

Dica. Se preferir, desfie o frango e coloque os pedaços na panela ou sirva as peças inteiras. Antes de servir, acrescente a salsinha.

Fonte: Obesidade Não