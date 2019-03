Cada formato de macarrão harmoniza com um molho

Relacionado à gastronomia italiana, o macarrão é um prato adorado pelos brasileiros. Atualmente, o Brasil é o terceiro País que mais consome esse tipo de massa, perdendo apenas para os Estados Unidos e, claro, a Itália. Tanta fama faz com que muitas pessoas pensem que o prato foi uma invenção dos italianos, mas não foi: há indícios de que o macarrão, na verdade, foi inventado pelos chineses.

Independentemente da sua origem, o fato é que um bom macarrão é sempre uma pedida certeira. Quem gosta de uma boa massa tem no mercado uma vasta cartilha de opções, como o espaguete, capellini, penne e até o ravioli. Além disso, cada tipo específico de massa, embora tenha o mesmo sabor, combina melhor com certos tipos de molhos. Foto: Pexels

1 – Tipos de massa e seus molhos

Bucatini: é um espaguete grosso com um buraco no meio.

Molho – Alfredo, puttanesca ou pesto.

Capeletti: macarrão do grupo dos “recheados”.

Molho – à bolonhesa ou bechamel, mas vai bem, mesmo, no caldo de frango, compondo o famoso prato capeletti in brodo.

Capellini: conhecido como cabelo de anjo

Molho – combina com molhos leves e simples, como ao sugo, bechamel e sopas.

Espaguete: esse é o tipo mais conhecido e consumido no mundo.

Molho – geralmente servido com molho ao sugo ou à bolonhesa, também é o grande parceiro do carbonara e molho Alfredo com frutos do mar.

Fettuccine: parece um espaguete “achatado”, formando fitas, como o nome italiano sugere

Molho – invés de molho, é degustado com ragu de carne ou de frango.

Fusilli: pelo seu formato, nosso famoso “parafuso” adere bem ao molho. É uma massa versátil, que pode ser usada com molhos mais encorpados.

Molho – à bolonhesa, sugo ou bechamel.

Penne: parece um tubo curto e fino.

Molho – ideal para molhos ao sugo, alho e óleo, bechamel e legumes salteados.

Ravioli: assim como o capeletti, o ravioli também faz parte do grupo dos “recheados”.

Molho – se ele for recheado com carne vermelha, são recomendados os molhos simples (ao sugo, Alfredo ou bechamel). Se for recheado com carne branca, o molho quatro queijos é mais indicado. Foto: Pexels

2 – Ingredientes dos molhos

Alfredo: feito com parmesão, nata e manteiga; pode-se acrescentar brócolis, frango grelhado ou camarão;

Alho e óleo: vale acrescentar legumes, como brócolis, abobrinha e espinafre;

Ao sugo: é a base para a maioria dos molhos vermelhos. É feito somente com tomate e temperos (sal, manjericão, tomilho, etc.);

Bechamel: é a base de todos os molhos brancos. De origem francesa, ele leva margarina, farinha branca e leite;

Bolonhesa: parecido com o ao sugo, porém, com a adição da carne;

Carbonara: extremamente cremoso, esse tipo leva gema de ovo, queijo parmesão, bacon e creme de leite;

Quatro queijos: esse molho dá liberdade para misturar os queijos ao creme de leite. Uma outra opção é unir os queijos parmesão, provolone, muçarela e gorgonzola;

Pesto: simples de fazer, nesse tipo de molho quem brilha é o sabor do manjericão misturado com nozes, queijo parmesão e azeite;

Puttanesca: feito com ingredientes napolitanos, que combinam muito bem com a base de tomate. Nele tem anchovas, azeitonas, alcaparras, alho e pimenta calabresa.

