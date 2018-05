Caqui: a fruta do outono

Trazido ao Brasil pelos primeiros imigrantes japoneses, por volta de 1916, o caqui é uma fruta típica do outono. Acostumado com climas amenos ou frios, a espécie encontrou no interior de São Paulo o lugar perfeito para ser cultivado. De polpa suculenta e textura delicada, o caqui pode ser usado em várias receitas, desde sobremesas até molhos para carnes. “Além disso, ele é ótimo para os praticantes de atividade física, ajuda na saciedade e no bom funcionamento do intestino”, explica a nutricionista Renata Guirau.

“Alguns tipos do fruto possuem cor avermelhada, o que faz com que ele se pareça com o tomate, mas os caquis são bem diferentes”, aponta a nutricionista Renata. Ambos, no entanto, são ótimas fontes de licopeno, um antioxidante fundamental na prevenção do câncer de próstata.

O caqui possui vitaminas C e E, que ajudam a fortalecer as defesas do nosso organismo e possui alto teor de açúcar, sendo uma fruta energética. “Seu teor de potássio é ótimo para quem faz atividades físicas e precisa repor esse mineral perdido no suor”, ressalta a especialista.

A fruta tem sabor adocicado, por isso, é uma ótima opção de sobremesa. O caqui também fica bem em pratos doces, como mousses e geleias, mas pode ser usado para compor saladas e molhos para carnes ou massas. Foto: Fotolia

Compota de caqui

Ingredientes:

4 caquis maduros picados

½ xícara (chá) de açúcar demerara

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione os caquis e o açúcar. Cozinhe por 5 minutos ou até começar a desmanchar. Coloque no liquidificador e bata por 1 minuto. Volte o creme para a panela e acrescente o suco do limão. Cozinhe em fogo baixo até começar a engrossar (em média 5 minutos). Leve à geladeira e sirva com pães e torradas ou como doce de colher.

Fonte: Oba Hortifruti Foto: Fotolia

Molho de caqui para carnes

Ingredientes:

1 colher (chá) de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

1 cebola picada ou ralada

1 colher (chá) de mostarda

2 caquis maduro picados

1 xícara (chá) de vinho tinto

2 colheres (sopa) de salsinha

Modo de preparo:

Em uma frigideira, adicione o azeite, a cebola e o alho. Refogue bem. Acrescente o restante dos ingredientes, exceto a salsinha. Mexa delicadamente, deixe encorpar, até o caqui amolecer ligeiramente. Tempere com a salsinha e sirva sobre bifes grelhados ou carne assada em fatias.

Fonte: Oba Hortifruti Foto: Marcelo Trasel_Visualhunt

Sorvete de caqui

Ingredientes:

6 caquis

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 medida (da lata) de leite

Caqui picado para decorar

Modo de Preparo:

Em um liquidificador, bata os caquis com o leite condensado, o creme de leite e o leite. Despeje em um recipiente refratário e leve ao freezer por cerca de 2 horas. Retire e bata novamente no liquidificador. Leve ao freezer até endurecer. Sirva com pedaços de caqui.

Fonte: Receitas sem Fronteira