Azeite, o óleo da saúde

Há mais de cinco mil anos o azeite tem sido usado pelo homem no preparo de alimentos. E pudera: essa iguaria vai bem com peixe, aves, carnes vermelhas, massas, saladas e ainda dá aquele toque especial na pizza ou bruschetta. Além de conferir um sabor, seja como tempero ou ingrediente de destaque nas receitas preparadas para a família e os amigos, o azeite é rico em nutrientes e gorduras boas, contribuindo para a redução de até 40% do risco de doenças cardíacas. É também um excelente substituto da manteiga, da margarina e, pasme, do óleo de cozinha, no preparo dos alimentos.

“Ao contrário do que muita gente pensa, o azeite virgem pode ser aquecido, apenas devemos evitar temperaturas muito altas, como nas frituras de imersão, mas é perfeito para refogar temperos, preparações assadas e cozidas”, indica a nutricionista Renata Guirau.

Pode aquecer?

Sim. O azeite pode ser aquecido até 180°C sem sofrer grandes perdas e valores nutricionais. As perdas acontecem quando ele é aquecido em altas temperaturas e por um período longo. Nesse caso, o azeite perde muito de suas propriedades e produz radicais livres – que promovem o envelhecimento precoce das células. Ainda assim, a presença de compostos de fenólicos, fitoesteróis e vitamina E, aliada a altas concentrações de ácido oleico, torna o azeite de oliva mais resistente ao aquecimento do que muitos óleos vegetais (canola, girassol, milho). Apesar dos muitos benefícios à saúde, é um alimento calórico e seu consumo deve ser moderado: duas colheres de sopa por dia (quantidade máxima recomendada) possuem o equivalente a 178 calorias.

Tipos de Azeite

EXTRA VIRGEM. Obtido a partir do fruto da oliveira através de processos exclusivamente físicos (pressão ou centrifugação), sem qualquer produto químico, com acidez não superior a 0.8%. Recomendado para preparações frias ou saladas.

VIRGEM. Obtido através dos mesmos processos do tipo extra virgem (pressão ou centrifugação), porém com acidez um pouco mais elevada, não superior a 2%. É mais resistente ao calor sendo ideal para uso culinário.

AZEITE (PURO). Obtido através do fruto da oliveira considerado fora dos padrões “desejáveis”, misturado ao azeite extra virgem que lhe confere sabor.

REFINADO. Produzido a partir de azeites "defeituosos" – que não servem para serem classificados como extra virgem ou virgem – e outros óleos. Sua acidez é excessiva e se vale de produtos químicos para se livrar de impurezas e odores.

Molho pesto de rúcula

INGREDIENTES

5 dentes de alho descascado

2 xícaras (chá) de folhas de rúcula sem os talos

1 colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de folhas de manjericão fresco

5 colheres (chá) de nozes sem casca

150g de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de azeite de oliva extra virgem

Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Bata no mixer o alho, o manjericão, a rúcula e as nozes. Transfira para uma vasilha e acrescente os demais ingredientes. Misture bem. Use em massas ou saladas de folhas.

Fonte: Oba Hortifrutti

Antepasto de queijo

INGREDIENTES

200g de parmesão em pedaço

1 cebola média

½ pimentão vermelho

½ pimentão amarelo

½ pimentão verde

100g de azeitonas pretas sem caroço

1 colher (sopa) de vinagre balsâmico

1/3 de xícara (chá) de azeite de oliva

1 colher (chá) de orégano

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Corte o parmesão em lascas e reserve. Fatie a cebola e os pimentões em tiras finas. Coloque tudo em um refratário e misture os demais ingredientes, delicadamente. Leve ao forno até que o parmesão derreta. Sirva com pães e torradas como aperitivo ou como salada.

Fonte: Oba Hortifrutti

Bolo de azeite

INGREDIENTES

2 ovos

125g de açúcar

Raspa de 1 limão

Sal a gosto

6 colheres (sopa) de Marsala*

6 colheres (sopa) de leite

175 ml de azeite

1 colher (sopa) de fermento em pó

170g de farinha

MODO DE PREPARAÇÃO

Preaquecer o forno a 200ºC. Bater os ovos com o açúcar até obter uma mistura pálida e esponjosa. Adicionar a raspa do limão, sal, o Marsala, o leite e o azeite. Misturar o fermento com a farinha, adicionar à mistura anterior e misturar bem. Untar uma forma de orifício com azeite, colocar a massa e levar ao forno cerca de 40 minutos. Retirar do forno, deixar esfriar cerca de 10 minutos, desenformar e deixar fica totalmente frio antes de servir.

Dica*. Marsala é um vinho italiano, da região da Sicília, mas pode ser substituído por vinho da Madeira ou Sherry, mais fáceis de obter no mercado

Fraldinha com alho e azeite

INGREDIENTES

1 fraldinha média

2 colheres (sopa) de sal grosso

Dentes de 1 cabeça média de alho cortados em lâminas

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

MODO DE PREPARO

Limpe a carne e espalhe o sal grosso de maneira uniforme. Coloque-a numa assadeira, com a gordura voltada para baixo e leve ao forno preaquecido a 250°C por 20 minutos, ou até dourar. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos. Reserve. Numa frigideira, refogue os dentes de alho com azeite de oliva. Retire do fogo e reserve. MONTAGEM. Elimine o excesso de sal da fraldinha, corte-a em fatias e distribua nos pratos. Regue com o alho frito no azeite de oliva.

