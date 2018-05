Arroz preto para variar o cardápio

O arroz é um dos alimentos mais antigos do mundo e também um dos mais consumidos. A variedade do grão contribui para seu sucesso, dentre eles o “recém” descoberto arroz preto, cultivado na China a mais de quatro mil anos e considerado “alimento proibido” à população, sendo consumido unicamente pelo imperador.

Esse grão de cor preta ganhou a culinária de outras partes do mundo por conta de seu sabor inconfundível e benefícios para a saúde. Possui mais fibras que o arroz integral, excelente para a melhora do trânsito intestinal, e é rico em magnésio, mineral importante para a fixação de cálcio nos ossos. É fácil de preparar e, de quebra, é considerado low carb: o arroz preto possui quantidade menos de carboidratos (72g) que o arroz integral (77,5g).

Além disso, o grão é uma ótima alternativa para variar pratos comuns do dia a dia, e ao contrário do que se imagina, não é difícil de preparar. Seu sabor exótico (semelhante a castanha) e benefícios à saúde deixa o arroz preto entre os favoritos da galera fit e do pessoal que busca por uma alimentação mais saudável.

Como prepará-lo

Preparar o arroz preto não tem segredo, o procedimento e ingredientes (água, alho, etc) são os mesmos, por outro lado, como ele é um grão mais firme, leva mais tempo para ficar na consistência do arroz tal como o conhecemos. O tempo de cocção deve ser de 35 minutos em fogo baixo. Ao fim do cozimento, deixe o arroz descansar por mais 15 minutos, sem mexer. Abra a tampa e, com um garfo, solte os grãos para servir.

Consultoria: Josapar

Dicas de cozinha

– para o arroz não empelotar, a dica é lavá-lo em um recipiente com água fria, esfregando os grãos com as mãos. Repita o procedimento duas a três vezes e já pode colocar o arroz para cozinhar;

– para dar mais sabor ao arroz, em vez de água, utilize caldo (legumes, carne, frango, etc). Isso deixa o sabor levemente salgado. A medida é 1 xícara (chá) de caldo para cada ½ xícara (chá) de arroz;

– o arroz preto pode manchar utensílios de cerâmica ou esmaltados, portanto, evite-os. Foto: Divulgação

Carne de porco e legumes

INGREDIENTES

Arroz

1 xícara (chá) de arroz preto

2 colheres (chá) de sal

Porco

2 colheres (sopa) de óleo

400g de lombo suíno em tiras

1 cebola roxa pequena cortada em fatias finas

1 talo de salsão fatiado

100g de vagem cortadas em 4 partes

½ pimentão vermelho cortado em tiras

½ pimentão amarelo cortado em tiras

1 colher (sopa) de gengibre ralado

5 colheres (sopa) de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de saquê

1 colher (chá) de molho de soja

2 colheres (chá) de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Coloque o arroz em uma panela, junte 2 xícaras (chá) de água (400ml) e o sal. Tampe a panela e leve ao fogo alto até abrir fervura. Então, abaixe o fogo e cozinhe até que o arroz fique macio. Se necessário, acrescente mais ¼ de xícara (chá) de água para completar o cozimento. Apague o fogo e deixe abafado por 5 minutos. Enquanto isso, prepare o porco: em uma panela de fundo largo, aqueça o óleo em fogo alto, frite as tiras de lombo até dourarem e retire-as da frigideira.

Acrescente a cebola e o salsão, refogue até que a cebola fique transparente e, então, adicione a vagem, os pimentões, e o gengibre, refogando até que comecem a ficar macios. À parte, misture o caldo, o saquê e molho de soja e dissolva o amido nessa mistura. Despeje na panela com os legumes, mexa bem e tampe, deixe ferver rapidamente. Volte as tiras de lombo para que aqueçam, tempere com sal e pimenta e, se desejar, salpique cebolinha picada. Sirva com a carne de porco sobre o arroz.

Fonte: Arroz Tio João Foto: Divulgação

Arroz com peras assadas

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de arroz preto

1 colher (chá) de sal

1 pera madura em fatias grossas

5 colheres (sopa) de azeite

2 talos de alho-poró cortados em fatias

½ xícara (chá) de damascos picados

2 ramos de tomilho

2 ramos de salsinhas picadas

5 folhas de sálvia picada

Sal e pimenta-do-reino moída na hora (a gosto)

½ xícara (chá) de nozes picadas

Raspas de casca de laranja

MODO DE PREPARO

Leve ao fogo 3 xícaras (chá) de água fria (600ml) junto com o arroz e o sal. Deixe ferver, abaixe bem o fogo e mantenha a panela tampada por cerca de 35 minutos, ou até secar. Enquanto isso, regue as fatias de pera com 2 colheres (sopa) de azeite e asse em forno médio (200°C) por cerca 20 minutos. Aqueça o restante do azeite em uma panela média. Refogue o alho-poró, os damascos, e tempere com as ervas, o sal e a pimenta. Misture o arroz já cozido, as nozes e retire do fogo. Polvilhe as fatias de pera com as raspas de laranja e sirva junto com o arroz.

Fonte: Arroz Tio João Foto: Divulgação

Tomate e manjericão

INGREDIENTES

Arroz

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola média sem casca picada

1 embalagem de arroz preto

3 xícaras (chá) de água fervente

Sal a gosto

Tomates

2 colheres (sopa) de azeite

4 unidades médias de tomate maduros cortados em cubos

4 colheres (sopa) de folhas de manjericão fresco folhas rasgadas

3 colheres (sopa) de castanha de caju torradas e picadas grosseiramente

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

ARROZ. Aqueça o óleo e doure ligeiramente a cebola. Acrescente o arroz preto e refogue demoradamente. Adicione a água e tempere com sal a gosto. Cozinhe em fogo baixo, panela semitampada, por cerca de 50 minutos, ou até o arroz ficar cozido. Se necessário, acrescente água fervente. Reserve. TOMATES.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue os tomates. Tampe a frigideira e cozinhe até os tomates começarem a murchar. Acrescente o manjericão e tempere com sal a gosto. Junte o arroz cozido reservado e misture bem. Sirva a preparação salpicada de castanha de caju torrada e picada.

Fonte: Camil Foto: Reprodução_Luciliadiniz.com

Risoto de shimeji com arroz preto

INGREDIENTES

2 bandejas de shimeji

100g de arroz negro cozido

2 colheres (sopa) cebola picada

1 colher (chá) de alho picado

1 colher (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) requeijão light

50 ml de shoyo light

1 litro de água

MODO DE PREPARO

Primeiro cozinhe o arroz na água até ficar al dente. Coe e lave-o com água corrente. Reserve. Em outra panela, doure o alho e a cebola no azeite. Adicione o shimeji e junte o shoyo, mexendo. Junte o arroz e mexa mais um pouco. Coloque por último o requeijão. Desligue o fogo e sirva imediatamente.

Fonte: Luciliadiniz.com