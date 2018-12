Aprenda a fazer biscoitos natalinos

Foto: Pixabay

Tradição nos países do hemisfério norte, os biscoitos natalinos surgem aos poucos na casa dos brasileiros como petisco na noite de Natal. É um pequeno presente, cheio de carinho, para familiares e amigos. O biscoito é mais uma maneira de as crianças participarem dos preparativos da festa, além da decoração da árvore e da casa. Confira a receita dessa delícia natalina.

Foto: Freepik

Biscoito de Natal

Ingredientes

300g de farinha

100g manteiga

145g de açúcar

1 ovo

1 colher (chá) de essência

½ colher (chá) de sal

1 colher (chá) de fermento (opcional)

Modo de preparo

Misture o açúcar, a manteiga e a essência. Depois acrescente ovo, pitada de sal e fermento. Por último, misture a farinha de trigo e corte a massa no formato desejado. Leve para assar, em fogo preaquecido a 180°C, e espere até que as bordinhas dos biscoitos fiquem douradas.

Dica. Você pode optar por essência de laranja, limão ou baunilha. Se desejar biscoitos de chocolate, substitua 50g de farinha por 50g de chocolate em pó.

Fonte: Sayonara Tozzi_Je t’aime Cookies

Para decorar

Os biscoitos podem ser decorados com brigadeiro, confetes, granulados, pasta americana ou glacê real, dependendo do gosto e criatividade. O Mais Sabor escolheu uma receita de glacê para seus biscoitinhos. Foto: Freepik

Glacê para biscoitos

Ingredientes

100ml de água ou 5 colheres

500g de pó para glacê real

Corante gel (vermelho, verde, branca, etc)

Modo de preparo

Misture as 5 colheres (sopa) de água ao pó para glacê real. Bata a mistura em batedeira por pelo menos 10 minutos. O glacê ficará bem duro e opaco. Acrescente gotas de corante gel da cor desejada e misture o glacê até atingir a cor desejada. Vá pingando o restante da água no glacê, aos poucos, até chegar a textura ideal. Utilize bisnagas com bico nº 2 perlê para contornar ou preencher os biscoitos. Use um palito de dente para espalhar o glacê e preencher falhas na pintura ou limpar as beiradas.

Dica 1. O ponto ideal do glacê se dá quando você fizer uma marca/corte no glacê com a colher, contar 10 segundos e a marca sumir. O importante é pingar a água aos poucos para não passar do ponto e o glacê ficar mole demais, pois acabará escorrendo pelas laterais do biscoito.

Dica 2. A receita rende uma porção (cor). Caso queira usar mais cores nos biscoitos, repita a receita. A cor branca não precisar de corante.

Fonte: Ana Luiza_Confeitando.com