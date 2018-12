Aproveite a versatilidade do chester

O chester é um assado tradicional nas ceias de fim de ano, permitindo a elaboração de pratos saborosos. A Bem Brasil – maior indústria brasileira de batata –, recomenda uma versão prática e suculenta para o cardápio de Natal: chester com batatas douradas. A fabricante indica os ingredientes e ensina o passo a passo dessa preparação. A Camil também indica uma receita que leva o chester como ingrediente principal, harmonizando com arroz e vinho branco seco.

Foto: Bem Brasil_Divulgação

Chester com batatas douradas

Ingredientes

1 chester (3kg)

1/2 xícara (chá) de suco de laranja

1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco

1 colher (sopa) de açafrão

1 colher (chá) de cominho em pó

Folhas de alecrim

Sal e pimenta-do-reino a gosto

20g de manteiga gelada em cubinhos

RECHEIO

1/2 laranja

1 cabeça de alho

Folhas de alecrim

Para pincelar

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

Molho de laranja

2 xícaras (chá) de suco de laranja

1/2 cebola ralada

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Batatas douradas

1 pacote de Batata Corte Caseiro com Casca da Bem Brasil

Folhas de alecrim

1 colher (chá) de açafrão

Sal a gosto

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Modo de preparo

CHESTER. Usando um papel toalha, seque toda a pele do chester. Tempere com vinagre, suco de laranja, açafrão, cominho, sal, pimenta do reino e folhas de alecrim. Esfregue por toda superfície do frango, de todos os lados. Cubra com plástico filme e leve à geladeira de um dia para outro ou por duas horas. Depois, separe a pele do peito. Coloque a manteiga gelada cortada em cubinhos. RECHEIO. Coloque 1/2 laranja, a cabeça de alho e folhas de alecrim. Amarre as perninhas usando um barbante, vire as asinhas para baixo e pincele toda a superfície com manteiga derretida. Leve ao forno preaquecido a 240°C por 45 minutos. Depois reduza a temperatura para 180°C e deixe por mais 1h30, parando na metade do tempo para regar a ave com líquido que se formou na travessa. BATATAS DOURADAS. Em uma forma coloque as batatas com casca, tempere com açafrão, alecrim, sal e azeite de oliva. Misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 40 minutos, parando na metade do tempo para virar as batatinhas. MOLHO DE LARANJA. Em uma panela coloque a manteiga, quando derreter adicione a cebola ralada, tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo e misture alguns minutos. Despeje o suco de laranja. Deixe o líquido reduzir e começar a ficar cremoso. Passe pela peneira e deixe esfriar para servir. Monte o prato com o chester no centro, as batatas douradas ao redor e folhas de alecrim. Sirva com o molho de laranja.

Fonte: Bem Brasil Foto: Camil_Divulgação

Arroz com chester

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite de oliva

½ cebola pequena picada

1 xícara (chá) de Arroz Reserva Especial Camil

½ xícara (chá) de vinho branco seco

1 colher (chá) de sal

1 pitada de açafrão-da-terra em pó

2 xícaras (chá) de água fervente

2 xícaras (chá) de chester assado e desfiado (250g)

2 colheres (sopa) de amêndoas torradas e grosseiramente picadas

2 colheres (sopa) de uva-passa preta sem sementes

3 damascos secos picados

½ colher (chá) de tomilho fresco picado

Para regar

Azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente a cebola. Adicione o arroz e o vinho. Cozinhe, mexendo de vez em quando, até evaporar o álcool. Adicione o sal, o açafrão e a água fervente e cozinhe, com a panela parcialmente tampada, por 10 minutos. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 5 minutos ou até secar o líquido. Junte o chester, as amêndoas, a uva-passa, os damascos e o tomilho, e misture delicadamente. Regue com o azeite e sirva a seguir.

Fonte: Camil