Aprenda receita típica de Goiás

Quem não gosta de empadinha? E o que dizer do empadão que é uma receita símbolo do estado de Goiás? Diferente dos recheios das empadinhas servidas nas cidades paulistas, o empadão é um prato típico preparado com uma mistura feita de alguns tipos de carnes, como linguiça, frango e lombo de porco. Entre os ingredientes também estão batata, pimenta-bode, palmito e temperos (cebola, alho e cheiro-verde). Então, vai encarar?

Foto: Divino Fogão_Divulgação

Tradicional empadão goiano

Ingredientes

Massa

1 ½ xícara (chá) de água morna

1/2 colher (sopa) de sal

2/3 de xícara (chá) de óleo

2 ovos

5 colheres (sopa) de manteiga

1 ½ colher (sopa) de fermento em pó

6 xícaras (chá) de farinha de trigo

Recheio

3 colheres (sopa) de óleo

3 linguiças de porco frescas, esmigalhadas

500g de lombo de porco cortado em cubos

2 peitos de frango grandes sem pele, desossados e cortados em cubos

2 cebolas grandes picadas

4 dentes de alho amassados

3 tomates grandes maduros sem pele e sementes, cortados em cubinhos

2 xícaras (chá) de água

2 batatas grandes cozidas e picadas

500g de gueroba cozida com sal (espécie de palmito com sabor amargo) ou 1 pote de palmito em conserva escorrido e picado

8 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Pimenta-bode picada a gosto

Sal a gosto

1 gema levemente batida para pincelar

Modo de preparo

MASSA. Numa tigela, misture água, sal, óleo, ovos e manteiga. Aos poucos, acrescente farinha de trigo misturada com o fermento e sove bem até obter uma massa que não grude mais nas mãos. Deixe descansar por cerca de duas horas. RECHEIO. Numa panela, aqueça o óleo em fogo alto, frite a linguiça e reserve. Na mesma gordura, frite o lombo até ficar bem dourado e reserve. Na gordura restante, frite o peito de frango e reserve. Deixe somente 2 colheres (sopa) da gordura restante na panela, junte cebola, alho, doure levemente, acrescente tomates, água, linguiça, as carnes e cozinhe mexendo de vez em quando, até obter uma mistura quase sem molho. Adicione batata, gueroba (ou palmito), salsa, pimenta-bode, misture bem e tempere com sal. Tire o recheio do fogo e deixe esfriar. Com o rolo, abra 2/3 da massa até ficar com cerca de 3 mm de espessura, forre uma forma levemente untada com manteiga. Recheie o empadão com a mistura já fria, cubra com a massa restante e pincele com a gema batida. Leve ao forno e asse por cerca de 40 minutos ou até dourar.

Fonte: Divino Fogão