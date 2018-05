Café se transforma no coringa da cozinha

Foto: Freepik

Foi-se o tempo em que o grão torrado e moído era apenas sinônimo de café da manhã e de bebida ideal nas reuniões de negócios. O líquido apreciado nos quatro cantos do mundo, alimento obrigatório na mesa dos brasileiros, tornou-se com o passar dos anos um dos grandes aliados dos chefs de cozinha e daqueles que se aventuram pelos caminhos da gastronomia.

Além de ocupar lugar de destaque na lista das bebidas mais apreciadas no Brasil, o café tem se mostrado um ingrediente versátil no preparo de receitas doces (bolos, tortas, tiramissú, cookie, pudim, shakes…) e também de pratos salgados. Uma das principais indicações do grão é para fazer molhos que realcem o sabor das carnes.

E, na semana em que se comemorou o Dia Nacional do Café (24/05) -, nada melhor que incluir novas receitas na sua lista de “preferidas”. Confira algumas curiosidades e pratos elaborados com essa iguaria, que confere um toque especial e sofisticado ao menu.

Benefícios atribuídos ao café

Eleva os níveis de energia, fazendo sentir menos cansaço

Ajuda na queima de gordura, acelera a taxa metabólica, pressão arterial e a adrenalina na corrente sanguínea, sendo um aliado para a prática de atividades físicas;

É fonte de antioxidantes, auxiliando na proteção da pele, sistema imunológico, coração e olhos;

O alimento possui poucas calorias e auxilia ou cérebro a trabalhar de forma mais eficiente.

A cafeína age no estômago e no duodeno fazendo com que a digestão seja mais lenta e o metabolismo seja acelerado, ajudando a manter o peso ideal;

As propriedades presentes no café ajudam a melhorar o humor e as funções cognitivas: o tempo de reação, a memória e o raciocínio.

Fontes: Pesquisa do PhD David Levitsky_Cornell University / CEO André Veneziani Foto: Freepik

Tiramisú de café

Ingredientes

4 colheres (sopa) de pó de café

1 colher (café) de cardamomo em pó

500ml de água

2 xícaras (chá) de mascarpone (queijo)

1 xícara (chá) de açúcar

1 pacote de biscoito tipo inglês

Para enfeitar

Lascas de chocolate

Canela em pó e grãos de café

Eletrodomésticos

Cafeteira

Mixer

Modo de preparo

Usando a sua cafeteira, o primeiro passo é encher o tanque com água. Então insira o filtro de café e encha com o pó e o cardamomo. Inicie a filtragem e, quando acabar de filtrar, reserve o café. Coloque o mascarpone, o açúcar e metade do café no copo de um mixer e bata até ficar homogêneo. Molhe o biscoito no restante do café e vá fazendo camadas de biscoito e creme de café (que está no mixer). Enfeite com lascas de chocolate e grãos de café e deixe na geladeira até a hora de servir.

Rendimento: 10 porções

Fonte: Grupo Electrolux

Carré de cordeiro grelhado ao molho de café

Ingredientes

1 kg de carré de cordeiro

150 ml vinho branco seco

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Para o molho

160g de açúcar mascavo

160g de molho inglês

340g de molho de tomate (preferência pomarola tradicional)

1 colher (sobremesa) de mostarda

1 pitada de noz-moscada

100 ml de café com açúcar

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Quanto basta de folhas de hortelã

Modo de preparo

Corte a peça de carré para ficar totalmente separada. Tempere, um a um, com vinho, sal e pimenta. Coloque para grelhar, por cerca de 8 minutos, de cada lado (churrasqueira elétrica ou convencional). MOLHO. Em uma panela, coloque o açúcar mascavo e o derreta. Em seguida junte o molho inglês, espere o açúcar derreter um pouco, adicione o molho de tomate e abaixe o fogo. Junte a mostarda e a noz-moscada e mexa bem. Deixe o molho cozinhar cerca de 5 minutos, em fogo baixo, desligue e transfira o molho para um liquidificador. Bata o molho com o café, azeite e o hortelã e deixe esfriar. Após grelhar os carrés, pincele o molho e sirva

Fonte: Blog TudoGostoso Foto: Freepik

Shake de café com chocolate

Ingredientes

½ xícara (chá) de cobertura de chocolate

2 xícaras (chá) de sorvete de chocolate

400 ml de leite integral

5 colheres (sopa) de leite integral em pó

300 ml de café coado (bem quente)

8 colheres (sopa) de farofa crocante doce (opcional)

Raspas de chocolate (opcional)

Modo de preparo

Distribua a cobertura de chocolate em quatro copos altos. Reserve.

Bata no liquidificador o sorvete de chocolate, o leite, o leite em pó e o café pronto. Despeje o shake nos copos, coloque por cima a farofa crocante doce e decore com raspas de chocolate.

Rendimento: 4 porções