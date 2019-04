Capriche nas vitaminas e ganhe em saúde

Consumir vitaminas é um hábito que contribui significativamente para a saúde do corpo. Uma quantidade adequada de nutrientes é também garantia de unhas e cabelos bonitos e saudáveis. Certos alimentos são fontes das vitaminas que agem no fortalecimento dos fios e no desenvolvimento das unhas.

Afinal cabelos quebradiços, opacos e ressecados, assim como unhas com manchas brancas e que se quebram facilmente, são sinais evidentes de uma dieta pobre e desbalanceada. “Vitaminas A, C, E, do complexo B, além de zinco, ferro, potássio, biotina, betacaroteno e aminoácidos são importantes para a saúde dos fios e unhas, por isso é fundamental que a pessoa tenha esses alimentos na rotina”, explica a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak.

A especialista cita que um adulto perde, em média, 100 fios por dia; porém, quando essa quantidade aumenta é preciso ficar alerta. Então está na hora de criar uma dieta que inclua vitaminas, minerais e proteínas essenciais para o pleno funcionamento do organismo.

Lembrando que a orientação de um especialista em nutrição é fundamental para propor os ajustes individuais. “Quando introduzimos esses alimentos em nossa rotina, eles nos ajudam a fortalecer unhas e cabelos, mas é importante procurar um médico e um nutricionista para analisar o caso”, cita Aline. Foto: Freepik

10 nutrientes que não podem faltar na dieta

Vitamina complexo B

Feijões, lentilhas, ervilhas, brócolis, peixes, leites e aves; Vitamina C

Acerola, goiaba vermelha, laranja, limão, abacaxi, espinafre e rúcula; Vitamina E

Castanhas, amendoim, alho, brócolis, tomate, manga, kiwi, salmão, semente de girassol; Vitamina A

Leite e derivados, espinafre, couve, acelga, agrião, cenoura, manga, mamão e abóbora; Zinco

Castanhas, cereais integrais, grão-de-bico, aves, espinafre, semente de abóbora e de linhaça; Ferro

Carne vermelha, ovo, feijão, lentilha, hortaliças verdes escuras; Potássio

Abacate, pera, banana, leite e derivados, abóbora, batata-doce e aveia; Biotina

Amêndoas, nozes, avelãs, castanhas, ovo e carnes vermelhas; Betacaroteno

Cenoura, batata-doce, abóbora, caqui, manga, mamão, melão, melancia, damasco, tangerina; Aminoácidos

Ovo, aves, carne de vaca, atum, salmão, sardinha, quinoa, chia, couve, alface, acelga e milho.

Fonte: nutricionista e pesquisadora Aline Quissak